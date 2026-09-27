Pelatih kepala Italia Roberto Mancini mengambil keputusan taktis berani dengan membagi skuad nasionalnya yang berisi 33 pemain menjelang laga UEFA Nations League melawan Turki di Bursa. Alih-alih membawa seluruh rombongannya ke Ataturk Spor Kompleksi, Mancini meninggalkan sepuluh pemain di Federal Technical Centre di Coverciano.

Skuad yang dipangkas menjadi 23 pemain menaiki penerbangan ke Turki untuk menjalani pertandingan grup tandang tersebut.

Langkah strategis ini bertujuan melindungi para pemain kunci dari kelelahan perjalanan yang tidak perlu di tengah jadwal internasional yang padat.