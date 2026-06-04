Petahana Florentino Perez memikat para pendukung dengan nama Ibrahima Konate dan Jose Mourinho, sementara pesaingnya, Enrique Riquelme, bahkan menjanjikan perekrutan Erling Haaland dan Rodri. Menjelang pemilihan presiden Real Madrid, kedua kandidat saling berlomba menawarkan "hadiah" demi masa depan yang gemilang. Pemilihan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu.
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Perpindahan spektakuler dan biaya transfer yang fantastis: Jose Mourinho akan menjadi pelatih baru Real Madrid - dengan satu syarat
Perez, yang sempat membuat heboh dalam konferensi pers menjelang pemilihan luar biasa tersebut, tampaknya akan memanggil kembali mantan pelatih Real Madrid, Mourinho, untuk menggantikan Álvaro Arbeloa. Perez telah merilis sebuah video yang memperlihatkan Mourinho (63 tahun) mengenakan seragam Real Madrid. Dalam video tersebut, pelatih asal Portugal itu hanya menjawab "ya".
Benfica mengonfirmasi pada Kamis dalam laporan wajib kepada bursa saham bahwa jika menang dalam pemilihan, Pérez "memiliki niat yang kuat" untuk merekrut Mourinho, dan menyebutkan biaya transfer yang ditetapkan sebesar 15 juta euro untuk pelatih bintang tersebut. Sebelumnya, angka yang diperkirakan adalah enam juta euro.
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Real Madrid: Enrique Riquelme menjanjikan Haaland dan Rodri kepada para penggemar
Selain itu, petahana Perez ingin mendatangkan mantan pemain profesional Bundesliga, Konate, ke Madrid. Jika terpilih, bek tengah yang bebas transfer ini akan bergabung dengan juara terbanyak Spanyol tersebut setelah hengkang dari Liverpool FC.
Penantangnya, Riquelme, tidak puas dengan perekrutan pemain yang bebas transfer. Ia ingin mendatangkan bintang penyerang Haaland dari Manchester City, karena pemain tersebut memiliki keinginan untuk bergabung dengan Real, katanya kepada Antena 3. Dan gelandang Rodri "memiliki kontrak dengan Manchester City, yang harus kami hormati. Namun, kami akan memulai pembicaraan pada hari Senin."
Rodri bisa mengisi kekosongan di lini tengah bertahan dan sesuai dengan profil yang dibutuhkan. "Jika saya menjadi presiden, dia akan bermain untuk Real Madrid," janji Riquelme.