Permohonan maaf yang merendahkan diri dari Pedro Neto tidak cukup, karena UEFA memulai proses disiplin setelah insiden tidak menyenangkan antara bintang Chelsea dan seorang ball-boy
UEFA mengambil tindakan terhadap bintang Chelsea
Winger Chelsea, Neto, berisiko mendapat sanksi larangan bermain pada leg kedua pertandingan tersebut. Badan pengatur sepak bola Eropa (UEFA) mengonfirmasi pada Kamis bahwa mereka telah membuka penyelidikan terhadap perilaku pemain internasional Portugal tersebut selama leg pertama di Parc des Princes. Pernyataan UEFA menyebutkan: "Proses disiplin telah diluncurkan terhadap Pedro Neto atas perilaku tidak sportif. Badan disiplin UEFA akan mengambil keputusan terkait kasus ini pada waktunya."
Insiden tersebut terjadi pada akhir pertandingan saat Chelsea tertinggal 4-2 pada malam itu, dan akhirnya kalah dengan skor 5-2. Kekecewaan meluap pada masa injury time saat Neto, yang berusaha keras untuk melanjutkan permainan, mendorong keras seorang ball boy di dada, membuat anak muda itu terjatuh. Tindakan tersebut memicu keributan massal di pinggir lapangan yang melibatkan pemain dan staf dari kedua bangku cadangan, meninggalkan kesan pahit pada malam yang sudah menyedihkan bagi tim Premier League di ibu kota Prancis.
Permohonan maaf pribadi Neto dan hadiah kaos
Pemain sayap berusia 26 tahun itu berusaha memperbaiki kesalahannya segera setelah peluit akhir dibunyikan. Neto menemui pemuda tersebut untuk menyampaikan permintaan maaf secara pribadi dan bahkan menyerahkan kaos yang dikenakannya selama pertandingan sebagai tanda perdamaian. Ia kemudian menjelaskan bahwa rekan setimnya di tim nasional, Vitinha, bertindak sebagai penerjemah untuk memastikan pesan tersebut tersampaikan. "Langsung saya bicara dengannya dan dia tertawa, dia senang saya memberinya kaos dan saya minta maaf sekitar 35 kali," ungkap Neto.
Berbicara kepada TNT Sports, mantan pemain Wolves itu tampak terguncang dan bersikeras bahwa ledakan emosinya itu di luar karakternya. Neto mengatakan kepada stasiun televisi tersebut: "Saya ingin meminta maaf. Saya sudah berbicara dengannya. Itu terjadi dalam panasnya situasi. Kami sedang kalah, dan saya ingin mengambil bola. Saya mendorongnya sedikit, dan itu tidak boleh terjadi. Saya melihat bahwa saya menyakitinya; saya bukan orang seperti ini… itu terjadi dalam panasnya situasi; saya memberinya kaus saya. Saya harus meminta maaf padanya. Saya benar-benar, benar-benar menyesal tentang itu."
Rosenior menyampaikan permohonan maaf dari klub.
Manajer Chelsea, Liam Rosenior, juga menanggapi situasi tersebut, mengakui bahwa emosi dari pertandingan knockout Eropa yang berisiko tinggi telah menguasai pemainnya. Bos The Blues berupaya memastikan citra klub tetap terjaga meskipun terjadi insiden tersebut. "Jika ada hal yang salah atau tidak pantas dari pihak kami, saya mohon maaf atas nama klub," kata Rosenior.
Tim Rosenior kini menghadapi tantangan berat di leg kedua di Stamford Bridge, dan mereka mungkin harus melakukannya tanpa salah satu ancaman serangan utama mereka. Neto telah menjadi sosok kunci bagi Chelsea musim ini, mencetak 10 gol dalam 42 penampilan di semua kompetisi. Sanksi larangan bermain akan menjadi pukulan telak bagi harapan mereka untuk membalikkan defisit tiga gol melawan PSG yang sedang dalam performa apik, yang diperkuat oleh Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia.
Musim Chelsea mencapai titik kritis
Masalah disiplin ini datang pada momen krusial bagi Chelsea, yang harus membagi fokus antara ambisi Eropa dan persaingan ketat untuk empat besar di Premier League. Saat ini berada di peringkat kelima klasemen, The Blues masih imbang poin dengan Liverpool dan hanya tiga poin di belakang Manchester United dan Aston Villa. Tekanan semakin meningkat pada Rosenior untuk memastikan Chelsea lolos ke Liga Champions musim depan, dan insiden seperti yang melibatkan Neto hanya menambah sorotan terhadap skuad.
Klub kini harus menunggu keputusan akhir UEFA untuk mengetahui apakah Neto dapat bermain dalam laga krusial di London pada Selasa depan. Sebelum itu, Chelsea harus fokus kembali untuk laga domestik penting melawan Newcastle.
