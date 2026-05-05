Dalam podcast Kick-off, Jordi Cruyff mengonfirmasi kepada jurnalis Telegraaf, Mike Vermeij, bahwa Ajax Amsterdam telah mengincar pelatih The Reds.
Perpisahan mengejutkan di musim panas dari FC Liverpool? Klub papan atas dikabarkan telah mendekati Arne Slot
"Saya kembali diberi tahu bahwa mereka juga telah menanyakan tentang Arne Slot," kata Cruyff, yang menjabat sebagai Direktur Teknis di klub juara terbanyak Belanda tersebut. Putra dari legenda klub Johan Cruyff itu bahkan dikabarkan menjadi motor di balik upaya untuk membawa Slot kembali ke Eredivisie.
Saat ini, Oscar Garcia masih duduk di bangku pelatih Ajax, namun sudah pasti bahwa pelatih asal Spanyol berusia 53 tahun itu akan meninggalkan klub pada akhir musim dan tidak akan memenuhi kontraknya yang sebenarnya masih berlaku hingga 2027.
Garcia baru saja menjabat pada awal Maret tahun ini, setelah sebelumnya John Heitinga (Juli 2025 hingga November 2025) dan Fred Grim (November 2025 hingga Maret 2026) mencoba menduduki kursi pelatih kepala klub Amsterdam tersebut.
Namun, keduanya harus mundur lebih awal dari jabatannya akibat penampilan tim yang kurang memuaskan secara olahraga. Di liga Belanda, Ajax hanya berada di peringkat keempat klasemen dengan dua pekan tersisa, sehingga terancam gagal lolos ke Liga Champions. Dengan selisih enam poin dari peringkat kedua, peluang mereka untuk lolos kini hanya tersisa secara teoritis.
Arne Slot berada di bawah tekanan di FC Liverpool
Slot, yang pernah sukses bekerja di Feyenoord, rival abadi Ajax, masih terikat kontrak dengan Liverpool FC hingga tahun 2027. Setelah musim debut yang gemilang, di mana ia berhasil membawa The Reds meraih gelar juara Liga Inggris tanpa hambatan, musim ini segalanya sama sekali tidak berjalan lancar.
Di ketiga kompetisi piala (Liga Champions, Piala FA, Piala Liga), perjalanan mereka berakhir lebih awal, dan di liga pun mereka sudah tidak lagi bersaing dalam perebutan gelar juara dengan hanya tersisa tiga pekan pertandingan. Dengan selisih 18 poin dari pemuncak klasemen Arsenal, LFC hanya menempati peringkat keempat, namun setidaknya kualifikasi ke Liga Champions relatif aman dengan keunggulan enam poin atas posisi pertama di luar zona Liga Champions.
Namun, dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, Slot dan gaya permainannya mendapat kritik tajam. Media Inggris melaporkan bahwa klub setidaknya sedang mempertimbangkan untuk melakukan perubahan pada posisi pelatih. Nama mantan pemain Xabi Alonso terus muncul di media sebagai calon pengganti.