Permohonan maaf yang merendahkan diri dari Pedro Neto tidak cukup, karena UEFA memulai proses disiplin setelah insiden tidak menyenangkan antara bintang Chelsea dan seorang ball-boy

Winger Chelsea, Neto, berisiko mendapat sanksi larangan bermain pada leg kedua pertandingan tersebut. Badan pengatur sepak bola Eropa (UEFA) mengonfirmasi pada Kamis bahwa mereka telah membuka penyelidikan terhadap perilaku pemain internasional Portugal tersebut selama leg pertama di Parc des Princes. Pernyataan UEFA menyebutkan: "Proses disiplin telah diluncurkan terhadap Pedro Neto atas perilaku tidak sportif. Badan disiplin UEFA akan mengambil keputusan terkait kasus ini pada waktunya."

Insiden tersebut terjadi pada akhir pertandingan saat Chelsea tertinggal 4-2 pada malam itu, dan akhirnya kalah dengan skor 5-2. Kekecewaan meluap pada masa injury time saat Neto, yang berusaha keras untuk melanjutkan permainan, mendorong keras seorang ball boy di dada, membuat anak muda itu terjatuh. Tindakan tersebut memicu keributan massal di pinggir lapangan yang melibatkan pemain dan staf dari kedua bangku cadangan, meninggalkan kesan pahit pada malam yang sudah menyedihkan bagi tim Premier League di ibu kota Prancis.