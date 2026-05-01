Perpanjangan kontrak atau pensiun? Prediksi masa depan Luka Modric saat berusia 40 tahun - sang legenda Real Madrid peraih Ballon d’Or yang kini sedang cedera di AC Milan

Modric dipastikan absen hingga akhir musim Serie A setelah mengalami patah tulang pipi akibat benturan dengan Manuel Locatelli saat AC Milan bermain imbang 0–0 melawan Juventus. Gelandang asal Kroasia itu harus menjalani operasi dan akan absen dalam empat pertandingan domestik terakhir Milan.

Meskipun mengalami kemunduran ini, cedera tersebut tidak mengurangi keinginan pemain berusia 40 tahun itu untuk terus bermain. La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa mantan bintang Real Madrid ini cenderung akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak satu tahun dalam kontraknya bersama Milan.

Modric telah memainkan peran kunci di lini tengah Rossoneri musim ini, dengan mencatatkan menit bermain lebih banyak daripada di lima musim terakhirnya di Madrid. Pemain veteran ini tetap bertekad untuk mengakhiri kariernya sesuai keinginannya sendiri.