Perombakan besar-besaran di tim nasional Jerman! DFB mengumumkan pengunduran diri pejabat lainnya menyusul pemecatan Julian Nagelsmann

Keputusan ini telah disampaikan oleh Bernd Neuendorf, Presiden DFB berusia 63 tahun, bahkan sebelum dimulainya Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko; oleh karena itu, pengunduran diri ini bukanlah akibat dari tersingkirnya tim nasional Jerman pada babak awal turnamen.

Rettig mulai menjabat sebagai Direktur Olahraga di DFB pada September 2023 sebagai pengganti Oliver Bierhoff. Sebelumnya, ia dikenal sebagai salah satu pengkritik DFB yang paling tajam di dunia sepak bola profesional.

Dari tahun 2013 hingga 2015, ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Liga Sepak Bola Jerman. Sebagai pejabat Bundesliga, ia pernah bekerja untuk SC Freiburg, 1. FC Köln, FC St. Pauli, dan FC Augsburg.