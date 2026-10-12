Leeds menjadikannya perekrutan paling rumit mereka setelah menyepakati kesepakatan bernilai besar dengan rival di Liga Primer Inggris pada musim panas 2026. Sosok lulusan sistem akademi ternama di Manchester itu sebelumnya menjalani periode kedua yang tak berkesan di Stadion Etihad.

Karena jarang mendapat kesempatan bermain di City, dengan postur besar Gianluigi Donnarumma menghalangi jalannya, Trafford membuka diri untuk tantangan baru dan awal yang segar.

Trafford disambut dengan tangan terbuka di West Yorkshire dan dianggap sebagai bagian penting dari tim kasta tertinggi yang tengah dibangun Daniel Farke. Ia cepat beradaptasi di lingkungan barunya dengan penuh percaya diri, sembari menambah jumlah penampilannya bersama timnas Inggris. Namun, sejumlah suara kritis muncul setelah kekalahan 2-1 dari Arsenal, ketika Trafford gagal menahan tembakan Riccardo Calafiori yang relatif lemah. Ia justru menepis bola ke bagian atas gawangnya sendiri.