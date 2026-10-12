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Perpaduan David Seaman dan Jordan Pickford! James Trafford disebut mirip keduanya saat kiper senilai £40 juta itu untuk pertama kalinya menghadapi pertanyaan yang tidak mengenakkan di Leeds
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Leeds menjadikan Trafford rekrutan termahal mereka pada musim panas 2026.
Leeds menjadikannya perekrutan paling rumit mereka setelah menyepakati kesepakatan bernilai besar dengan rival di Liga Primer Inggris pada musim panas 2026. Sosok lulusan sistem akademi ternama di Manchester itu sebelumnya menjalani periode kedua yang tak berkesan di Stadion Etihad.
Karena jarang mendapat kesempatan bermain di City, dengan postur besar Gianluigi Donnarumma menghalangi jalannya, Trafford membuka diri untuk tantangan baru dan awal yang segar.
Trafford disambut dengan tangan terbuka di West Yorkshire dan dianggap sebagai bagian penting dari tim kasta tertinggi yang tengah dibangun Daniel Farke. Ia cepat beradaptasi di lingkungan barunya dengan penuh percaya diri, sembari menambah jumlah penampilannya bersama timnas Inggris. Namun, sejumlah suara kritis muncul setelah kekalahan 2-1 dari Arsenal, ketika Trafford gagal menahan tembakan Riccardo Calafiori yang relatif lemah. Ia justru menepis bola ke bagian atas gawangnya sendiri.
Kesamaan Trafford dengan Seaman, mantan kiper timnas Inggris
Ketika dimintai penilaiannya tentang Trafford, mantan pemain Leeds United Kilgallon, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bekerja sama dengan layanan perbandingan independen kasino berlisensi di Inggris, mengatakan: “Saya masih menganggap dia rekrutan yang sangat bagus. Saya pikir dia benar-benar akan menyelamatkan banyak poin bagi Leeds United musim ini.”
“Saya suka dia. Menurut saya, dia punya karakter. Semua penjaga gawang agak aneh, bukan? Tapi sungguh, dia punya karakter. Dia percaya diri. Ketika melakukan penyelamatan, dia sedikit mengingatkan saya pada David Seaman. Seaman dulu kerap melakukan penyelamatan luar biasa, tetapi dia membuatnya terlihat sangat mudah. Menurut saya, Trafford sangat mirip. Rambutnya dikuncir, jadi mereka nyaris terlihat seperti kembar!”
“Namun, gol pertama saat bertandang ke Arsenal pasti mengecewakannya. Dia seharusnya bisa menyelamatkan bola itu. Tapi saya pikir dia punya karakter untuk terus melangkah dan tidak terlalu memikirkannya. Menurut saya, Leeds United juga tidak perlu memikirkannya.”
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Apakah Trafford memiliki kesamaan sifat dengan Pickford dan Ramsdale?
Ketika ditanya apakah Trafford juga bisa dibandingkan dengan sesama kiper Inggris, Pickford dan Aaron Ramsdale, karena ia harus selalu terlibat penuh agar tetap fokus, Kilgallon menambahkan: “Saya sering menonton Leeds United. Mungkin saya perlu melihat lebih banyak darinya, tetapi pendapat itu tidak buruk.
“Saya rasa dia sudah beberapa kali menjalani wawancara dan terlihat sebagai sosok yang mungkin membutuhkan perhatian terus-menerus, barangkali dari pinggir lapangan, dengan pelatih kiper yang menjaganya tetap fokus. Dia masih muda untuk ukuran seorang kiper, bukan? Saya rasa dia masih punya waktu dan kemampuan itu akan berkembang.
“Konsentrasi di lapangan sangat penting, terutama di Liga Primer. Kesalahan saat melawan Arsenal itu bukan terjadi karena dia bukan kiper yang bagus. Itu pasti sedikit berkaitan dengan konsentrasi. Saya paham maksud Anda, tetapi saya rasa dia berpotensi menjadi kiper nomor satu Inggris untuk waktu yang sangat lama.”
Mantan kiper Manchester City, Trafford, masih relatif minim pengalaman
Perlu dicatat bahwa meski Trafford didatangkan dengan biaya transfer yang sangat besar dan pernah membela sejumlah klub besar, usianya baru 24 tahun dan ia baru mencatatkan 38 penampilan di Premier League, dengan 28 di antaranya dijalani bersama Burnley yang terdegradasi pada musim 2023-24.
Kilgallon melanjutkan: “Pengalaman itu penting. Sekarang dia bermain untuk Leeds United. Elland Road bukan tempat yang mudah untuk bermain setiap dua pekan sekali. Dia masih muda dan belum punya banyak pengalaman. Saat bermain untuk Burnley pun, separuh waktunya dihabiskan untuk memungut bola dari gawang, bukan? Sampai sakit punggungnya!
“Saya rasa dia akan semakin baik seiring bertambahnya jumlah pertandingan yang dimainkan. Dia baru tampil dalam kurang dari 50 pertandingan Premier League, tetapi sudah mendekati panggilan timnas Inggris dan bermain untuk Leeds United. Dengan jumlah pertandingan sebanyak itu, berarti ada yang dilakukannya dengan benar.
“Dia menarik perhatian, bukan, dan melakukan hal yang benar dalam latihan. Jadi, saya rasa masa depannya sangat cerah, sungguh. Kalau tidak salah, mereka mendapatkannya dengan harga £40 juta. Saya rasa dalam dua tahun, harga itu akan terlihat sangat murah. Saya pikir dia akan menjadi rekrutan yang hebat.”
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Leeds berharap bisa bersaing memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa pada musim 2026/27
Kekalahan Leeds di Emirates Stadium merupakan yang pertama bagi mereka di Liga Primer musim ini. Dengan sembilan poin dari enam pertandingan, Leeds tetap berada di peringkat ketujuh klasemen kasta tertinggi.
Dengan Trafford menjadi bagian dari langkah perekrutan cermat lainnya, muncul pembicaraan tentang upaya lolos ke kompetisi Eropa pada 2027. Jika sosok terakhir di lini pertahanan Leeds itu terus matang dan berkembang sesuai rencana, ia semestinya memainkan peran utama dalam upaya tersebut.
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