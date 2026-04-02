Perpindahan sensasional setelah hengkang dari FC Bayern? Leon Goretzka kabarnya menerima tawaran yang sangat menggiurkan

Menurut laporan tersebut, dengan langkah ini, klub yang meminjam Niclas Füllkrug ingin mengungguli Juventus Turin dalam persaingan transfer untuk merebut bintang Bayern yang akan hengkang itu. Goretzka disebut-sebut sebagai kandidat utama yang diinginkan oleh pelatih Milan, Massimiliano Allegri. Rossoneri pun menawarkan gaji tahunan sebesar lima juta euro ditambah bonus kepada Goretzka.

Bahwa kontrak Goretzka di klub juara Jerman tersebut tidak akan diperpanjang lagi, telah dikonfirmasi oleh klub pada akhir Januari. Bahkan pada musim dingin, Goretzka sebenarnya sudah bisa meninggalkan Munich; menurut laporan media yang serupa, ia telah menerima kontrak yang siap ditandatangani dari Atletico Madrid. Namun, Goretzka menegaskan bahwa ia ingin menyelesaikan musim ini bersama FC Bayern dan kembali memburu gelar bersama klub asal Munich tersebut.

"Meskipun saya merasa sangat terhormat atas minat klub-klub top internasional lainnya, saya telah memutuskan untuk menyelesaikan musim ini bersama FC Bayern," kata pemain timnas tersebut beberapa bulan lalu. Ia berada di tim yang membuatnya senang baik di dalam maupun di luar lapangan, dan memiliki pelatih seperti Vincent Kompany yang telah membentuk tim ini kembali menjadi satu kesatuan yang solid: "Saya merasa sangat terikat dengan tim dan klub ini. Tujuan bersama kita adalah berdiri kembali di Marienplatz pada bulan Mei dan merayakan gelar-gelar terbesar bersama KALIAN!"