Selain itu, petahana Perez ingin mendatangkan mantan pemain profesional Bundesliga, Konate, ke Madrid. Jika terpilih, bek tengah yang bebas transfer ini akan bergabung dengan juara terbanyak Spanyol tersebut setelah hengkang dari Liverpool FC.

Penantangnya, Riquelme, tidak puas dengan perekrutan pemain yang bebas transfer. Ia ingin mendatangkan bintang penyerang Haaland dari Manchester City, karena pemain tersebut memiliki keinginan untuk bergabung dengan Real, katanya kepada Antena 3. Dan gelandang Rodri "memiliki kontrak dengan Manchester City, yang harus kami hormati. Namun, kami akan memulai pembicaraan pada hari Senin."

Rodri bisa mengisi kekosongan di lini tengah bertahan dan sesuai dengan profil yang dibutuhkan. "Jika saya menjadi presiden, dia akan bermain untuk Real Madrid," janji Riquelme.