Luciano Moggi, mantan direktur umum Juventus, dalam wawancara dengan Netweek melontarkan pernyataan provokatif soal kursi pelatih Juventus: "Kalian akan tertawa, tetapi jika saya sekarang berada di Juventus, saya akan memanggil kembali Thiago Motta untuk menggantikan Spalletti".
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pernyataan provokatif Moggi: "Kalau saya di Juventus, saya akan memanggil kembali Thiago Motta"
"Dalam karier saya, saya mendapat berbagai pengalaman yang membuat saya menyadari bahwa pelatih yang dipanggil kembali sering kali bekerja lebih baik daripada sebelumnya karena para pemain dihadapkan pada tanggung jawab mereka sendiri", jelas Moggi.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami