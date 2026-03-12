Menurut laporan Bild, pihak Dortmund bersedia mengeluarkan dana besar untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Hingga saat ini, Nmecha diperkirakan mendapatkan gaji sekitar lima juta euro per tahun di klub Schwarzgelben, dan kini gajinya akan naik dua kali lipat menjadi sekitar sepuluh juta euro.
Perpisahan BVB dalam waktu dekat meskipun ada kontrak baru? Detail baru tentang perpanjangan kontrak Felix Nmecha terungkap
Selain itu, gelandang tengah ini kemungkinan akan memiliki klausul pelepasan di masa depan. Klausul tersebut diperkirakan akan mencapai 80 juta euro pada tahun 2027, dan setahun kemudian, ia dapat dibeli dengan harga yang sedikit lebih rendah, yaitu 70 juta euro. Jika klub yang memiliki kekuatan finansial kuat mengaktifkan klausul ini, Nmecha dapat meninggalkan BVB dalam waktu dekat meskipun kontraknya telah diperpanjang. Setidaknya Borussia akan mendapatkan kompensasi yang sangat besar.
Dortmund mengumumkan pada Kamis kemarin bahwa kontrak pemain yang telah enam kali membela tim nasional ini, yang semula berlaku hingga 2028, akan diperpanjang lebih awal hingga 2030. Beberapa jam sebelumnya, Sky dan Sport Bild telah melaporkan kesepakatan tersebut.
Ricken: "Perpanjangan kontraknya adalah sinyal untuk kelanjutan."
"Kami sangat senang dapat melanjutkan perjalanan kami bersama Felix. Dia sangat mengidentifikasikan dirinya dengan Borussia Dortmund dan merupakan bagian penting dari perencanaan strategis skuad kami," kata Direktur Olahraga Lars Ricken: "Perpanjangan kontraknya merupakan sinyal untuk kesinambungan dan menegaskan keyakinan kami untuk meraih kesuksesan bersama di tahun-tahun mendatang."
Nmecha sendiri menyatakan bahwa selama bermain untuk Schwarzgelben, dia telah mendapatkan "banyak pengalaman luar biasa bersama klub dan para penggemarnya". "Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Saya ingin membalasnya dengan memberikan yang terbaik untuk Borussia Dortmund."
Nmecha tampaknya menjadi incaran klub-klub Liga Premier
Perpanjangan kontrak ini cukup mengejutkan, karena dalam beberapa minggu terakhir beredar spekulasi bahwa klub-klub Liga Premier sangat tertarik dan ingin mencoba merekrutnya. Klub-klub yang secara spesifik disebutkan adalah mantan klubnya, Manchester City, tempat ia bermain saat masih muda, serta Manchester United.
Di bawah asuhan pelatih Niko Kovac, pemain berusia 25 tahun ini menjadi pemain inti di BVB musim ini. Pada musim 2025/26, ia telah tampil dalam 38 pertandingan di berbagai kompetisi dan berkontribusi dalam delapan gol - lima gol dan tiga assist. Beberapa penampilan gemilang dalam seragam BVB membuatnya semakin sering dipanggil ke tim nasional Jerman. Pelatih nasional Julian Nagelsmann mengandalkannya dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada November melawan Luksemburg dan Slovakia. Ia juga dianggap sebagai kandidat kuat untuk Piala Dunia musim panas mendatang.
Nmecha pindah dari VfL Wolfsburg ke Schwarzgelben pada 2023 dengan nilai transfer 30 juta euro.
Felix Nmecha: Statistik pada musim 2025/26
Permainan 38 Gol 5 Assist 3
