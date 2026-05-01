Perpanjangan kontrak atau pensiun? Prediksi masa depan Luka Modric saat berusia 40 tahun - sang legenda Real Madrid peraih Ballon d’Or yang kini sedang cedera di AC Milan
Cedera yang menghambat kariernya membuat Modric mempertimbangkan langkah selanjutnya
Modric dipastikan absen hingga akhir musim Serie A setelah mengalami patah tulang pipi akibat benturan dengan Manuel Locatelli saat AC Milan bermain imbang 0–0 melawan Juventus. Gelandang asal Kroasia itu harus menjalani operasi dan akan absen dalam empat pertandingan domestik terakhir Milan.
Meskipun mengalami kemunduran ini, cedera tersebut tidak mengurangi keinginan pemain berusia 40 tahun itu untuk terus bermain. La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa mantan bintang Real Madrid ini cenderung akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak satu tahun dalam kontraknya bersama Milan.
Modric telah memainkan peran kunci di lini tengah Rossoneri musim ini, dengan mencatatkan menit bermain lebih banyak daripada di lima musim terakhirnya di Madrid. Pemain veteran ini tetap bertekad untuk mengakhiri kariernya sesuai keinginannya sendiri.
Motivasi Modric untuk terus bermain
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa motivasi utama Modric adalah kesempatan untuk mengakhiri kariernya dengan berkompetisi di level tertinggi sepak bola Eropa. Tetap bertahan di San Siro akan memungkinkannya mengejar satu kesempatan terakhir di Liga Champions.
Gelandang tersebut dilaporkan telah membangun pemahaman taktis yang kuat dengan manajer Milan, Massimiliano Allegri, yang sangat mengandalkan pemain Kroasia itu untuk mengendalikan tempo permainan tim. Pihak manajemen Milan juga diyakini siap memperpanjang masa tinggal Modric hanya dengan persetujuan sang pemain, yang mencerminkan rasa saling menghormati yang telah terjalin sejak kedatangannya di klub.
Ambisi di Liga Champions memengaruhi keputusan
Kemungkinan kembali berlaga di Liga Champions tampaknya menjadi faktor utama dalam pertimbangan Modric. Dengan Milan yang berjuang untuk finis di empat besar, peluang untuk membawa klub kembali ke kompetisi elit Eropa tetap menjadi prospek yang menarik.
Selain kontribusinya di lapangan, Modric telah menjadi sosok yang berpengaruh di ruang ganti. Para pemain muda memandang mantan pemenang Ballon d'Or ini sebagai mentor sekaligus teladan profesional, yang semakin menambah nilai kehadirannya dalam skuad. Ketertarikan dari klub lamanya, Dinamo Zagreb, telah muncul, namun Modric dilaporkan berfokus untuk mengakhiri kariernya di level kompetisi tertinggi.
Perhatian tertuju pada Piala Dunia menjelang keputusan akhir
Sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya di klub, Modric diperkirakan akan memprioritaskan pemulihan kebugarannya menjelang Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Kroasia, yang mungkin menjadi turnamen internasional terakhirnya.
Pilihannya tampaknya semakin jelas: memperpanjang masa tinggalnya di Milan untuk satu musim terakhir atau pensiun dari sepak bola profesional. Jika ia memilih untuk mundur, ia bisa mengumumkan pensiunnya di hadapan penonton San Siro.