Pernyataan rasis dari komentator Argentina terhadap Prancis? Video palsu memicu badai kecaman besar-besaran

Namun, hingga saat itu, Nicolas Haase telah dihujani kritik tajam; komentar palsunya pun diangkat oleh banyak media Prancis—dengan keyakinan kuat bahwa mereka sedang memberitakan skandal rasisme. Namun, pernyataan-pernyataan tersebut—kemungkinan besar melalui kecerdasan buatan—ditambahkan belakangan, sebagaimana dibuktikan oleh rekaman aslinya.

Haase sendiri tetap merasa terpaksa untuk mengeluarkan pernyataan. "Dalam beberapa jam terakhir, beredar materi audio/video yang dimanipulasi secara digital, di mana kata-kata yang tidak pernah saya ucapkan disematkan ke mulut saya. Ini bukanlah kalimat yang dipotong dari konteksnya, melainkan pemalsuan yang disengaja terhadap isi aslinya,” tulisnya di X: “Saya mengajak semua yang ragu untuk mendengarkan siaran asli selengkapnya, yang hari ini dapat diakses oleh semua orang.”

Selain itu, Haase mengimbau agar tidak langsung mempercayai segala sesuatu yang beredar di internet. “Siapa pun yang mengenal saya tahu bahwa saya selalu bersikap hormat, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Saya sepenuhnya menentang rasisme, diskriminasi, dan segala bentuk agresi atau kekerasan verbal. Kebohongan dapat menyebar dengan cepat. Kebenaran tetap dapat ditemukan dalam rekaman aslinya. Terima kasih banyak kepada semua orang yang meluangkan waktu untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.”