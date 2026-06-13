Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Perpanjangan jeda perawatan & hitungan mundur pergantian pemain: Penjelasan perubahan aturan Liga Premier untuk musim 2026-27
- AFP
Perubahan besar-besaran untuk mengatasi keterlambatan
Klub-klub papan atas akan beroperasi di bawah peraturan baru yang ketat mengenai batasan waktu, yang dirancang untuk memperlancar alur pertandingan dan menghilangkan taktik-taktik penguluran waktu yang tidak sportif. Pemain yang cedera dan memerlukan pemeriksaan di lapangan kini wajib berada di luar lapangan selama minimal satu menit, dua kali lipat dari durasi sebelumnya. Selain itu, parameter hitung mundur yang ketat telah diberlakukan untuk lemparan ke dalam, tendangan gawang, dan pergantian pemain, dengan sanksi operasional yang berat akan dikenakan jika proses memulai kembali pertandingan melebihi batas waktu yang ditentukan.
Protokol wasit mengalami perombakan
Kerangka regulasi secara keseluruhan telah mengalami penyesuaian besar-besaran setelah dilakukannya konsultasi mendalam di dalam Kelompok Penasihat Peningkatan Permainan. Para wasit akan menerapkan fokus yang lebih ketat dan tegas terhadap pelanggaran penahanan bola, simulasi, serta tekel fisik yang tidak sportif di dalam kotak penalti. Yang terpenting, wasit asisten video juga akan memperluas kewenangan langsung mereka, dengan mendapatkan wewenang wajib untuk secara resmi meninjau insiden yang melibatkan kartu kuning kedua yang kontroversial.
- AFP
Data survei menentukan batas-batas fisik
Penerapan pedoman teknis ini dilakukan menyusul tanggapan yang sangat kuat dari survei independen terhadap para pemangku kepentingan, yang menyoroti kekecewaan luas terkait waktu istirahat taktis bagi penjaga gawang. Sebanyak 96 persen responden memilih untuk mempertahankan ambang batas fisik yang tinggi—yang menjadi ciri khas liga ini—dalam hal pelanggaran. Akibatnya, liga menegaskan akan menolak perluasan aturan internasional yang bersifat opsional, guna mempertahankan kecepatan inti dan identitas kompetitif sepak bola Inggris.
Para manajer dihadapkan pada penyesuaian taktis yang intens
Staf pelatih harus segera meninjau ulang protokol manajemen pertandingan mereka selama masa pramusim guna menghindari pelanggaran terhadap batasan waktu pergantian pemain yang ketat. Tim-tim yang dikenal memanfaatkan jeda sementara di tengah pertandingan akan mendapati penataan ulang pertahanan mereka terganggu secara signifikan akibat absennya pemain akibat cedera yang memaksa mereka absen dalam waktu lama. Perubahan operasional ini akan sangat merugikan tim-tim yang kurang disiplin dalam jadwal awal musim dingin yang semakin padat, sehingga menjadi ujian taktis yang berat bagi para manajer.
- Getty Images Sport
Sekilas: Perubahan utama dalam peraturan
Kategori Peraturan
Aturan / Prosedur Sebelumnya
Aturan / Pedoman Baru untuk 2026-27
Sanksi / Konsekuensi Pelanggaran
Penanganan Cedera di Lapangan
Pemain harus tetap berada di luar lapangan selama 30 detik sebelum diizinkan masuk kembali.
Durasi minimum bagi seorang pemain untuk tetap berada di luar lapangan telah ditingkatkan menjadi 1 menit.
Tim akan bermain dengan 10 pemain selama waktu yang lebih lama sementara pemain yang sedang ditangani menunggu waktu habis.
Hitung Mundur Pergantian Pemain
Tidak ada batasan waktu yang ketat atau spesifik yang diberlakukan bagi pemain yang keluar dari lapangan.
Pemain yang diganti diberi waktu maksimal 10 detik untuk meninggalkan lapangan.
Jika batas waktu terlampaui, pemain pengganti tidak boleh masuk hingga 1 menit berlalu (pada penghentian permainan berikutnya).
Lemparan ke Dalam & Tendangan Gawang
Wasit umumnya memberikan peringatan lisan atau kartu kuning untuk tindakan mengulur waktu yang berlebihan.
Aturan hitungan mundur 5 detik yang ketat dan aturan pembalikan restart akan diterapkan untuk taktik penundaan.
Lemparan ke dalam: Penguasaan bola diberikan kepada lawan.
Tendangan gawang: Tim lawan diberikan tendangan sudut.
Perluasan Ruang Lingkup VAR
VAR dilarang keras untuk meninjau atau campur tangan dalam keputusan kartu kuning kedua.
VAR kini diwajibkan untuk meninjau keputusan di lapangan yang mengakibatkan kartu kuning kedua (dan kartu merah berikutnya).
Meminalisir pengusiran yang salah akibat pemberian kartu kuning kedua yang keliru.
Sanksi atas Tindakan Menarik Rambut
Sanksi sebelumnya tidak memiliki standar yang jelas antara peringatan dan pengusiran langsung.
Panduan disiplin yang jelas telah diperkenalkan berdasarkan kekuatan dan niat dari tindakan tersebut.
Kekuatan berlebihan/kekerasan: Kartu merah langsung.
Tanpa kekuatan berlebihan: Kartu kuning.
Tindakan terhadap Kiper
Sering diabaikan kecuali terjadi kontak fisik yang berdampak tinggi atau terlalu agresif.
Fokus ketat pada pemain penyerang yang secara tidak adil menghalangi atau memengaruhi pergerakan penjaga gawang tanpa niat untuk memainkan bola.
Pelanggaran langsung akan diberikan untuk melindungi penjaga gawang di dalam area penalti.
Pelanggaran Menahan
Ambang batas kontak fisik selama situasi bola mati sering dianggap terlalu longgar.
Peningkatan pengenalan di lapangan terhadap tindakan menahan yang tidak terkait dengan permainan sepak bola yang memiliki dampak material yang jelas terhadap penyerang.
Tendangan bebas langsung atau penalti akan diberikan jika seorang pemain bertahan hanya menargetkan lawan alih-alih berebut bola.