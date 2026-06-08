Perpindahan yang kontroversial meski sang penasihat membantahnya? Jürgen Klopp tampaknya memang sedang dalam pembicaraan mengenai pekerjaan baru

Padahal, sekitar seminggu yang lalu, penasihat Klopp, Marc Kosicke, masih membantah dengan tegas rumor tentang kepindahannya ke klub Saudi tersebut. "Itu tidak mungkin," jelasnya. Namun, menurut Tavolieri, pembicaraan tersebut dilanjutkan kembali pada hari Minggu.

Menurut laporan tersebut, Al-Ittihad ingin menunjuk pria berusia 58 tahun itu sebagai Direktur Teknis. Akibatnya, Klopp akan fokus menangani pergerakan transfer klub gurun tersebut. Namun, Klopp telah mengajukan syarat untuk meninggalkan pekerjaannya di Red Bull setelah musim dimulai atau setelah jendela transfer ditutup.

Berbeda dengan kebanyakan negara Eropa, jendela transfer di Arab Saudi dibuka beberapa minggu lebih lambat dan karenanya juga berlangsung lebih lama. Sementara misalnya di Bundesliga transfer resmi diperbolehkan dari 30 Juni hingga 1 September, di Timur Tengah baru dimulai pada 22 Juli.