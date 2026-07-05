Meskipun Real Madrid memiliki salah satu penyerang paling berbahaya di dunia, José Mourinho tetap mencari apa yang ia anggap sebagai “potongan yang hilang”, yang mungkin akan menjadi penentu dalam pertandingan-pertandingan paling sulit selama musim baru ini.

Mourinho pun meminta manajemen Real Madrid untuk merekrut penyerang baru, meskipun ia yakin dengan potensi yang dimiliki Kylian Mbappé di posisi ujung tombak.

Pelatih asal Portugal itu yakin bahwa Mbappé tetap menjadi pilihan terbaik yang tersedia bagi tim di posisi tersebut, namun ia menilai bahwa bintang Prancis itu—yang memulai kariernya sebagai pemain sayap sebelum beralih menjadi penyerang—belum sepenuhnya memenuhi semua kriteria yang ia cari pada seorang penyerang murni.