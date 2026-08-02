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Perpanjang Kontrak dengan Real Madrid atau Hengkang ke Arsenal: Apa Keputusan Terbaik untuk Masa Depan Vinicius Junior?

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Pertanyaan sulit

Dalam sepak bola, ada momen ketika seorang pemain mencapai puncak, lalu mendapati dirinya berhadapan dengan pertanyaan yang lebih sulit daripada mencapainya: apakah ia bertahan di tempat yang telah menorehkan kejayaannya, atau pergi mencari tantangan baru yang memberinya kesempatan untuk menciptakan sejarah yang berbeda?

Inilah pertanyaan yang kini dihadapi Vinicius Junior.

Bintang Brasil itu bukan lagi pemain muda yang datang ke Real Madrid pada 2018 demi membuktikan diri, melainkan telah menjadi salah satu bintang terbaik dunia, sekaligus salah satu pemain terpenting dalam sejarah klub selama beberapa tahun terakhir, setelah ia berkontribusi meraih trofi-trofi terbesar dan hadir dalam momen-momen krusial yang menciptakan kejayaan tim asal Eropa tersebut.

Namun, kedatangan Kylian Mbappe, perselisihan seputar perpanjangan kontrak Vinicius, serta kemungkinan kepindahannya ke Arsenal, semuanya menjadi faktor yang menempatkan sang pemain di persimpangan jalan yang sesungguhnya.

Jadi, apakah bertahan di Real Madrid merupakan keputusan terbaik, ataukah kepindahan ke Arsenal justru bisa menjadi langkah yang ia butuhkan pada fase kariernya saat ini?

  • Vinicius: Apa yang Masih Tersisa untuknya di Madrid?

    Jika kita menengok perjalanan karier Vinicius bersama Real Madrid, kita akan menemukan seorang pemain yang nyaris meraih segala hal yang bisa diimpikan oleh bintang sepak bola mana pun.

    Sejak kedatangannya ke klub ibu kota Spanyol itu, ia perlahan bertransformasi dari talenta muda menjadi salah satu bintang terpenting tim, sebelum akhirnya menjadi pemain penentu di laga-laga terbesar.

    Selama tahun-tahunnya bersama Real Madrid, Vinicius meraih 14 gelar, di antaranya dua gelar Liga Champions, tiga gelar La Liga, jumlah yang sama untuk Piala Dunia Antarklub, tiga gelar Piala Super Spanyol, di samping satu gelar Copa del Rey dan dua gelar Piala Super Eropa.

    Namun nilai Vinicius tidak terangkum dalam jumlah gelar semata, melainkan tergambar dari pengaruhnya dalam raihan gelar-gelar tersebut.

    Ia mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 2022 melawan Liverpool, lalu mencetak gol lagi di final 2024 melawan Borussia Dortmund, dan menjadi salah satu wajah paling menonjol yang lekat dengan kesuksesan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir.

    Ia juga meraih penghargaan "The Best" sebagai pemain terbaik dunia, menegaskan bahwa ia tidak lagi sekadar salah satu bintang biasa di Real Madrid, melainkan telah menjadi pemain yang mampu bersaing memperebutkan takhta sepak bola dunia.

    Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan Vinicius kepada dirinya sendiri sekarang bukanlah: "Apakah aku bisa meraih gelar bersama Real Madrid?", melainkan: "Apa yang aku cari setelah meraih sebagian besar dari yang aku inginkan di sini?"

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  • Mbappe mengubah persamaan

    Wajar jika Real Madrid merayakan kedatangan Kylian Mbappe, salah satu pemain terbaik dunia, tetapi kehadiran bintang Prancis itu memaksa Vinicius menghadapi realitas baru di dalam maupun di luar lapangan.

    Mbappe secara alami cenderung bergerak dari sisi kiri dan melakukan penetrasi ke jantung pertahanan, ruang yang sama di mana Vinicius biasanya menemukan kebebasan lebih besar untuk menciptakan ancaman.

    Akibatnya, pemain Brasil itu tidak lagi memiliki ruang yang sama seperti yang biasa ia nikmati pada tahun-tahun sebelumnya, dan ia terpaksa beradaptasi dengan keberadaan pemain lain yang lebih suka bergerak di zona favoritnya.

