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Jochen Tittmar

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Pernyataannya tentang “pedang Damokles” di Red Bull telah terbongkar! Jürgen Klopp memberikan kesan yang buruk terkait pemecatan Ole Werner dari Leipzig

Bundesliga
FEATURES
Opini
RB Leipzig
O. Werner
J. Klopp

RB Leipzig memecat Ole Werner akibat perselisihan dengan kepala divisi sepak bola Red Bull, Jürgen Klopp. Berdasarkan pernyataannya sendiri, Klopp tidak menampilkan citra yang baik dalam hal ini. Sebuah komentar.

Selama bertahun-tahun berkarier sebagai pelatih sukses, Jürgen Klopp tak pernah kehabisan pendapat. Bahkan mengenai topik di luar dunia olahraga, pria berusia 59 tahun ini sering kali angkat bicara. Namun, yang paling dekat di hatinya tentu saja selalu sepak bola, sehingga tak jarang Klopp mengkritik bahwa para pelatih diberi waktu yang terlalu sedikit untuk pengembangan.

  • "Di zaman sekarang ini, entah bagaimana kita sepertinya tidak punya waktu lagi," katanya beberapa bulan lalu, misalnya, terkait pemecatan Xabi Alonso di Real Madrid. "Sudah jelas bahwa kita butuh waktu dan situasi ini tidak akan membaik dalam semalam," ujar Klopp sambil merujuk pada masa-masa awalnya di FC Liverpool.

    Bagi Ole Werner, masa jabatannya di RB Leipzig telah berakhir pada Rabu malam setelah hanya satu musim. Klub asal Sachsen itu melepas mantan pelatih Werder Bremen tersebut, yang setelah musim sebelumnya yang mengecewakan dengan finis di peringkat ketujuh, mencatatkan perolehan poin terbaik ketiga dalam sejarah kepelatihan Leipzig (rata-rata 1,95) dan membawa klub itu kembali ke Liga Champions sesuai harapan. Mereka finis di peringkat ketiga klasemen, di belakang FC Bayern yang tak terkejar dan BVB yang sangat konsisten.

    Tentu saja, ada juga pandangan kritis terhadap kinerja Werner di Leipzig. Musim ini terkadang berjalan naik-turun; posisi ketiga dan kualifikasi ke Liga Champions sama sekali tidak dapat diprediksi sejak awal. Jumlah poin yang diraih melawan tim-tim dari paruh atas klasemen juga masih perlu ditingkatkan.

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  • JÜRGEN KLOPP Getty Images

    Sembilan pergantian pelatih sejak Jürgen Klopp menjabat

    Namun demikian, dengan meraih delapan kemenangan dari sebelas pertandingan terakhir musim ini, tim tersebut berhasil menunjukkan konsistensi yang tak dapat disamai oleh pesaing terdekatnya di fase akhir musim. Lagipula, tidak boleh dilupakan bahwa Leipzig baru saja mengalami perombakan besar dan kehilangan tiga pemain bintang, yaitu Benjamin Sesko, Lois Openda, dan Xavi Simons.

    Jadi, Werner memang memenuhi tugasnya dari segi olahraga, tetapi tampaknya tidak dari segi substansi. Konon, sejak awal sudah ada dua kubu di dalam klub: di satu sisi ada para petinggi kerajaan sepak bola yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif Oliver Mintzlaff, Direktur Olahraga Global Klopp, dan Direktur Teknis Mario Gomez, sedangkan di sisi lain ada Direktur Olahraga Leipzig Marcel Schäfer dan Werner.

    Siapa yang memegang kendali lebih besar, secara hierarki bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, justru Klopp—dalam perannya yang mencakup jaringan Red Bull di seluruh dunia—tidak memberikan citra yang baik. Belum lama ini, Klopp menegaskan bahwa ia “bukan pedang Damokles yang menggantung di atas para pelatih kami”. Pernyataan tersebut kini sudah usang, karena sejak masa jabatannya dimulai pada awal tahun 2025, telah terjadi sembilan pergantian pelatih. Dua pelatih saja di Leipzig harus hengkang.

