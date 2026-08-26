AFP
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Pernah menghancurkan hati Belanda, kini jadi bos mereka! Di balik hubungan cinta rahasia seumur hidup Xavi dengan para legenda sepak bola Belanda
Perkenalan resmi di Zeist
Xavi Hernández resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru tim nasional Belanda di Kampus KNVB, Zeist. Setelah pengumuman resmi oleh KNVB pada 12 Agustus 2026, juru taktik asal Spanyol itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun untuk menangani Belanda. Penunjukan dirinya menandai tonggak bersejarah karena ia menggantikan Ronald Koeman dan menjadi pelatih kepala non-Belanda pertama untuk tim nasional tersebut sejak Ernst Happel pada 1978.
- BSR Agency
Warisan yang dibangun bersama rekan setim asal Belanda
Sepanjang karier bermainnya yang gemilang di Barcelona, Xavi berbagi lapangan dengan banyak rekan setim ikonik asal Belanda. Phillip Cocu menjadi pemain Belanda yang paling sering bermain bersamanya, dengan 204 penampilan, disusul dekat oleh mantan pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert dalam 174 pertandingan sepanjang enam musim. Bersama Cocu dan Kluivert, gelandang itu meraih gelar La Liga 1998-99 bersama beberapa kompatriot Belanda lainnya yang kemudian menjadi legenda Belanda, termasuk Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer, pelatih kepala Belanda U-21 saat ini Michael Reiziger, Boudewijn Zenden, Marc Overmars, Edgar Davids, Ibrahim Afellay, Ronald de Boer, Winston Bogarde, dan Mark van Bommel.
- ZUMA Press Wire
Mentor, manajer, dan mantan rival
Pendidikan taktik Xavi sangat dibentuk oleh pelatih-pelatih Belanda, dengan Louis van Gaal mempromosikannya ke tim senior pada 1998 dan Frank Rijkaard kemudian menunjuknya sebagai wakil kapten sambil membimbing mereka meraih kejayaan di La Liga dan Liga Champions. Sebagai pelatih di Barcelona, ia menangani Frenkie de Jong, Luuk de Jong, dan Memphis Depay, serta memenangi gelar La Liga 2022-23 bersama Frenkie. Di bangku cadangan tim nasional barunya, Xavi akan didampingi mantan striker Real Madrid Ruud van Nistelrooy, rival sengitnya di El Clásico yang terkenal tak pernah ia kalahkan selama masa aktif mereka sebagai pemain.
- AFP
Masa lalu yang menyakitkan dan babak baru yang segar
Meski kini bergabung dengan keluarga Belanda, Xavi pernah menghancurkan hati Belanda di final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Ia merupakan bagian dari tim Spanyol yang menggagalkan mimpi Belanda untuk mengangkat trofi Piala Dunia pertama mereka, dengan mengalahkan mantan rekan setimnya di Barcelona, Giovanni van Bronckhorst dan Mark van Bommel, yang saat ini menjadi pelatih kepala tim nasional Belgia, dalam perjalanannya. Menariknya, Nigel de Jong, yang tampil di final yang sama itu, kini menjabat sebagai Direktur Teknik KNVB dan membantu menyambut Xavi ke Zeist 16 tahun kemudian.
Begitu besarnya status global sang pria Spanyol pada masa puncak karier bermainnya hingga para orang tua bahkan menamai anak-anak mereka dengan namanya, termasuk gelandang Tottenham Hotspur Xavi Simons, yang lahir pada 2003, yang kini memiliki peluang emas untuk bersinar di bawah sosok ternamanya itu di tim nasional. Dengan kontrak empat tahunnya yang kini resmi dimulai, tugas besar kini menanti sang pelatih untuk memadukan filosofi sepak bolanya dengan budaya Belanda dan mengembalikan kejayaan di level internasional.
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