Direktur Bidang Olahraga Andreas Rettig mengumumkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir tahun 2026 karena alasan pribadi.
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Perombakan besar-besaran di tim nasional Jerman! DFB mengumumkan pengunduran diri pejabat lainnya menyusul pemecatan Julian Nagelsmann
Keputusan ini telah disampaikan oleh Bernd Neuendorf, Presiden DFB berusia 63 tahun, bahkan sebelum dimulainya Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko; oleh karena itu, pengunduran diri ini bukanlah akibat dari tersingkirnya tim nasional Jerman pada babak awal turnamen.
Rettig mulai menjabat sebagai Direktur Olahraga di DFB pada September 2023 sebagai pengganti Oliver Bierhoff. Sebelumnya, ia dikenal sebagai salah satu pengkritik DFB yang paling tajam di dunia sepak bola profesional.
Dari tahun 2013 hingga 2015, ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Liga Sepak Bola Jerman. Sebagai pejabat Bundesliga, ia pernah bekerja untuk SC Freiburg, 1. FC Köln, FC St. Pauli, dan FC Augsburg.
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Apakah Rudi Völler juga harus mundur setelah Nagelsmann dan Rettig?
Dengan demikian, DFB kini berada di ambang awal baru dalam hal kepegawaian. Dengan hengkangnya Nagelsmann dan Rettig, dua pejabat tinggi meninggalkan asosiasi tersebut; selain itu, menurut kabar yang beredar, posisi Direktur Olahraga Rudi Völler juga dikabarkan terancam.
Mantan pelatih tim nasional Jerman tersebut dikenal sebagai pendukung setia Nagelsmann dan secara terbuka memberikan dukungan penuh kepadanya bahkan setelah kekalahan melawan Paraguay.
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