FC Bayern Frauen

Perombakan besar-besaran pasca kekalahan dari Barcelona: Rangkaian kemenangan luar biasa FC Bayern terhenti

Bayern Munich vs TSG 1899 Hoffenheim
Bayern Munich
TSG 1899 Hoffenheim

Setelah tersingkir dari Liga Champions, para pemain Bayern München berhasil menghindari kekalahan pertama mereka di Bundesliga dengan susah payah.

Tiga hari setelah kekalahan di leg kedua semifinal melawan FC Barcelona (2-4), tim asuhan pelatih José Barcala yang telah mengalami perombakan besar-besaran bermain imbang 1-1 (0-1) melawan TSG Hoffenheim. Dengan demikian, rentetan kemenangan FCB pun terhenti setelah 20 pertandingan liga.

  • Bayern, yang melakukan tujuh pergantian pemain dibandingkan dengan penampilan mereka di Camp Nou, harus terus mengejar ketertinggalan. Bek Magdalena Eriksson (89') berhasil menyelamatkan satu poin dengan sundulan setelah menerima umpan silang dari Klara Bühl. Penyerang Selina Cerci (41') sebelumnya telah membawa TSG memimpin.

    Gelar juara sudah tak terkejar lagi bagi tim asal Munich ini, dan di final Piala DFB pada 14 Mei mendatang, tim wanita Bayern berpotensi mengulang prestasi meraih gelar ganda seperti tahun lalu saat menghadapi VfL Wolfsburg.

    Hoffenheim mengalami kemunduran yang mungkin menentukan dalam perebutan posisi ketiga, yang berhak mengikuti kualifikasi Liga Champions. Dengan dua pertandingan tersisa sebelum akhir musim, selisih poin dengan Eintracht Frankfurt adalah enam poin.

