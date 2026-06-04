Perombakan total di lini belakang dan persaingan yang semakin ketat bagi Antonio Rüdiger? Real Madrid tampaknya mengincar dua bek bintang lainnya

Menurut laporan tersebut, Presiden Florentino Perez dan Jose Mourinho, yang kemungkinan besar akan kembali sebagai pelatih, sangat terkesan dengan bek tengah asal Kroasia tersebut. Menjelang pemilihan presiden yang sangat dinantikan, Perez terlibat dalam persaingan sengit dengan penantangnya, Enrique Riquelme, terkait perekrutan pemain baru untuk Real. Dalam hal ini, Perez menjanjikan, jika terpilih kembali, selain merekrut Mourinho, juga akan mendatangkan Ibrahima Konate, yang menurut laporan media yang sama akan bergabung secara gratis dari Liverpool FC.

Namun, tampaknya rencana untuk lini pertahanan baru belum selesai sampai di situ. Terlebih lagi, Gvardiol juga bisa bermain di sisi kiri pertahanan, yang memang menjadi titik lemah musim lalu. Alvaro Carreras, yang didatangkan dari Benfica Lisbon seharga 50 juta euro sebelum musim dimulai atas permintaan Xabi Alonso—yang dipecat setelah enam bulan menjabat—sebagian besar gagal memenuhi ekspektasi. Ferland Mendy kembali mengalami cedera parah dan akan absen selama beberapa bulan, sementara David Alaba akan meninggalkan klub tanpa biaya transfer.

Riccardo Calafiori dari Arsenal juga berpotensi mengambil peran ganda tersebut. Menurut informasi dari pakar transfer Fabrizio Romano, Real Madrid juga dilaporkan tertarik pada pemain Italia tersebut. Dilaporkan bahwa kontak antara kedua belah pihak telah terjadi beberapa minggu yang lalu. Namun, merekrutnya—serupa dengan kasus Gvardiol—diperkirakan tidak akan menjadi tugas yang mudah.