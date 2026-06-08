Seperti dilaporkan oleh pakar transfer asal Belgia, Sacha Tavolieri, dari Sky, "Kepala Sepak Bola Global" yang saat ini masih bekerja di Red Bull tersebut tidak menolak tawaran untuk bekerja di Arab Saudi dan bahkan telah membicarakan kemungkinan kerja sama dengan Al-Ittihad.
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Perpindahan yang kontroversial meski sang penasihat membantahnya? Jürgen Klopp tampaknya memang sedang dalam pembicaraan mengenai pekerjaan baru
Padahal, sekitar seminggu yang lalu, penasihat Klopp, Marc Kosicke, masih membantah dengan tegas rumor tentang kepindahannya ke klub Saudi tersebut. "Itu tidak mungkin," jelasnya. Namun, menurut Tavolieri, pembicaraan tersebut dilanjutkan kembali pada hari Minggu.
Menurut laporan tersebut, Al-Ittihad ingin menunjuk pria berusia 58 tahun itu sebagai Direktur Teknis. Akibatnya, Klopp akan fokus menangani pergerakan transfer klub gurun tersebut. Namun, Klopp telah mengajukan syarat untuk meninggalkan pekerjaannya di Red Bull setelah musim dimulai atau setelah jendela transfer ditutup.
Berbeda dengan kebanyakan negara Eropa, jendela transfer di Arab Saudi dibuka beberapa minggu lebih lambat dan karenanya juga berlangsung lebih lama. Sementara misalnya di Bundesliga transfer resmi diperbolehkan dari 30 Juni hingga 1 September, di Timur Tengah baru dimulai pada 22 Juli.
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Perpisahan RB dengan Klopp selalu menjadi topik pembicaraan
Klopp, yang mewakili produsen minuman bersoda tersebut tidak hanya untuk RB Leipzig dan Salzburg, tetapi juga klub-klub dari Brasil, Amerika Serikat, dan Jepang, masih terikat kontrak hingga tahun 2029. Namun, spekulasi mengenai pemutusan kontrak lebih awal atau bahkan kembalinya ia ke dunia kepelatihan telah beredar sejak lama. Terutama di Real Madrid, Klopp selalu menjadi topik pembicaraan. Calon presiden yang kini kalah, Enrique Riquelme, telah berjanji kepada para Madridistas bahwa jika ia menang dalam pemilihan, ia akan bernegosiasi dengan Klopp. Meskipun demikian, Klopp sendiri berulang kali menekankan bahwa ia tidak ingin kembali ke pinggir lapangan dalam waktu dekat.
Namun, baru pada bulan Maret muncul rumor mengenai ketidaksepakatan internal. Sebuah laporan dari L'Equipe menyebutkan beberapa poin perselisihan antara klub dan mantan pelatih sukses BVB dan FC Liverpool tersebut.
Termasuk di antaranya adalah perekrutan pelatih Leipzig, Ole Werner, yang pada saat itu masih terancam gagal lolos ke Liga Champions. Di FC Paris, di mana Red Bull memegang lebih dari sepuluh persen saham, juga dilaporkan terjadi ketegangan terkait Klopp. Menurut laporan tersebut, kewenangannya tidak diatur dengan jelas, sehingga ia tidak memiliki pengaruh dalam pencarian pelatih klub Liga 1 Prancis tersebut pada musim semi, dan pilihan pun jatuh pada Antoine Kombouare—seorang pelatih di luar lingkaran Klopp di RB.