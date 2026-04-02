Menurut Fanatik, Fenerbahçe Istanbul dilaporkan sedang gencar-gencarnya berusaha merekrut pemain timnas Jerman tersebut dan siap memenuhi semua permintaan Leon Goretzka, jika ia memutuskan untuk bergabung dengan klub Turki tersebut.
Perpindahan sensasional setelah hengkang dari FC Bayern? Leon Goretzka kabarnya menerima tawaran yang sangat menggiurkan
Menurut laporan tersebut, Fenerbahce tidak hanya menawarkan kontrak jangka panjang selama tiga tahun kepada pemain berusia 31 tahun itu, tetapi juga uang tunai sebesar sepuluh juta euro. Selain itu, direncanakan pula pertemuan dengan pelatih asal Jerman, Domenico Tedesco, yang baru-baru ini menderita sakit parah. Selain Goretzka, "Fener" juga dikabarkan sedang berusaha merekrut Julian Brandt, yang akan meninggalkan BVB tanpa biaya transfer pada musim panas mendatang.
Fenerbahce bukanlah satu-satunya klub yang berebut Goretzka, yang juga akan bebas transfer pada musim panas nanti. Baru-baru ini, Gazzetta dello Sport melaporkan upaya AC Milan yang juga menawarkan kontrak tiga tahun kepada Goretzka.
Goretzka menolak tawaran transfer musim dingin dari FC Bayern
Menurut laporan tersebut, dengan langkah ini, klub yang meminjam Niclas Füllkrug ingin mengungguli Juventus Turin dalam persaingan transfer untuk merebut bintang Bayern yang akan hengkang itu. Goretzka disebut-sebut sebagai kandidat utama yang diinginkan oleh pelatih Milan, Massimiliano Allegri. Rossoneri pun menawarkan gaji tahunan sebesar lima juta euro ditambah bonus kepada Goretzka.
Bahwa kontrak Goretzka di klub juara Jerman tersebut tidak akan diperpanjang lagi, telah dikonfirmasi oleh klub pada akhir Januari. Bahkan pada musim dingin, Goretzka sebenarnya sudah bisa meninggalkan Munich; menurut laporan media yang serupa, ia telah menerima kontrak yang siap ditandatangani dari Atletico Madrid. Namun, Goretzka menegaskan bahwa ia ingin menyelesaikan musim ini bersama FC Bayern dan kembali memburu gelar bersama klub asal Munich tersebut.
"Meskipun saya merasa sangat terhormat atas minat klub-klub top internasional lainnya, saya telah memutuskan untuk menyelesaikan musim ini bersama FC Bayern," kata pemain timnas tersebut beberapa bulan lalu. Ia berada di tim yang membuatnya senang baik di dalam maupun di luar lapangan, dan memiliki pelatih seperti Vincent Kompany yang telah membentuk tim ini kembali menjadi satu kesatuan yang solid: "Saya merasa sangat terikat dengan tim dan klub ini. Tujuan bersama kita adalah berdiri kembali di Marienplatz pada bulan Mei dan merayakan gelar-gelar terbesar bersama KALIAN!"
Tujuan impian Goretzka kabarnya adalah Liga Premier
Pada musim panas nanti, Goretzka akan terlebih dahulu bergabung dengan timnas Jerman untuk berlaga di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sebelum akhirnya harus mengambil keputusan mengenai masa depannya. Peminat pun dipastikan tidak akan sedikit. Beberapa klub papan atas dari Inggris — yang menurut surat kabar Bild merupakan tujuan impian Goretzka — kabarnya telah menyatakan minatnya.
FC Arsenal dilaporkan memiliki peluang terbaik, karena The Gunners sebagai pemuncak klasemen saat ini, berbeda dengan Tottenham Hotspur yang juga tertarik, dipastikan akan bermain di Liga Champions musim depan dan bukan di Championship yang merupakan divisi kedua. Namun, belum ada tawaran konkret dari The Gunners.
Dari Serie A, Inter Milan juga dilaporkan tertarik pada jasa Goretzka, dan Atletico Madrid diperkirakan akan kembali ikut bersaing pada musim panas mendatang.
Leon Goretzka: Statistik dan Data Kinerja
Klub Pertandingan Gol Assist FC Bayern 301 48 50 Schalke 04 147 19 16 VfL Bochum 36 4 8