Dalam sepak bola, ada momen ketika seorang pemain mencapai puncak, lalu mendapati dirinya berhadapan dengan pertanyaan yang lebih sulit daripada mencapainya: apakah ia bertahan di tempat yang telah menorehkan kejayaannya, atau pergi mencari tantangan baru yang memberinya kesempatan untuk menciptakan sejarah yang berbeda?

Inilah pertanyaan yang kini dihadapi Vinicius Junior.

Bintang Brasil itu bukan lagi pemain muda yang datang ke Real Madrid pada 2018 demi membuktikan diri, melainkan telah menjadi salah satu bintang terbaik dunia, sekaligus salah satu pemain terpenting dalam sejarah klub selama beberapa tahun terakhir, setelah ia berkontribusi meraih trofi-trofi terbesar dan hadir dalam momen-momen krusial yang menciptakan kejayaan tim asal Eropa tersebut.

Namun, kedatangan Kylian Mbappe, perselisihan seputar perpanjangan kontrak Vinicius, serta kemungkinan kepindahannya ke Arsenal, semuanya menjadi faktor yang menempatkan sang pemain di persimpangan jalan yang sesungguhnya.

Jadi, apakah bertahan di Real Madrid merupakan keputusan terbaik, ataukah kepindahan ke Arsenal justru bisa menjadi langkah yang ia butuhkan pada fase kariernya saat ini?