Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Juventus v Atalanta - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Pernyataan provokatif Moggi: "Kalau saya di Juventus, saya akan memanggil kembali Thiago Motta"

Juventus
T. Motta
Serie A

Mantan direktur jenderal Juventus: "Pelatih yang kembali ditunjuk sering kali bekerja lebih baik daripada sebelumnya."

Luciano Moggi, mantan direktur umum Juventus, dalam wawancara dengan Netweek melontarkan pernyataan provokatif soal kursi pelatih Juventus: "Kalian akan tertawa, tetapi jika saya sekarang berada di Juventus, saya akan memanggil kembali Thiago Motta untuk menggantikan Spalletti".

  • "Dalam karier saya, saya mendapat berbagai pengalaman yang membuat saya menyadari bahwa pelatih yang dipanggil kembali sering kali bekerja lebih baik daripada sebelumnya karena para pemain dihadapkan pada tanggung jawab mereka sendiri", jelas Moggi.



    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
GEN

GEN

Serie A

28 Okt 2026

JUV

JUV