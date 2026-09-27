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Perpisahan Mancini dengan Turki! Pelatih Italia tinggalkan Barella dan Maldini di rumah untuk menghindari mimpi buruk penerbangan
Mancini membagi skuad Italia untuk menghindari perjalanan melelahkan ke Turki
Pelatih kepala Italia Roberto Mancini mengambil keputusan taktis berani dengan membagi skuad nasionalnya yang berisi 33 pemain menjelang laga UEFA Nations League melawan Turki di Bursa. Alih-alih membawa seluruh rombongannya ke Ataturk Spor Kompleksi, Mancini meninggalkan sepuluh pemain di Federal Technical Centre di Coverciano.
Skuad yang dipangkas menjadi 23 pemain menaiki penerbangan ke Turki untuk menjalani pertandingan grup tandang tersebut.
Langkah strategis ini bertujuan melindungi para pemain kunci dari kelelahan perjalanan yang tidak perlu di tengah jadwal internasional yang padat.
- Insidefoto
Barella dan Maldini memimpin kelompok yang tetap berada di Coverciano
Sepuluh pemain yang masih berada di Florence termasuk gelandang Inter Nicolo Barella, penyerang Monza Daniel Maldini, dan bek Roma Gianluca Mancini. Mereka bergabung dengan Honest Ahanor, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Massimo Pessina, Samuele Ricci, dan Mohamed Ali Zoma.
Mancini menyusun program latihan khusus dan pemulihan fisik di Coverciano untuk menjaga kebugaran pertandingan tetap berada di level puncak bagi kelompok yang dicoret.
Para pemain yang diistirahatkan terus bekerja dengan anggota staf teknis dan medis, Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari, dan Luca Bossi.
Rotasi strategis dirancang untuk memprioritaskan laga melawan Paris dan Bologna
Pembagian skuad ala Mancini meniru pendekatan manajemen beban performa tinggi yang digunakan di sepakbola elite Eropa. Dengan mengistirahatkan sepuluh pemain dari perjalanan pulang-pergi yang menuntut ke Bursa, staf pelatih memastikan setengah skuad tetap bugar untuk laga-laga Nations League mendatang.
Italia akan menjalani lawatan berisiko tinggi ke Paris untuk menghadapi Prancis pada 2 Oktober, sebelum kembali ke kandang untuk menjamu Turki di Bologna pada 5 Oktober.
Tim teknis memprioritaskan penghematan energi untuk memaksimalkan performa di ketiga pertandingan internasional tersebut.
- Flash Press Agency
Italia bersiap untuk bentrok di Bursa sebelum kembali berkumpul dengan skuad lengkap
Ke-23 pemain yang dipilih untuk perjalanan ini menuntaskan persiapan pertandingan di Bursa menjelang pertemuan pada Minggu malam melawan Turki asuhan Vincenzo Montella. Pertandingan dimulai pada pukul 20.45 waktu Italia.
Setelah peluit akhir dibunyikan di Bursa, skuad yang berangkat akan kembali ke Italia untuk bergabung lagi dengan grup Coverciano.
Mancini kemudian menyiapkan skuad lengkap berisi 33 pemain untuk perjalanan berikutnya menghadapi Prancis di Paris.
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