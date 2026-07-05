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Permintaan Mourinho tak ada habisnya... Menentukan kriteria "potongan yang hilang" di Real Madrid

Transfers
J. Mourinho
Endrick
G. Garcia
K. Mbappe
Portugal
Brasil
Spanyol
Prancis

Kesepakatan baru untuk menyeimbangkan komposisi "Special One"

Meskipun Real Madrid memiliki salah satu penyerang paling berbahaya di dunia, José Mourinho tetap mencari apa yang ia anggap sebagai “potongan yang hilang”, yang mungkin akan menjadi penentu dalam pertandingan-pertandingan paling sulit selama musim baru ini.

Mourinho pun meminta manajemen Real Madrid untuk merekrut penyerang baru, meskipun ia yakin dengan potensi yang dimiliki Kylian Mbappé di posisi ujung tombak.

Pelatih asal Portugal itu yakin bahwa Mbappé tetap menjadi pilihan terbaik yang tersedia bagi tim di posisi tersebut, namun ia menilai bahwa bintang Prancis itu—yang memulai kariernya sebagai pemain sayap sebelum beralih menjadi penyerang—belum sepenuhnya memenuhi semua kriteria yang ia cari pada seorang penyerang murni.

  • Spesifikasi penyerang yang dicari

    Kortigana, jurnalis dari The Athletic, melalui saluran YouTube Ruben Martin—sebagaimana dilansir situs Defensa Central—menyebutkan bahwa langkah ini tampaknya rumit untuk saat ini, karena sebagian besar pemain tim tidak ingin hengkang.

    Menurut laporan tersebut, Real Madrid berpendapat bahwa tim membutuhkan penyerang yang ahli dalam memanfaatkan bola di dalam kotak penalti dan menyelesaikan serangan, terutama dalam pertandingan di mana mereka menghadapi pertahanan yang rapat.

    Mourinho menilai duet Gonzalo García dan Endrick secara positif, namun ia berpendapat bahwa keduanya masih kekurangan elemen penting, yaitu tinggi badan dan kemampuan mengolah bola-bola lambung.

    Pelatih asal Portugal ini sedang mencari penyerang bertubuh tinggi yang mahir menerima umpan silang dan memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti, terutama saat menghadapi tim-tim yang mengandalkan pertahanan rapat—model permainan yang biasa ia terapkan di semua klub yang pernah ia latih sebelumnya.

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  • Prioritas Real Madrid di bursa transfer

    Meskipun ada permintaan tersebut, merekrut penyerang baru bukanlah prioritas utama Real Madrid di bursa transfer, karena klub ini tetap berfokus terlebih dahulu pada perekrutan bek tengah dan gelandang serang, sebelum mempertimbangkan untuk memperkuat lini depan.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa penyelesaian setiap kesepakatan baru akan tetap bergantung pada kemampuan klub untuk melepas beberapa pemain selama periode ini, mengingat skuad tim yang sudah penuh.

    Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa masa depan Gonzalo García masih belum pasti, karena Real Madrid menunda pengambilan keputusan akhir mengenai dirinya hingga diketahui apakah klub akan berhasil merekrut penyerang “bertubuh tinggi” yang diminta oleh Mourinho.

    Jika klub gagal mendatangkan penyerang jenis tersebut, Gonzalo García mungkin akan tetap mempertahankan posisinya di tim utama sebagai opsi penyerang tambahan, meskipun ia bukanlah pilihan utama sang pelatih asal Portugal.

    Masalah pemain yang hengkang tetap menjadi faktor penentu dalam langkah-langkah Real Madrid ke depan, karena kepergian para pemain tersebut akan menentukan jumlah transfer yang dapat diselesaikan klub sebelum penutupan bursa transfer.

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