Alih-alih segera mengambil keputusan tegas, pemain berpengalaman ini justru menunda keputusan akhir mengenai masa depannya di dunia olahraga. "Bernardo akan mengambil keputusan setelah Piala Dunia," tegas Jorge Mendes, agen Silva, kepada pakar transfer Fabrizio Romano.
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Pernyataan tegas dari penasihatnya! Calon pemain transfer itu membuat FC Barcelona cemas
Menurut informasi dari Romano, persaingan untuk mendapatkan gelandang pengatur serangan yang sangat diminati ini masih sangat terbuka. Namun, pemain timnas Portugal yang kini berstatus bebas transfer setelah sembilan tahun yang sangat sukses bersama Manchester City itu dikabarkan lebih memilih pindah ke Spanyol.
Padahal, di balik layar di Camp Nou, sepertinya semuanya sudah siap. Seperti yang dilaporkan stasiun radio Catalan RAC1 baru-baru ini, pelatih Barca, Hansi Flick, sudah memberikan persetujuan tegasnya kepada manajemen untuk transfer pemain kreatif berusia 31 tahun itu.
Selain itu, media Spanyol Mundo Deportivo melaporkan bahwa juara baru dari Barcelona tersebut sebenarnya memegang kartu terbaik dalam upaya merekrut pemain asal Portugal tersebut. Terlebih lagi, Silva dilaporkan telah memberi sinyal kepada pihak klub bahwa ia bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan untuk pindah ke La Liga.
- bernaldo silva
Silva meninggalkan ManCity setelah sembilan tahun
Masalahnya: Di bursa transfer, pemain sekelas Silva yang bebas transfer merupakan barang mewah dan menarik minat para pesaing ternama. Menurut Romano, rival sekota Atletico Madrid juga tengah gencar-gencarnya memburu Silva. Juventus Turin juga dianggap sebagai calon pembeli potensial.
Silva mulai membela ManCity sejak 2017, membentuk era keemasan di bawah asuhan Pep Guardiola, dan memimpin The Skyblues sebagai kapten di lapangan. Pada bulan April, akhirnya dikonfirmasi bahwa mereka akan berpisah secara definitif pada musim panas nanti.
Dia meninggalkan lemari piala yang penuh dan kata-kata yang penuh emosi. "Apa yang telah kami menangkan dan capai bersama adalah era yang akan selamanya tersimpan di hati saya. Itu tidak buruk," kata pemain veteran itu saat berpamitan kepada para penggemar di Etihad Stadium melalui X.
Barca juga mengincar Alvarez
Kini, fokus sang playmaker sepenuhnya tertuju pada Piala Dunia mendatang bersama Portugal. Jika kesepakatan Barça dengan Silva gagal terwujud, tampaknya mereka sudah mulai mencari alternatif.
Sudah cukup lama nama lain beredar di kalangan rumor: Julian Alvarez. Namun, untuk pemain Argentina peraih gelar juara dunia dari Atletico ini, klub Catalan tampaknya harus merogoh kocek jauh di atas 100 juta euro.