Perombakan di Liverpool terus berlanjut dengan direktur olahraga yang akan bergabung dengan klub raksasa Liga Pro Arab Saudi

Hughes diperkirakan akan mengikuti jejak mantan rekannya, Francis, ke Al-Hilal. Meskipun Hughes masih terikat kontrak dengan klub Liga Premier tersebut hingga Juni 2027, laporan The Athletic menyebutkan bahwa kepindahan ke Timur Tengah kini menjadi kemungkinan besar setelah adanya minat yang terus-menerus selama beberapa waktu. Klub raksasa asal Arab Saudi itu bersedia menawarkan paket menggiurkan untuk membujuk sang eksekutif meninggalkan Merseyside setelah masa jabatannya yang relatif singkat di klub tersebut.

Menurut laporan tersebut, Al-Hilal telah berasumsi bahwa Hughes pada akhirnya akan bergabung dengan proyek mereka di Riyadh. Direktur olahraga tersebut telah diidentifikasi sebagai target utama pada awal musim semi ini, dan meskipun ia belum secara resmi menandatangani kontrak dengan klub Saudi tersebut, proses kepindahannya sudah berjalan dengan mantap. Hal ini secara efektif akan menjadikan jendela transfer musim panas saat ini sebagai babak terakhirnya di Anfield, sehingga memungkinkan adanya masa transisi yang terkendali saat Fenway Sports Group (FSG) mulai mencari penggantinya untuk memimpin operasional sepak bola mereka.



