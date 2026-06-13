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Perombakan yang dipimpin Andoni Iraola dimulai seiring Liverpool memberhentikan staf kepelatihan Arne Slot
Liverpool memulai proses perombakan staf kepelatihan
Liverpool telah mengonfirmasi bahwa Sipke Hulshoff, Ruben Peeters, dan Giovanni van Bronckhorst telah meninggalkan jajaran pelatih klub setelah masa kerja yang sukses di bawah kepemimpinan Arne Slot. Keputusan ini diambil setelah pengumuman pengunduran diri Slot bulan lalu, yang menandai berakhirnya struktur kepelatihan yang membantu Liverpool merebut kembali gelar juara Liga Premier. Perubahan ini menandai dimulainya transisi yang lebih luas di Anfield seiring persiapan klub untuk menunjuk jajaran kepelatihan baru.
- Getty Images Sport
Liverpool mengucapkan terima kasih kepada para pelatih yang akan hengkang
Hulshoff dan Peeters bergabung bersama Slot pada musim panas 2024 dan memainkan peran penting selama musim debut yang tak terlupakan, yang berakhir dengan Liverpool meraih gelar liga Inggris ke-20 mereka. Van Bronckhorst juga bergabung musim panas lalu sebagai asisten pelatih, menambah pengalaman manajerial dalam jajaran staf teknis. Liverpool mengapresiasi kontribusi ketiga pelatih tersebut dalam sebuah pernyataan yang mengonfirmasi kepergian mereka.
"Ketiganya kini akan meninggalkan jabatannya menyusul pengumuman kepergian Slot sebagai pelatih kepala bulan lalu. Seluruh pihak di LFC mengucapkan terima kasih kepada Sipke, Ruben, dan Gio atas semua usaha dan kontribusi mereka kepada klub serta mendoakan yang terbaik untuk masa depan mereka," kata klub tersebut.
Iraola bersiap untuk membentuk tim staf kepelatihannya sendiri
Kepergian para staf tersebut menciptakan lowongan dalam jajaran kepelatihan Liverpool dan berpotensi mempercepat rencana Iraola untuk membentuk tim asisten yang dapat diandalkan. Menurut Liverpool Echo, manajer asal Spanyol itu akan kembali bekerja sama dengan beberapa anggota stafnya di Bournemouth, termasuk asisten pelatih Tommy Elphick, pelatih situasi bola mati Shaun Cooper, analis Tom Webber, dan pelatih kebugaran Pablo de la Torre. Membawa wajah-wajah yang sudah dikenal ke Anfield akan membantu Iraola menerapkan metodenya dengan lebih cepat saat ia memulai era baru di klub.
- Getty Images Sport
Pra-musim menjadi ujian pertama bagi manajemen baru
Iraola akan mulai bekerja bersama skuad selama masa pramusim bulan depan setelah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun. Periode ini akan menjadi sangat penting baginya untuk mengevaluasi para pemainnya dan memperkenalkan filosofi kepelatihannya menjelang musim baru. Persiapan Liverpool mencakup tur ke Amerika Serikat, di mana mereka akan menghadapi Sunderland, Leeds, dan Wrexham. Mereka kemudian akan kembali ke Anfield untuk menjalani pertandingan persahabatan melawan Monaco dan Como.