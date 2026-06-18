Selama bertahun-tahun berkarier sebagai pelatih sukses, Jürgen Klopp tak pernah kehabisan pendapat. Bahkan mengenai topik di luar dunia olahraga, pria berusia 59 tahun ini sering kali angkat bicara. Namun, yang paling dekat di hatinya tentu saja selalu sepak bola, sehingga tak jarang Klopp mengkritik bahwa para pelatih diberi waktu yang terlalu sedikit untuk pengembangan.
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Pernyataannya tentang “pedang Damokles” di Red Bull telah terbongkar! Jürgen Klopp memberikan kesan yang buruk terkait pemecatan Ole Werner dari Leipzig
"Di zaman sekarang ini, entah bagaimana kita sepertinya tidak punya waktu lagi," katanya beberapa bulan lalu, misalnya, terkait pemecatan Xabi Alonso di Real Madrid. "Sudah jelas bahwa kita butuh waktu dan situasi ini tidak akan membaik dalam semalam," ujar Klopp sambil merujuk pada masa-masa awalnya di FC Liverpool.
Bagi Ole Werner, masa jabatannya di RB Leipzig telah berakhir pada Rabu malam setelah hanya satu musim. Klub asal Sachsen itu melepas mantan pelatih Werder Bremen tersebut, yang setelah musim sebelumnya yang mengecewakan dengan finis di peringkat ketujuh, mencatatkan perolehan poin terbaik ketiga dalam sejarah kepelatihan Leipzig (rata-rata 1,95) dan membawa klub itu kembali ke Liga Champions sesuai harapan. Mereka finis di peringkat ketiga klasemen, di belakang FC Bayern yang tak terkejar dan BVB yang sangat konsisten.
Tentu saja, ada juga pandangan kritis terhadap kinerja Werner di Leipzig. Musim ini terkadang berjalan naik-turun; posisi ketiga dan kualifikasi ke Liga Champions sama sekali tidak dapat diprediksi sejak awal. Jumlah poin yang diraih melawan tim-tim dari paruh atas klasemen juga masih perlu ditingkatkan.
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Sembilan pergantian pelatih sejak Jürgen Klopp menjabat
Namun demikian, dengan meraih delapan kemenangan dari sebelas pertandingan terakhir musim ini, tim tersebut berhasil menunjukkan konsistensi yang tak dapat disamai oleh pesaing terdekatnya di fase akhir musim. Lagipula, tidak boleh dilupakan bahwa Leipzig baru saja mengalami perombakan besar dan kehilangan tiga pemain bintang, yaitu Benjamin Sesko, Lois Openda, dan Xavi Simons.
Jadi, Werner memang memenuhi tugasnya dari segi olahraga, tetapi tampaknya tidak dari segi substansi. Konon, sejak awal sudah ada dua kubu di dalam klub: di satu sisi ada para petinggi kerajaan sepak bola yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif Oliver Mintzlaff, Direktur Olahraga Global Klopp, dan Direktur Teknis Mario Gomez, sedangkan di sisi lain ada Direktur Olahraga Leipzig Marcel Schäfer dan Werner.
Siapa yang memegang kendali lebih besar, secara hierarki bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, justru Klopp—dalam perannya yang mencakup jaringan Red Bull di seluruh dunia—tidak memberikan citra yang baik. Belum lama ini, Klopp menegaskan bahwa ia “bukan pedang Damokles yang menggantung di atas para pelatih kami”. Pernyataan tersebut kini sudah usang, karena sejak masa jabatannya dimulai pada awal tahun 2025, telah terjadi sembilan pergantian pelatih. Dua pelatih saja di Leipzig harus hengkang.
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Jürgen Klopp setelah pemecatan Werner: "Ole telah melakukan pekerjaan yang luar biasa"
"Kami memang berperan sebagai tim penasihat global. Artinya, kami turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Kami telah menganalisis musim ini," kata Klopp pada hari Rabu di Magenta TV dan menambahkan: "Ole telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kami telah lolos ke Liga Champions. Namun, kami juga harus melihat ke depan. Kami kemudian memikirkan bagaimana situasi ini akan berjalan mengingat beban yang akan kami hadapi. Kemudian, di Leipzig, diputuskan untuk melakukan pergantian pelatih."
Itu jelas-jelas bohong belaka. Klopp beruntung karena di hadapannya ada Johannes B. Kerner, sang pewawancara, yang telah menjadi teman dekatnya secara pribadi selama bertahun-tahun. Karena itu, Kerner tidak menanyakan pertanyaan penting mengenai tanggapan Klopp terhadap tuduhan yang telah berulang kali beredar di media, yaitu bahwa Werner dan dirinya berselisih karena perbedaan pendapat mengenai taktik, serta bahwa Klopp telah dua kali meminta agar Werner dicopot selama musim ini. Akibatnya, Klopp bersembunyi di balik siaran pers yang dikeluarkan oleh “Rote Bullen” dan bersikap rendah hati: “Semua yang perlu dikatakan tentang hal ini berasal dari Leipzig.”
Itu bukanlah sikap yang baik. Apalagi jika, seperti Klopp saat ini, sedang berada di Amerika Serikat yang jauh dalam peran sebagai pakar Piala Dunia, di sana “bertanggung jawab atas unsur komedi,” sebagaimana dikritik oleh Rudi Völler dengan tepat, dan telah membuat dirinya sendiri malu dengan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar mengenai pelatih tim nasional Julian Nagelsmann.
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Julukan "pembunuh pelatih" seharusnya membuat Klopp merenung
Direktur Olahraga Schäfer menyatakan, terkait kepergian Werner, kini di Leipzig harus ada “pengembangan substansial” dan “perubahan pendekatan”. Pernyataan itu terdengar kurang meyakinkan jika keluar dari mulutnya, padahal semua bukti menunjukkan bahwa justru Schäfer-lah yang dua kali menyelamatkan Werner dari pemecatan yang lebih dini.
Prosedur yang pada akhirnya tidak pantas ini dengan jelas menunjukkan bagaimana keseimbangan kekuasaan di dalam kerajaan Red Bull terbagi dan siapa yang pada akhirnya mengambil keputusan. Pernyataan Klopp tentang “pedang Damokles” telah terbukti salah. Fakta bahwa ia sudah dijuluki sebagai “pembunuh pelatih” oleh Red Bull dalam waktu singkat setelah menjabat peran barunya seharusnya membuatnya merenung, mengingat pengalaman yang telah ia kumpulkan selama lebih dari 23 tahun sebagai pelatih.
Pelatih yang hengkang dari Red Bull sejak Jürgen Klopp menjabat
Klub Pelatih Tanggal RB Leipzig Marco Rose 30 Maret 2025 RB Omiya Ardija Tetsu Nagasawa 23 September 2025 Red Bull Bragantino Fernando Seabra 27 Oktober 2025 New York Red Bulls Sandro Schwarz 31 Desember 2025 FC Red Bull Salzburg Thomas Letsch 17 Februari 2026 Paris FC (saham minoritas) Stephane Gilli 22 Februari 2026 RB Omiya Ardija Yuki Miyazawa 31 Mei 2026 RB Leipzig Ole Werner 17 Juni 2026 FC Red Bull Salzburg Daniel Beichler 30 Juni 2026