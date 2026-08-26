Meski kini bergabung dengan keluarga Belanda, Xavi pernah menghancurkan hati Belanda di final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Ia merupakan bagian dari tim Spanyol yang menggagalkan mimpi Belanda untuk mengangkat trofi Piala Dunia pertama mereka, dengan mengalahkan mantan rekan setimnya di Barcelona, Giovanni van Bronckhorst dan Mark van Bommel, yang saat ini menjadi pelatih kepala tim nasional Belgia, dalam perjalanannya. Menariknya, Nigel de Jong, yang tampil di final yang sama itu, kini menjabat sebagai Direktur Teknik KNVB dan membantu menyambut Xavi ke Zeist 16 tahun kemudian.

Begitu besarnya status global sang pria Spanyol pada masa puncak karier bermainnya hingga para orang tua bahkan menamai anak-anak mereka dengan namanya, termasuk gelandang Tottenham Hotspur Xavi Simons, yang lahir pada 2003, yang kini memiliki peluang emas untuk bersinar di bawah sosok ternamanya itu di tim nasional. Dengan kontrak empat tahunnya yang kini resmi dimulai, tugas besar kini menanti sang pelatih untuk memadukan filosofi sepak bolanya dengan budaya Belanda dan mengembalikan kejayaan di level internasional.