    Persoalannya tidak berhenti pada aspek taktik, tetapi juga meluas ke sejumlah wilayah pengaruh di dalam tim.

    Tendangan penalti, misalnya, adalah salah satu instrumen yang memberi seorang bintang status istimewa di dalam tim mana pun, dan dengan kedatangan Mbappe, pemain Prancis itu memiliki kehadiran lebih besar dalam aspek ini juga, sesuatu yang bisa dilihat Vinicius sebagai bagian dari perpindahan pusat gravitasi di dalam tim.

    Di sinilah masalah sesungguhnya muncul.

    Vinicius kini tidak hanya berada di belakang Mbappe di lapangan, tetapi juga tertinggal dari sang bintang dalam hal sorotan lampu, status di dalam tim, serta perebutan Ballon d'Or, dan pada saat yang sama ia melihat rekan setimnya itu memperoleh kondisi finansial yang luar biasa sejak kedatangannya.

    Bagi Vinicius, hal ini mungkin terlihat seolah pemain yang datang setelahnya justru menjadi prioritas, meski pemain Brasil itu sudah lebih dulu berada di sana ketika Real Madrid tengah menjalani salah satu periode tersuksesnya.

  • Gaji: Lebih dari Sekadar Angka

    Mungkin karena alasan inilah, perselisihan seputar kontrak baru Vinicius tidak bisa dipandang hanya dari sisi finansial semata.

    Sebab, jika sang pemain melihat dirinya berada di posisi yang sama dengan Mbappe, maka wajar jika ia ingin kontraknya mencerminkan posisi tersebut.

    Vinicius memiliki argumen kuat dari sudut pandangnya; ia tidak datang ke Real Madrid sebagai bintang yang sudah jadi, melainkan berkembang di dalam klub, memikul tekanan, dan menjadi pemain penentu dalam meraih Liga Champions Eropa dua kali, hingga akhirnya mencapai puncak sepak bola dunia.

    Karena itu, ketika ia mendapati klub bersedia memberikan Mbappe status finansial yang istimewa, sementara ia sendiri tidak mendapatkan perlakuan yang sama, wajar jika ia mulai mempertanyakan masa depan dan posisinya dalam proyek tersebut.

    Dan di sinilah Arsenal menjadi lebih dari sekadar tujuan yang potensial.

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  • Arsenal: Kesempatan untuk Kembali sebagai Pemain Utama

    Kepindahan ke Arsenal bisa memberi Vinicius sesuatu yang kini sulit ia dapatkan di Real Madrid: menjadi bintang utama tanpa pesaing langsung untuk status tersebut.

    Di Madrid, Mbappe akan tetap hadir dengan kuat di setiap musim yang sukses, dan nama pemain Prancis itu akan menjadi bagian penting dari setiap perdebatan tentang pemain terbaik di dunia.

    Sementara di Arsenal, Vinicius diperkirakan akan menjadi nama terbesar dalam proyek penyerangan, pemain yang menjadi pusat pembangunan sistem, dan bintang yang menjadi sandaran harapan para suporter untuk meraih gelar juara.

    Hal ini bisa memberinya peluang lebih besar untuk membangun warisan pribadinya.

    Jika Arsenal berhasil meraih pencapaian besar di bawah kepemimpinan Vinicius, akan mudah untuk mengaitkan keberhasilan itu dengan nama pemain Brasil tersebut, sementara di Real Madrid ia bisa saja terpaksa bersaing dengan Mbappe untuk mendapat sorotan, bahkan di dalam tim itu sendiri.

  • Motivasi baru

    Mungkin inilah faktor yang paling penting dalam keputusan Vinicius, sebab sang pemain nyaris telah meraih segalanya bersama Real Madrid.

    Adapun di Arsenal, ia akan memulai dari awal, tetapi kali ini saat dirinya berada di puncak kematangan sepak bolanya.

    Di hadapannya akan ada target memenangi Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam kariernya, dan ia akan berupaya membawa Arsenal mewujudkan impian terbesar: memenangi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

    Di sinilah Vinicius bisa menemukan sesuatu yang mungkin sebagian telah hilang di Madrid: motivasi baru.

