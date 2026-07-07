Rudi Völler kabarnya ingin tetap menjabat sebagai direktur olahraga DFB — dan tampaknya ia juga dapat mengandalkan dukungan dari Jürgen Klopp. Menurut laporan surat kabar Bild, kandidat terkuat untuk menggantikan Julian Nagelsmann tersebut dilaporkan telah secara tegas menyatakan dukungannya agar pria berusia 66 tahun itu tetap menjabat.
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Pernyataan tegas lewat telepon? Jürgen Klopp dikabarkan telah menyampaikan pandangannya mengenai masa depan Rudi Völler di DFB
Seperti dilaporkan oleh Bild, pelatih tim nasional yang ditunjuk itu telah melakukan pembicaraan telepon bersama Völler dan meyakinkannya bahwa ia akan senang dapat bekerja sama dengannya. Keinginan Klopp yang jelas adalah agar Völler tetap menjabat di DFB.
Dengan demikian, Klopp sejalan dengan para petinggi DFB lainnya di bawah kepemimpinan Presiden Bernd Neuendorf dan Hans-Joachim Watzke, yang juga menginginkan agar Völler tetap menjabat.
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Setelah Nagelsmann mundur: Spekulasi mengenai pengunduran diri Völler
Saat ini, Völler masih terikat kontrak dengan Asosiasi Sepak Bola Jerman hingga akhir Kejuaraan Eropa 2028 (31 Juli). Mantan penyerang kelas dunia ini selalu dianggap sebagai pendukung setia dan orang kepercayaan dekat mantan pelatih tim nasional Jerman, Nagelsmann.
Namun, setelah tim nasional Jerman tersingkir secara mengecewakan di babak 16 besar melawan Paraguay, masa jabatan Nagelsmann pun berakhir lebih awal. Setelah itu, media berspekulasi apakah Völler juga akan mengundurkan diri dari jabatannya.
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Pertanyaan besar: Apa peran Völler di samping Klopp?
Secara khusus, peran yang mungkin kurang jelas di samping Klopp dikabarkan telah menjadi pertimbangan bagi sang juara dunia 1990 tersebut. Sementara Völler masih berperan sebagai mentor, orang kepercayaan, dan pelindung bagi Nagelsmann, peran-peran tersebut tampaknya tidak lagi diperlukan di samping mantan pelatih Liverpool dan BVB tersebut.
Namun, dalam beberapa hari terakhir, Völler dilaporkan cenderung untuk tetap melanjutkan tugasnya karena ikatan yang panjang dan eratnya dengan DFB (sebagai manajer tim nasional dari tahun 2000 hingga 2004 serta pelatih sementara pada tahun 2023). Pembicaraan dengan Klopp—yang penunjukannya memang dianggap pasti, namun masih harus diselesaikan secara final—dapat menghilangkan keraguan terakhir.
Bahkan jika Völler tetap bertahan, perubahan besar tetap akan terjadi. Selain Nagelsmann, Direktur Olahraga Andreas Rettig juga akan meninggalkan tim nasional. Pria berusia 63 tahun itu telah mengumumkan bahwa ia tidak ingin memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir tahun ini karena alasan pribadi. Per Mertesacker dianggap sebagai calon penggantinya, yang telah dipuji oleh bos Bayern, Uli Hoeneß.
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