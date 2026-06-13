Perombakan yang dipimpin Andoni Iraola dimulai seiring Liverpool memberhentikan staf kepelatihan Arne Slot

Hulshoff dan Peeters bergabung bersama Slot pada musim panas 2024 dan memainkan peran penting selama musim debut yang tak terlupakan, yang berakhir dengan Liverpool meraih gelar liga Inggris ke-20 mereka. Van Bronckhorst juga bergabung musim panas lalu sebagai asisten pelatih, menambah pengalaman manajerial dalam jajaran staf teknis. Liverpool mengapresiasi kontribusi ketiga pelatih tersebut dalam sebuah pernyataan yang mengonfirmasi kepergian mereka.

"Ketiganya kini akan meninggalkan jabatannya menyusul pengumuman kepergian Slot sebagai pelatih kepala bulan lalu. Seluruh pihak di LFC mengucapkan terima kasih kepada Sipke, Ruben, dan Gio atas semua usaha dan kontribusi mereka kepada klub serta mendoakan yang terbaik untuk masa depan mereka," kata klub tersebut.