  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-LEIPZIGAFP

    Jürgen Klopp setelah pemecatan Werner: "Ole telah melakukan pekerjaan yang luar biasa"

    "Kami memang berperan sebagai tim penasihat global. Artinya, kami turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Kami telah menganalisis musim ini," kata Klopp pada hari Rabu di Magenta TV dan menambahkan: "Ole telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kami telah lolos ke Liga Champions. Namun, kami juga harus melihat ke depan. Kami kemudian memikirkan bagaimana situasi ini akan berjalan mengingat beban yang akan kami hadapi. Kemudian, di Leipzig, diputuskan untuk melakukan pergantian pelatih."

    Itu jelas-jelas bohong belaka. Klopp beruntung karena di hadapannya ada Johannes B. Kerner, sang pewawancara, yang telah menjadi teman dekatnya secara pribadi selama bertahun-tahun. Karena itu, Kerner tidak menanyakan pertanyaan penting mengenai tanggapan Klopp terhadap tuduhan yang telah berulang kali beredar di media, yaitu bahwa Werner dan dirinya berselisih karena perbedaan pendapat mengenai taktik, serta bahwa Klopp telah dua kali meminta agar Werner dicopot selama musim ini. Akibatnya, Klopp bersembunyi di balik siaran pers yang dikeluarkan oleh “Rote Bullen” dan bersikap rendah hati: “Semua yang perlu dikatakan tentang hal ini berasal dari Leipzig.”

    Itu bukanlah sikap yang baik. Apalagi jika, seperti Klopp saat ini, sedang berada di Amerika Serikat yang jauh dalam peran sebagai pakar Piala Dunia, di sana “bertanggung jawab atas unsur komedi,” sebagaimana dikritik oleh Rudi Völler dengan tepat, dan telah membuat dirinya sendiri malu dengan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar mengenai pelatih tim nasional Julian Nagelsmann.  

  • Jürgen KloppGetty Images

    Julukan "pembunuh pelatih" seharusnya membuat Klopp merenung

    Direktur Olahraga Schäfer menyatakan, terkait kepergian Werner, kini di Leipzig harus ada “pengembangan substansial” dan “perubahan pendekatan”. Pernyataan itu terdengar kurang meyakinkan jika keluar dari mulutnya, padahal semua bukti menunjukkan bahwa justru Schäfer-lah yang dua kali menyelamatkan Werner dari pemecatan yang lebih dini.

    Prosedur yang pada akhirnya tidak pantas ini dengan jelas menunjukkan bagaimana keseimbangan kekuasaan di dalam kerajaan Red Bull terbagi dan siapa yang pada akhirnya mengambil keputusan. Pernyataan Klopp tentang “pedang Damokles” telah terbukti salah. Fakta bahwa ia sudah dijuluki sebagai “pembunuh pelatih” oleh Red Bull dalam waktu singkat setelah menjabat peran barunya seharusnya membuatnya merenung, mengingat pengalaman yang telah ia kumpulkan selama lebih dari 23 tahun sebagai pelatih.

  • Pelatih yang hengkang dari Red Bull sejak Jürgen Klopp menjabat

    KlubPelatihTanggal
    RB LeipzigMarco Rose30 Maret 2025
    RB Omiya ArdijaTetsu Nagasawa23 September 2025
    Red Bull BragantinoFernando Seabra27 Oktober 2025
    New York Red BullsSandro Schwarz31 Desember 2025
    FC Red Bull SalzburgThomas Letsch17 Februari 2026
    Paris FC (saham minoritas)Stephane Gilli22 Februari 2026
    RB Omiya ArdijaYuki Miyazawa31 Mei 2026
    RB LeipzigOle Werner17 Juni 2026
    FC Red Bull SalzburgDaniel Beichler30 Juni 2026