    Di Real Madrid, setiap gelar baru hanya akan menjadi tambahan bagi catatan raihan yang sudah begitu besar, sedangkan di Arsenal, setiap gelar akan menjadi bagian dari upaya menciptakan sejarah baru.

    Menjadi pemain yang membawa Arsenal meraih Liga Champions pertama dalam sejarahnya, atau menjadi bintang yang mengembalikan klub ke puncak sepak bola Inggris lalu membawanya menuju kejayaan Eropa, bisa jadi merupakan warisan yang lebih besar secara personal ketimbang menambahkan gelar baru ke lemari trofi Real Madrid yang memang sudah penuh.

  • Proyek Arsenal: Mengapa Sekarang?

    Yang terpenting, Arsenal bukanlah tim yang sedang mencari titik awal, sebab klub ini telah menjuarai Liga Inggris, mencapai final Liga Champions Eropa, dan menjelma menjadi salah satu tim terkuat di benua tersebut, sementara Mikel Arteta terus memimpin sebuah proyek yang stabil secara teknis.

    Dengan demikian, Vinicius tidak akan pindah ke klub yang memintanya untuk memulai pembangunan, melainkan ke tim yang sudah berdiri di ambang puncak dan mencari bintang yang mampu memberikannya langkah terakhir.

    Sebaliknya, Real Madrid memasuki fase baru bersama Jose Mourinho, dengan sejumlah perubahan pada tim dan peremajaan skuad, dalam upaya membangun generasi baru yang mampu merebut kembali gelar-gelar.

    Inilah yang mungkin membuat waktu kepergian menjadi tepat bagi Vinicius; ia meninggalkan Real Madrid, jika memutuskan hal itu, dalam kondisi berada di puncak performa dan nilainya, dan bergabung dengan sebuah proyek yang siap bersaing, bukan tim yang berada dalam masa transisi.

  • Mana keputusan yang terbaik?

    Bertahan bersama Real Madrid akan tetap menjadi pilihan yang paling aman, tetapi mungkin bukan lagi yang paling menggairahkan.

    Di Madrid, Vinicius akan terus meraih kemenangan, tetapi ia akan hidup di bawah bayang-bayang persaingan tanpa henti dengan Mbappe demi status, sorotan, dan Ballon d'Or.

    Adapun di Arsenal, risikonya lebih besar, tetapi potensi keuntungannya juga jauh lebih besar.

    Di sana, Vinicius bisa mendapatkan gaji yang mencerminkan nilainya, peran sebagai bintang utama, ruang yang lebih luas untuk bersinar, dan yang terpenting dari semua itu, sebuah tantangan baru yang kembali menyalakan motivasinya.

    Meninggalkan Real Madrid mungkin akan menyakitkan, dan sang pemain bisa saja menyesal jika proyek Arsenal gagal, tetapi sebaliknya, kesuksesannya di sana bisa menciptakan warisan yang tak kalah berharga dari warisannya di Madrid.

    Oleh karena itu, jika Real Madrid tidak mampu meyakinkan Vinicius bahwa ia adalah salah satu pilar proyek masa depan mereka, dan jika klub terus menempatkan Mbappe pada posisi finansial dan status kebintangan yang lebih tinggi, maka hengkang ke Arsenal bisa menjadi keputusan terbaik bagi masa depan sang bintang Brasil.

    Sebab Vinicius tidak lagi sekadar mencari gelar baru, melainkan alasan baru untuk menang.

    Dan di Arsenal, ia mungkin menemukan di hadapannya mimpi yang belum ia wujudkan, yaitu menjadi bintang yang membawa sebuah klub besar meraih Liga Champions pertama dalam sejarahnya, dan menuliskan namanya dalam sejarah Liga Inggris, alih-alih tetap di Madrid sebagai salah satu dari dua bintang yang berebut takhta.

    Mungkin saatnya telah tiba bagi Vinicius untuk meninggalkan tempat di mana ia telah menorehkan sejarah, demi mencari tempat di mana ia mampu menuliskan kejayaan baru atas namanya seorang.

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