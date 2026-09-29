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Moataz Elgammal
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Pernyataan resmi: Premier League menyatakan Manchester City bersalah atas 115 dakwaan finansial

Manchester City
Premier League

Premier League telah mengonfirmasi bahwa sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas 115 dakwaan terkait pelanggaran finansial serius. Investigasi itu mengungkap adanya kontrak palsu yang dirancang untuk menggelembungkan pemasukan klub secara artifisial selama periode sembilan musim. Klub dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan diperkirakan akan segera mengajukan banding.

  • Komisi independen menjatuhkan putusan bersalah

    Pernyataan resmi yang dirilis Premier League hari ini mengonfirmasi putusan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Manchester City. Liga mengumumkan: "Komisi independen menyatakan Manchester City FC bersalah atas semua dakwaan terkait pelanggaran serius terhadap aturan finansial Premier League selama periode sembilan musim, serta mayoritas dakwaan terkait kegagalannya untuk bekerja sama dengan penyelidikan Liga." Temuan terperinci itu mengungkap dugaan skema pendanaan terselubung.

    Pernyataan itu melanjutkan: "Komisi independen menemukan bahwa Manchester City mengatur kesepakatan komersial ‘palsu’ dengan sejumlah sponsornya selama periode tersebut, yang merupakan bagian dari skema pendanaan terselubung, di mana perusahaan-perusahaan itu hanya diwajibkan membayar sebagian dari biaya sponsor yang relevan. Sisanya didanai oleh Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), yang memiliki klub tersebut."

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    Aturan keuangan dilanggar dan penyelidikan dihambat

    Badan pengatur itu menjelaskan besarnya skala ketidakberesan finansial tersebut, yang melebihi £900 juta. Pernyataan itu mencatat: "Tujuan dari skema-skema ini ditemukan sebagai upaya untuk secara artifisial menggelembungkan pendapatan klub, dan mengurangi biayanya, sebesar lebih dari £900 juta selama periode yang terdampak, agar terlihat mematuhi aturan finansial. Konsekuensi dari hal ini, sebagaimana ditemukan Komisi, adalah klub mengajukan laporan keuangan yang keliru dan menyembunyikan kondisi sebenarnya dari keuangannya dari auditor dan regulator sepakbola. Komisi menyimpulkan bahwa ‘melalui tindakannya klub dengan jelas bermaksud untuk mengakali Aturan PL‘."

    Chief Executive Premier League Richard Masters mengomentari seriusnya situasi tersebut dengan menyatakan: "Keputusan inti ini menetapkan fakta-fakta tentang apa yang terjadi di Manchester City selama periode ini. Ini merinci bagaimana klub secara sistematis melanggar Aturan Premier League selama hampir satu dekade."

    Masters menambahkan: "Kasus disipliner ini, dan keputusan ini, adalah yang paling signifikan dalam sejarah Premier League." Selain itu, komisi mengungkapkan bahwa selama investigasi empat tahun tersebut, klub "melakukan banyak pelanggaran atas kewajiban kerja sama dan itikad terbaiknya terhadap Liga", dengan menyimpulkan bahwa Manchester City telah "melakukan upaya bersama untuk menghentikan dan menggagalkan investigasi PL."

  • Klub menegaskan tidak bersalah dan bersiap untuk melawan

    Manchester City dengan tegas menolak temuan komisi tersebut dan siap menggugat putusan itu. Dalam pernyataan resmi mereka, klub merespons: "Manchester City FC merasa kecewa dan terkejut dengan opini Komisi Premier League, yang dipublikasikan hari ini. Klub ini tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan Premier League dan terdapat kumpulan bukti komprehensif yang tidak terbantahkan untuk mendukung seluruh posisinya terkait kasus ini. Karena itu, klub akan tanpa henti, dan jika diperlukan proaktif, di setiap dan semua forum regulasi serta hukum yang sesuai."

    Menegaskan niat mereka untuk melawan keputusan tersebut, klub menambahkan: "Proses Premier League masih berlangsung, dengan elemen-elemen penting belum selesai. Manchester City FC kini akan menempuh jalur banding yang tersedia baginya, dengan dasar bahwa opini tersebut mengandung kesalahan material yang jelas, dalam hukum, prinsip, dan fakta, serta tidak dapat diandalkan."

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    Sanksi membayangi saat proses banding dimulai

    Menyusul putusan bersalah dari komisi tersebut, persoalan sanksi akan dibahas secara terpisah dalam sidang tertutup lanjutan. Manchester City menghadapi potensi hukuman yang berkisar dari denda besar dan pengurangan poin hingga degradasi otomatis. Karena klub itu memiliki waktu hingga 2 Oktober untuk secara resmi mengajukan banding, pertarungan hukum ini diperkirakan akan mendominasi sepak bola Inggris untuk masa mendatang.

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