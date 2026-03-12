Perpisahan BVB dalam waktu dekat meskipun ada kontrak baru? Detail baru tentang perpanjangan kontrak Felix Nmecha terungkap

Perpanjangan kontrak ini cukup mengejutkan, karena dalam beberapa minggu terakhir beredar spekulasi bahwa klub-klub Liga Premier sangat tertarik dan ingin mencoba merekrutnya. Klub-klub yang secara spesifik disebutkan adalah mantan klubnya, Manchester City, tempat ia bermain saat masih muda, serta Manchester United.

Di bawah asuhan pelatih Niko Kovac, pemain berusia 25 tahun ini menjadi pemain inti di BVB musim ini. Pada musim 2025/26, ia telah tampil dalam 38 pertandingan di berbagai kompetisi dan berkontribusi dalam delapan gol - lima gol dan tiga assist. Beberapa penampilan gemilang dalam seragam BVB membuatnya semakin sering dipanggil ke tim nasional Jerman. Pelatih nasional Julian Nagelsmann mengandalkannya dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada November melawan Luksemburg dan Slovakia. Ia juga dianggap sebagai kandidat kuat untuk Piala Dunia musim panas mendatang.

Nmecha pindah dari VfL Wolfsburg ke Schwarzgelben pada 2023 dengan nilai transfer 30 juta euro.