Perpanjangan kontrak di FC Bayern München dan kembalinya ke tim nasional Jerman? Keputusan sepenuhnya ada di tangan Manuel Neuer

Neuer telah membuktikan berkali-kali musim ini bahwa ia masih bisa sangat membantu Bayern dalam pertandingan-pertandingan besar. Hampir setiap penampilannya yang gemilang kembali memicu perdebatan mengenai kembalinya ia ke tim nasional Jerman untuk Piala Dunia 2026. Padahal, situasinya sudah jelas sejak berbulan-bulan lalu.

Pemain berpengalaman ini telah berulang kali menyatakan tidak ingin menarik kembali keputusannya untuk pensiun dari timnas Jerman. "Kita tidak perlu membicarakan topik ini," katanya misalnya setelah penampilannya yang gemilang melawan Real Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions. "Kita tidak membicarakan timnas sekarang. Saya sudah menyampaikan pendapat saya dan sekarang fokus pada FC Bayern."

Pelatih timnas Julian Nagelsmann telah lama memilih Oliver Baumann dari TSG Hoffenheim sebagai pengganti, terutama karena cedera berulang yang dialami Marc-Andre ter Stegen, calon penerus Neuer. "Manu telah mundur atas kemauannya sendiri, hal itu telah dia ulangi berkali-kali, dan oleh karena itu tidak masuk akal untuk terus mendiskusikannya," tegas pelatih timnas tersebut.

Namun, kotak yang sebenarnya telah ditutup oleh para tokoh utama itu dibuka kembali pada hari Selasa. Majalah kicker berspekulasi bahwa Neuer akan masuk dalam daftar yang berisi 55 nama, termasuk setidaknya lima penjaga gawang, yang harus diserahkan kepada FIFA sejak Senin. Sebenarnya tidak ada petunjuk konkret dalam laporan tersebut, dan Nagelsmann pun sejauh ini belum memberikan indikasi bahwa ia mungkin akan memanggil kembali Neuer. Namun, sudah pernah terjadi bahwa ia suka saja mengeluarkan kelinci dari topi di panggung besar. Pada Desember 2023, pelatih timnas Jerman itu menyebut kembalinya Toni Kroos sebagai "ide yang menarik" di acara Sportstudio - sang playmaker pun benar-benar kembali untuk Euro 2024 di kandang.

Keputusan tersebut pada awalnya juga ada di tangan Neuer sendiri, apakah ia ingin kembali mengenakan lambang elang di dadanya. Di sisi lain, Nagelsmann harus menyadari bahwa kembalinya Neuer juga akan menimbulkan ketidakstabilan di dalam tim nasional. Baumann tiba-tiba akan menjadi nomor dua, meskipun ia telah dijanjikan posisi starter sejak lama.