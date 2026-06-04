Menurut informasi dari Romano, persaingan untuk mendapatkan gelandang pengatur serangan yang sangat diminati ini masih sangat terbuka. Namun, pemain timnas Portugal yang kini berstatus bebas transfer setelah sembilan tahun yang sangat sukses bersama Manchester City itu dikabarkan lebih memilih pindah ke Spanyol.

Padahal, di balik layar di Camp Nou, sepertinya semuanya sudah siap. Seperti yang dilaporkan stasiun radio Catalan RAC1 baru-baru ini, pelatih Barca, Hansi Flick, sudah memberikan persetujuan tegasnya kepada manajemen untuk transfer pemain kreatif berusia 31 tahun itu.

Selain itu, media Spanyol Mundo Deportivo melaporkan bahwa juara baru dari Barcelona tersebut sebenarnya memegang kartu terbaik dalam upaya merekrut pemain asal Portugal tersebut. Terlebih lagi, Silva dilaporkan telah memberi sinyal kepada pihak klub bahwa ia bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan untuk pindah ke La Liga.