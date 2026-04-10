Pernyataannya yang kontroversial membuat banyak orang mengerutkan kening: Apakah seorang pelatih Bundesliga harus mundur hanya beberapa minggu setelah kedatangannya?

Setelah hasil imbang terbaru melawan 1. FC Köln (2-2), Riera menarik perhatian dengan pernyataan-pernyataan anehnya dalam konferensi pers dan sejak itu menjadi sorotan media. Kini, sebuah kemenangan pada Sabtu nanti saat bertandang ke VfL Wolfsburg yang terancam degradasi (pukul 15.30) akan sangat membantu sang pelatih untuk kembali mendapatkan ketenangan.

Saat ia mengambil alih tim di Frankfurt pada 1 Februari, tim tersebut "bukan hanya yang terburuk dalam hal kebobolan gol di Bundesliga, tetapi di seluruh Eropa," kata Riera setelah pertandingan melawan Köln. Ungkapan yang sangat drastis, yang juga secara substansi salah. FC Metz di Prancis pada saat yang sama telah kebobolan satu gol lebih banyak.

Saat menyebutkan pertandingan-pertandingan yang tidak dimenangkan Frankfurt sejak kedatangannya, Riera mengabaikan hasil imbang 0-0 di St. Pauli. Kesalahan yang bisa dimaklumi, tentu saja, namun hal itu sesuai dengan gambaran keseluruhan: sekuat apa pun keahliannya sebagai pakar sepak bola, kecenderungannya untuk menonjolkan diri membuatnya kontroversial.

Dalam lingkungan klub yang kritis, sikapnya menimbulkan ketidakpuasan. Riera tidak menggunakan penerjemah; ia memang fasih berbahasa Inggris, tetapi berbicara sangat cepat dan terkadang tidak jelas karena aksennya. Ditambah dengan kepribadiannya, hal ini sering menghasilkan jawaban yang panjang dan bertele-tele, yang seringkali melenceng dari inti pertanyaan yang diajukan.