Pernyataannya tentang “pedang Damokles” di Red Bull telah terbongkar! Jürgen Klopp memberikan kesan yang buruk terkait pemecatan Ole Werner dari Leipzig

"Di zaman sekarang ini, entah bagaimana kita sepertinya tidak punya waktu lagi," katanya beberapa bulan lalu, misalnya, terkait pemecatan Xabi Alonso di Real Madrid. "Sudah jelas bahwa kita butuh waktu dan situasi ini tidak akan membaik dalam semalam," ujar Klopp sambil merujuk pada masa-masa awalnya di FC Liverpool.

Bagi Ole Werner, masa jabatannya di RB Leipzig telah berakhir pada Rabu malam setelah hanya satu musim. Klub asal Sachsen itu melepas mantan pelatih Werder Bremen tersebut, yang setelah musim sebelumnya yang mengecewakan dengan finis di peringkat ketujuh, mencatatkan perolehan poin terbaik ketiga dalam sejarah kepelatihan Leipzig (rata-rata 1,95) dan membawa klub itu kembali ke Liga Champions sesuai harapan. Mereka finis di peringkat ketiga klasemen, di belakang FC Bayern yang tak terkejar dan BVB yang sangat konsisten.

Tentu saja, ada juga pandangan kritis terhadap kinerja Werner di Leipzig. Musim ini terkadang berjalan naik-turun; posisi ketiga dan kualifikasi ke Liga Champions sama sekali tidak dapat diprediksi sejak awal. Jumlah poin yang diraih melawan tim-tim dari paruh atas klasemen juga masih perlu ditingkatkan.