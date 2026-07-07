Pernyataan tegas lewat telepon? Jürgen Klopp dikabarkan telah menyampaikan pandangannya mengenai masa depan Rudi Völler di DFB

Secara khusus, peran yang mungkin kurang jelas di samping Klopp dikabarkan telah menjadi pertimbangan bagi sang juara dunia 1990 tersebut. Sementara Völler masih berperan sebagai mentor, orang kepercayaan, dan pelindung bagi Nagelsmann, peran-peran tersebut tampaknya tidak lagi diperlukan di samping mantan pelatih Liverpool dan BVB tersebut.

Namun, dalam beberapa hari terakhir, Völler dilaporkan cenderung untuk tetap melanjutkan tugasnya karena ikatan yang panjang dan eratnya dengan DFB (sebagai manajer tim nasional dari tahun 2000 hingga 2004 serta pelatih sementara pada tahun 2023). Pembicaraan dengan Klopp—yang penunjukannya memang dianggap pasti, namun masih harus diselesaikan secara final—dapat menghilangkan keraguan terakhir.

Bahkan jika Völler tetap bertahan, perubahan besar tetap akan terjadi. Selain Nagelsmann, Direktur Olahraga Andreas Rettig juga akan meninggalkan tim nasional. Pria berusia 63 tahun itu telah mengumumkan bahwa ia tidak ingin memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir tahun ini karena alasan pribadi. Per Mertesacker dianggap sebagai calon penggantinya, yang telah dipuji oleh bos Bayern, Uli Hoeneß.