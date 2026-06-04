Menurut stasiun radio Spanyol Onda Cero, klub asal Madrid tersebut telah ikut bersaing untuk mendapatkan Josko Gvardiol dari Manchester City, yang belakangan ini juga dikaitkan dengan FC Bayern München.
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Perombakan total di lini belakang dan persaingan yang semakin ketat bagi Antonio Rüdiger? Real Madrid tampaknya mengincar dua bek bintang lainnya
Menurut laporan tersebut, Presiden Florentino Perez dan Jose Mourinho, yang kemungkinan besar akan kembali sebagai pelatih, sangat terkesan dengan bek tengah asal Kroasia tersebut. Menjelang pemilihan presiden yang sangat dinantikan, Perez terlibat dalam persaingan sengit dengan penantangnya, Enrique Riquelme, terkait perekrutan pemain baru untuk Real. Dalam hal ini, Perez menjanjikan, jika terpilih kembali, selain merekrut Mourinho, juga akan mendatangkan Ibrahima Konate, yang menurut laporan media yang sama akan bergabung secara gratis dari Liverpool FC.
Namun, tampaknya rencana untuk lini pertahanan baru belum selesai sampai di situ. Terlebih lagi, Gvardiol juga bisa bermain di sisi kiri pertahanan, yang memang menjadi titik lemah musim lalu. Alvaro Carreras, yang didatangkan dari Benfica Lisbon seharga 50 juta euro sebelum musim dimulai atas permintaan Xabi Alonso—yang dipecat setelah enam bulan menjabat—sebagian besar gagal memenuhi ekspektasi. Ferland Mendy kembali mengalami cedera parah dan akan absen selama beberapa bulan, sementara David Alaba akan meninggalkan klub tanpa biaya transfer.
Riccardo Calafiori dari Arsenal juga berpotensi mengambil peran ganda tersebut. Menurut informasi dari pakar transfer Fabrizio Romano, Real Madrid juga dilaporkan tertarik pada pemain Italia tersebut. Dilaporkan bahwa kontak antara kedua belah pihak telah terjadi beberapa minggu yang lalu. Namun, merekrutnya—serupa dengan kasus Gvardiol—diperkirakan tidak akan menjadi tugas yang mudah.
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Gvardiol baru-baru ini meredam spekulasi tersebut
Kontrak Calafiori bersama The Gunners masih berlaku hingga 2029. Namun, hal yang mendukung kepindahannya adalah fakta bahwa ia tidak menjadi pemain inti yang tak tergantikan di bawah asuhan Mikel Arteta pada musim lalu. Di final Liga Champions, ia bahkan menghabiskan 120 menit penuh di bangku cadangan. Sebaliknya, Gvardiol awalnya menjadi pemain inti di bawah asuhan Pep Guardiola, sebelum ia mengalami patah tulang kering pada awal tahun ini.
Hal itu baru-baru ini ia tekankan kembali, saat Gvardiol—yang masih terikat kontrak dengan The Skyblues hingga 2028—untuk pertama kalinya menanggapi spekulasi tentang kepindahannya kepada TheCroatian: "Kami semua telah mendengar berbagai rumor tersebut. Saya bahagia di klub saya, saya memiliki semua yang saya butuhkan. Sebelum cedera, saya bermain di setiap pertandingan. Setelah Piala Dunia, kita akan lihat apa yang terjadi." Setelah kepergian Guardiola, situasi di ManCity untuk musim baru memang sudah berubah. Menurut laporan media yang seragam, Enzo Maresca akan menggantikannya.
Real: Dumfries juga dikabarkan akan bergabung - Masa depan Rüdiger masih belum jelas secara resmi
Selain itu, Real juga berencana memperkuat posisi bek kanan, mengingat ikon klub Dani Carvajal akan hengkang dan Trent Alexander-Arnold belum menjadi rekrutan yang diharapkan. Dalam hal ini, pilihan tampaknya telah jatuh pada Denzel Dumfries dari Inter Milan. Seperti dilaporkan Romano, Los Blancos akan memanfaatkan klausul pelepasan sebesar 20 juta euro.
Dengan demikian, formasi empat bek yang biasanya disukai Mourinho pada musim baru ini bisa terdiri dari tiga pemain baru. Untuk memperebutkan posisi kedua di lini belakang, saat ini Dean Huijsen, Eder Militao yang sedang cedera, Raul Asencio, dan Antonio Rüdiger akan bersaing. Namun, Rüdiger harus memperpanjang kontraknya yang akan habis terlebih dahulu. Baru-baru ini, Sky melaporkan adanya kesepakatan mengenai kontrak satu tahun. Namun, jika selain Konate benar-benar ada bek tengah lain yang datang, akan terjadi kelebihan pemain di lini pertahanan tengah dan persaingan yang ketat.