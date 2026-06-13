Perpanjangan jeda perawatan & hitungan mundur pergantian pemain: Penjelasan perubahan aturan Liga Premier untuk musim 2026-27

Tim akan bermain dengan 10 pemain selama waktu yang lebih lama sementara pemain yang sedang ditangani menunggu waktu habis.

Durasi minimum bagi seorang pemain untuk tetap berada di luar lapangan telah ditingkatkan menjadi 1 menit .

Pemain harus tetap berada di luar lapangan selama 30 detik sebelum diizinkan masuk kembali.

Jika batas waktu terlampaui, pemain pengganti tidak boleh masuk hingga 1 menit berlalu (pada penghentian permainan berikutnya).

Pemain yang diganti diberi waktu maksimal 10 detik untuk meninggalkan lapangan.

Tidak ada batasan waktu yang ketat atau spesifik yang diberlakukan bagi pemain yang keluar dari lapangan.

Lemparan ke dalam: Penguasaan bola diberikan kepada lawan.

Aturan hitungan mundur 5 detik yang ketat dan aturan pembalikan restart akan diterapkan untuk taktik penundaan.

Wasit umumnya memberikan peringatan lisan atau kartu kuning untuk tindakan mengulur waktu yang berlebihan.

Meminalisir pengusiran yang salah akibat pemberian kartu kuning kedua yang keliru.

VAR kini diwajibkan untuk meninjau keputusan di lapangan yang mengakibatkan kartu kuning kedua (dan kartu merah berikutnya).

VAR dilarang keras untuk meninjau atau campur tangan dalam keputusan kartu kuning kedua.

Panduan disiplin yang jelas telah diperkenalkan berdasarkan kekuatan dan niat dari tindakan tersebut.

Sanksi sebelumnya tidak memiliki standar yang jelas antara peringatan dan pengusiran langsung.

Sanksi atas Tindakan Menarik Rambut

Pelanggaran langsung akan diberikan untuk melindungi penjaga gawang di dalam area penalti.

Fokus ketat pada pemain penyerang yang secara tidak adil menghalangi atau memengaruhi pergerakan penjaga gawang tanpa niat untuk memainkan bola.

Sering diabaikan kecuali terjadi kontak fisik yang berdampak tinggi atau terlalu agresif.

Pelanggaran Menahan

Ambang batas kontak fisik selama situasi bola mati sering dianggap terlalu longgar.

Peningkatan pengenalan di lapangan terhadap tindakan menahan yang tidak terkait dengan permainan sepak bola yang memiliki dampak material yang jelas terhadap penyerang.