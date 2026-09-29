Pernyataan resmi: Premier League menyatakan Manchester City bersalah atas 115 dakwaan finansial

Badan pengatur itu menjelaskan besarnya skala ketidakberesan finansial tersebut, yang melebihi £900 juta. Pernyataan itu mencatat: "Tujuan dari skema-skema ini ditemukan sebagai upaya untuk secara artifisial menggelembungkan pendapatan klub, dan mengurangi biayanya, sebesar lebih dari £900 juta selama periode yang terdampak, agar terlihat mematuhi aturan finansial. Konsekuensi dari hal ini, sebagaimana ditemukan Komisi, adalah klub mengajukan laporan keuangan yang keliru dan menyembunyikan kondisi sebenarnya dari keuangannya dari auditor dan regulator sepakbola. Komisi menyimpulkan bahwa ‘melalui tindakannya klub dengan jelas bermaksud untuk mengakali Aturan PL‘."

Chief Executive Premier League Richard Masters mengomentari seriusnya situasi tersebut dengan menyatakan: "Keputusan inti ini menetapkan fakta-fakta tentang apa yang terjadi di Manchester City selama periode ini. Ini merinci bagaimana klub secara sistematis melanggar Aturan Premier League selama hampir satu dekade."

Masters menambahkan: "Kasus disipliner ini, dan keputusan ini, adalah yang paling signifikan dalam sejarah Premier League." Selain itu, komisi mengungkapkan bahwa selama investigasi empat tahun tersebut, klub "melakukan banyak pelanggaran atas kewajiban kerja sama dan itikad terbaiknya terhadap Liga", dengan menyimpulkan bahwa Manchester City telah "melakukan upaya bersama untuk menghentikan dan menggagalkan investigasi PL."