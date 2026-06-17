Dalam sebuah klip yang disebarkan oleh perusahaan media "La Derecha Diario" dari Argentina, komentator dari stasiun DirecTV Sports—yang menyiarkan sebagian besar liputan Piala Dunia di Amerika Selatan—konon menyebut pertandingan antara Prancis dan Senegal sebagai "pertandingan antara dua negara Afrika". Namun, hal itu ternyata tidak benar, sebagaimana telah terungkap belakangan ini.
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Pernyataan rasis dari komentator Argentina terhadap Prancis? Video palsu memicu badai kecaman besar-besaran
Namun, hingga saat itu, Nicolas Haase telah dihujani kritik tajam; komentar palsunya pun diangkat oleh banyak media Prancis—dengan keyakinan kuat bahwa mereka sedang memberitakan skandal rasisme. Namun, pernyataan-pernyataan tersebut—kemungkinan besar melalui kecerdasan buatan—ditambahkan belakangan, sebagaimana dibuktikan oleh rekaman aslinya.
Haase sendiri tetap merasa terpaksa untuk mengeluarkan pernyataan. "Dalam beberapa jam terakhir, beredar materi audio/video yang dimanipulasi secara digital, di mana kata-kata yang tidak pernah saya ucapkan disematkan ke mulut saya. Ini bukanlah kalimat yang dipotong dari konteksnya, melainkan pemalsuan yang disengaja terhadap isi aslinya,” tulisnya di X: “Saya mengajak semua yang ragu untuk mendengarkan siaran asli selengkapnya, yang hari ini dapat diakses oleh semua orang.”
Selain itu, Haase mengimbau agar tidak langsung mempercayai segala sesuatu yang beredar di internet. “Siapa pun yang mengenal saya tahu bahwa saya selalu bersikap hormat, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Saya sepenuhnya menentang rasisme, diskriminasi, dan segala bentuk agresi atau kekerasan verbal. Kebohongan dapat menyebar dengan cepat. Kebenaran tetap dapat ditemukan dalam rekaman aslinya. Terima kasih banyak kepada semua orang yang meluangkan waktu untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.”
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Rasisme dari Argentina terhadap Prancis: Bukan kali pertama
Video tersebut dengan cepat menyebar di tengah banyaknya kontroversi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sejak final Piala Dunia 2022 antara Prancis dan Argentina, para pemain Prancis secara rutin menjadi sasaran nyanyian, unggahan, atau komentar rasis yang menyoroti asal-usul Afrika dari beberapa pemain tim nasional Prancis.
Selain itu, selama perayaan kemenangan gelar Copa America pada Juli 2024, beberapa pemain Argentina justru menempatkan diri mereka dalam citra yang buruk dengan menyanyikan nyanyian rasis (antara lain “Kalian bermain untuk Prancis, tapi berasal dari Angola”) yang ditujukan kepada para pemain tim nasional Prancis.
Sebagai tamu di podcast “The Bridge” di YouTube, Kylian Mbappé mengungkapkan pada April lalu bahwa ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk mundur dari tim nasional Prancis akibat serangan rasis tersebut. Penyerang “Les Bleus” itu menjadi sasaran hinaan di media sosial setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti pada babak 16 besar Euro 2021. “Yang terburuk adalah saat saya gagal mengeksekusi tendangan penalti melawan Swiss. Saat itu saya diejek sebagai monyet, dan saya berpikir: Bagi saya, tim nasional adalah prioritas utama, dan sebenarnya, begitulah yang saya katakan pada diri sendiri, kamu justru menempatkan semua orang yang merendahkanmu di posisi teratas, ketika kamu gagal mencetak gol,” kata penyerang Real Madrid tersebut.