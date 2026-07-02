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Perombakan di Liverpool terus berlanjut dengan direktur olahraga yang akan bergabung dengan klub raksasa Liga Pro Arab Saudi
Hughes siap memimpin revolusi di Riyadh
Hughes diperkirakan akan mengikuti jejak mantan rekannya, Francis, ke Al-Hilal. Meskipun Hughes masih terikat kontrak dengan klub Liga Premier tersebut hingga Juni 2027, laporan The Athletic menyebutkan bahwa kepindahan ke Timur Tengah kini menjadi kemungkinan besar setelah adanya minat yang terus-menerus selama beberapa waktu. Klub raksasa asal Arab Saudi itu bersedia menawarkan paket menggiurkan untuk membujuk sang eksekutif meninggalkan Merseyside setelah masa jabatannya yang relatif singkat di klub tersebut.
Menurut laporan tersebut, Al-Hilal telah berasumsi bahwa Hughes pada akhirnya akan bergabung dengan proyek mereka di Riyadh. Direktur olahraga tersebut telah diidentifikasi sebagai target utama pada awal musim semi ini, dan meskipun ia belum secara resmi menandatangani kontrak dengan klub Saudi tersebut, proses kepindahannya sudah berjalan dengan mantap. Hal ini secara efektif akan menjadikan jendela transfer musim panas saat ini sebagai babak terakhirnya di Anfield, sehingga memungkinkan adanya masa transisi yang terkendali saat Fenway Sports Group (FSG) mulai mencari penggantinya untuk memimpin operasional sepak bola mereka.
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Mendukung era Iraola
Terlepas dari laporan tersebut, Hughes tetap berkomitmen penuh pada tugasnya di Liverpool untuk saat ini. Direktur olahraga tersebut saat ini memimpin upaya perekrutan musim panas klub untuk mendukung pelatih kepala baru Andoni Iraola. Mantan manajer Bournemouth itu merupakan pilihan khusus Hughes, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan pelatih tersebut di Vitality Stadium dan meyakini bahwa filosofi Iraola sangat cocok untuk era pasca-Arne Slot.
Iraola menghadapi tugas berat di Anfield setelah musim di mana Liverpool tampak rapuh secara mental dan fisik selama sebagian besar musim 2025-26. Hughes ditugaskan untuk memastikan sang pelatih memiliki sarana yang diperlukan untuk meraih kesuksesan, dengan mengawasi strategi yang berfokus pada pemulihan intensitas yang menjadi ciri khas kesuksesan klub belakangan ini. Jendela transfer musim panas ini dipandang sebagai kontribusi besar terakhirnya bagi raksasa Liga Premier tersebut sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada penggantinya.
Rencana Strategis Al-Hilal
Al-Hilal berupaya menghidupkan kembali sinergi yang terbukti sukses di pesisir selatan Inggris. Francis dan Hughes pernah menjadi rekan setim di Bournemouth sebelum bersama-sama beralih ke peran manajerial. Kini, Francis sudah memimpin aktivitas transfer Al-Hilal, dan klub ini beroperasi dengan asumsi bahwa Hughes akan bergabung untuk melengkapi struktur kepelatihan pada waktunya.
Klub asal Arab Saudi ini, yang dilatih oleh mantan pelatih Inter Milan Simone Inzaghi, memiliki skuad bertabur bintang yang mencakup nama-nama seperti Karim Benzema, Ruben Neves, dan Kalidou Koulibaly. Kini dikelola oleh Kingdom Holding Company setelah PIF menjual 70 persen sahamnya, Al-Hilal secara agresif memburu talenta eksekutif papan atas Eropa untuk mencerminkan ambisi mereka di lapangan. Nilai klub yang diperkirakan mencapai sekitar £276 juta ($373 juta) menunjukkan skala operasi yang akan dihadapi Hughes.
- GOAL
Warisan dan masa transisi di Anfield
Masa jabatan Hughes di Liverpool, meski relatif singkat, ditandai dengan pengambilan keputusan yang berisiko tinggi. Bekerja sama dengan Michael Edwards, ia berperan penting dalam penunjukan Arne Slot dan mengelola belanja besar-besaran sebesar £449 juta pada bursa transfer musim panas 2025. Namun, dengan klub yang saat ini sedang menjalani peremajaan kepemimpinan pasca kepergian Slot, FSG sudah merencanakan masa transisi.
Situasi kontraknya menandakan bahwa musim panas ini merupakan akhir yang wajar bagi Hughes. Dengan tetap bertahan hingga akhir jendela transfer, ia memastikan stabilitas bagi Iraola sebelum pindah ke Liga Pro Arab Saudi. Bagi Liverpool, pencarian akan segera dimulai untuk mencari direktur olahraga baru yang dapat melanjutkan upaya membangun kembali skuad yang kesulitan tampil mengesankan di kompetisi domestik dan Eropa musim lalu.