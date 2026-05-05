"Saya kembali diberi tahu bahwa mereka juga telah menanyakan tentang Arne Slot," kata Cruyff, yang menjabat sebagai Direktur Teknis di klub juara terbanyak Belanda tersebut. Putra dari legenda klub Johan Cruyff itu bahkan dikabarkan menjadi motor di balik upaya untuk membawa Slot kembali ke Eredivisie.

Saat ini, Oscar Garcia masih duduk di bangku pelatih Ajax, namun sudah pasti bahwa pelatih asal Spanyol berusia 53 tahun itu akan meninggalkan klub pada akhir musim dan tidak akan memenuhi kontraknya yang sebenarnya masih berlaku hingga 2027.

Garcia baru saja menjabat pada awal Maret tahun ini, setelah sebelumnya John Heitinga (Juli 2025 hingga November 2025) dan Fred Grim (November 2025 hingga Maret 2026) mencoba menduduki kursi pelatih kepala klub Amsterdam tersebut.

Namun, keduanya harus mundur lebih awal dari jabatannya akibat penampilan tim yang kurang memuaskan secara olahraga. Di liga Belanda, Ajax hanya berada di peringkat keempat klasemen dengan dua pekan tersisa, sehingga terancam gagal lolos ke Liga Champions. Dengan selisih enam poin dari peringkat kedua, peluang mereka untuk lolos kini hanya tersisa secara teoritis.