Pernyataan Mengejutkan dari Julian Alvarez: "Saya sudah berbicara dengan Atlético Madrid, transfer ini lebih baik bagi semua pihak, saya ingin mewujudkan impian saya"

Namanya sudah lama menjadi perbincangan hangat dan tentu saja, setelah pernyataannya hari ini, di kubu Atlético Madrid masa depan Julian Álvarez akan terus menjadi topik pembicaraan dalam waktu yang lama. Penyerang asal Argentina ini sempat menjadi sorotan sebelum serangan verbal yang dilancarkan Colchoneros melalui media sosial terhadap Barcelona, kemudian terhadap Real Madrid yang telah mengeluarkan siaran pers yang mengonfirmasi tawaran sebesar 150 juta yang diajukan oleh Florentino Perez dan ditolak.





Namun hari ini, justru Arana sendiri yang, saat diwawancarai ESPN setelah kemenangan Argentina 2-0 atas Austria, telah merusak kedamaian yang dengan susah payah telah dibangun Atletico di sekelilingnya dengan meminta untuk dilepas.



