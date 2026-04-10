Albert Riera sangat memahami hukum-hukum sepak bola yang tak kenal ampun. "Tidak ada yang mendapat toleransi," demikian salah satunya, kata pelatih Eintracht Frankfurt itu: "Jika kamu kalah dalam tiga pertandingan berturut-turut, tidak peduli apakah kamu memenangkan Liga Champions tahun lalu." Pelatih asal Spanyol ini sering mengumbar kata-kata bijak semacam itu, namun kadang-kadang pernyataannya sudah melampaui batas — dan menimbulkan kerutan di dahi di lingkungan klub.
Diterjemahkan oleh
Pernyataannya yang kontroversial membuat banyak orang mengerutkan kening: Apakah seorang pelatih Bundesliga harus mundur hanya beberapa minggu setelah kedatangannya?
Setelah hasil imbang terbaru melawan 1. FC Köln (2-2), Riera menarik perhatian dengan pernyataan-pernyataan anehnya dalam konferensi pers dan sejak itu menjadi sorotan media. Kini, sebuah kemenangan pada Sabtu nanti saat bertandang ke VfL Wolfsburg yang terancam degradasi (pukul 15.30) akan sangat membantu sang pelatih untuk kembali mendapatkan ketenangan.
Saat ia mengambil alih tim di Frankfurt pada 1 Februari, tim tersebut "bukan hanya yang terburuk dalam hal kebobolan gol di Bundesliga, tetapi di seluruh Eropa," kata Riera setelah pertandingan melawan Köln. Ungkapan yang sangat drastis, yang juga secara substansi salah. FC Metz di Prancis pada saat yang sama telah kebobolan satu gol lebih banyak.
Saat menyebutkan pertandingan-pertandingan yang tidak dimenangkan Frankfurt sejak kedatangannya, Riera mengabaikan hasil imbang 0-0 di St. Pauli. Kesalahan yang bisa dimaklumi, tentu saja, namun hal itu sesuai dengan gambaran keseluruhan: sekuat apa pun keahliannya sebagai pakar sepak bola, kecenderungannya untuk menonjolkan diri membuatnya kontroversial.
Dalam lingkungan klub yang kritis, sikapnya menimbulkan ketidakpuasan. Riera tidak menggunakan penerjemah; ia memang fasih berbahasa Inggris, tetapi berbicara sangat cepat dan terkadang tidak jelas karena aksennya. Ditambah dengan kepribadiannya, hal ini sering menghasilkan jawaban yang panjang dan bertele-tele, yang seringkali melenceng dari inti pertanyaan yang diajukan.
- Getty Images
Contohnya: Alih-alih menjelaskan pentingnya pencetak gol Jonathan Burkardt seperti yang diminta setelah pertandingan melawan Köln, monolog Riera selama dua menit itu justru berujung pada penjelasan tentang apa yang ingin ia capai bersama Eintracht. "Kami sedang menuju kemajuan dan membangun sesuatu. Kami butuh waktu," katanya. Dan Burkardt? "Johnny sangat penting." Itu saja.
Terlepas dari keunikan karakternya, SGE di bawah Riera kini tampil cukup baik dengan dua kekalahan dari delapan pertandingan. Gaya kepelatihannya mulai terlihat, dan secara umum ia telah menstabilkan pertahanan yang sebelumnya sangat rentan. Melawan Köln, beberapa ide bagus dalam konsep permainan membuat timnya berada di jalur kemenangan hingga fase akhir.
Namun, gol penyama kedudukan di menit-menit akhir meredam suasana, dan penampilannya setelah itu tanpa sengaja membuatnya menjadi sorotan menjelang pertandingan melawan Wolfsburg. Sebab, Riera pun tidak memiliki margin kesalahan—dan dia sendiri yang paling tahu hal itu.