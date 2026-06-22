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Emanuele Tramacere

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Pernyataan Mengejutkan dari Julian Alvarez: "Saya sudah berbicara dengan Atlético Madrid, transfer ini lebih baik bagi semua pihak, saya ingin mewujudkan impian saya"

Atletico Madrid
Real Madrid
Barcelona
J. Alvarez
Transfers

Berita mengejutkan di bursa transfer yang dilontarkan dari Piala Dunia oleh Julian Alvarez, yang telah meminta Atletico Madrid untuk melepasnya ke Barcelona

Namanya sudah lama menjadi perbincangan hangat dan tentu saja, setelah pernyataannya hari ini, di kubu Atlético Madrid masa depan Julian Álvarez akan terus menjadi topik pembicaraan dalam waktu yang lama. Penyerang asal Argentina ini sempat menjadi sorotan sebelum serangan verbal yang dilancarkan Colchoneros melalui media sosial terhadap Barcelona, kemudian terhadap Real Madrid yang telah mengeluarkan siaran pers yang mengonfirmasi tawaran sebesar 150 juta yang diajukan oleh Florentino Perez dan ditolak.


Namun hari ini, justru Arana sendiri yang, saat diwawancarai ESPN setelah kemenangan Argentina 2-0 atas Austria, telah merusak kedamaian yang dengan susah payah telah dibangun Atletico di sekelilingnya dengan meminta untuk dilepas.


  • ALVAREZ TELAH MEMINTA AGAR DIPINDAHKAN

    "Masa depan? Sebenarnya, saya tidak tahu. Saya rasa ini bukan saat yang tepat untuk membicarakannya, tapi saya juga tidak bisa bersembunyi. Saya rasa saya adalah orang yang jujur. Saya sudah berbicara dengan para petinggi klub, dengan orang-orang yang memang harus saya temui. Saya rasa yang terbaik bagi semua pihak adalah saya pindah klub. Dan saya ingin mewujudkan impian saya"

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  • IA INGIN BERGABUNG DENGAN BARCELONA

    Apa impian Alvarez? Menurut Sport dan Mundo Deportivo, jawabannya adalah pindah ke Barcelona yang sudah beberapa bulan ini (menurut tuduhan Atlético Madrid, sekitar 3 bulan—red.) mengincar mantan pemain Manchester City tersebut dan berusaha dengan segala cara untuk mengikatnya. Dalam konteks ini, Los Colchoneros juga menuduh media melakukan tekanan ke arah tersebut. Penolakan terhadap tawaran 150 juta euro dari Real Madrid, di sisi lain, menetapkan batas harga jauh di atas kemampuan klub Catalan saat ini, dan akibatnya, kebuntuan seputar pemain asal Argentina ini berisiko berubah menjadi bumerang yang mengejutkan.