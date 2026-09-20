Getty Images Sport
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'Permintaan maaf mereka tidak terlalu berarti' - Michael Carrick bereaksi terhadap pernyataan Pro Ref setelah blunder VAR merugikan Manchester United dalam kekalahan derby melawan Manchester City
Kekalahan di derby dinodai kontroversi VAR
Man City meraih kemenangan 1-0 di Old Trafford, tetapi momen penentu itu diselimuti kontroversi. Haaland mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, meski rekrutan termahal City Fernandez jelas berada dalam posisi offside saat mengganggu permainan. Tim asisten wasit video gagal melakukan intervensi, sehingga gol itu tetap disahkan.
Badan perwasitan Pro Ref secara resmi meminta maaf kepada Manchester United dalam waktu tiga jam setelah peluit akhir. Ofisial yang bertanggung jawab atas kekeliruan mencolok itu, VAR Matt Donohue dan asistennya Blake Antrobus, kemudian dibebastugaskan dari tugas untuk pertandingan pada akhir pekan berikutnya.
- Getty Images Sport
Carrick menepis permintaan maaf yang hampa
Chief perwasitan Howard Webb menghubungi United sebagai bentuk pertanggungjawaban, dengan mengakui di 'Match Officials Mic'd Up' bahwa ia sangat kecewa dengan hasil akhirnya. Webb menjelaskan bahwa para ofisial sepenuhnya terpaku pada potensi offside Haaland dan sama sekali melewatkan pelanggaran Fernandez.
Meski kekeliruan itu cepat diakui, Carrick pada dasarnya tidak terlalu terpengaruh. "Permintaan maaf itu tidak terlalu berarti," kata bos United tersebut. "Saya bisa menghargai dan menghormati mereka yang angkat tangan dan mengatakan bahwa kami salah soal itu, itu memang bisa terjadi. Kami hanya harus menghadapinya."
Ia menambahkan bahwa meski keputusan-keputusan mungkin akan berimbang seiring waktu, kesalahan yang satu ini terasa menyakitkan. "Mungkin kami mendapat satu atau dua keputusan berdasarkan hukum rata-rata atau apa pun itu, tetapi yang ini punya dampak besar pada pertandingan dan itulah mengapa ini terasa sangat berat," jelas Carrick.
Terlepas dari frustrasinya yang besar, Carrick menolak untuk sepenuhnya mengecam teknologi tersebut. "Hal-hal yang terjadi sekali-sekali bisa saja terjadi," ujarnya. "Pada saat itu, itu masalah yang cukup besar, kami tahu itu. Saya rasa saya tidak perlu membahasnya lagi. Tapi ya, saya punya kepercayaan pada itu (VAR). Itu adalah sistem yang kami tuju dan yang kami gunakan."
Manchester United berjuang menemukan insting pembunuh mereka
Kekalahan di derby itu memperparah bulan yang menyedihkan bagi Manchester United, yang kesulitan menuntaskan pertandingan. United baru-baru ini menyia-nyiakan keunggulan dua gol untuk kalah di kandang dari Brighton, kolaps pertama mereka seperti itu dalam setengah abad. Bencana itu terjadi setelah hasil imbang 2-2 yang membuat frustrasi melawan Everton, ketika mereka dua kali disamakan.
Saat ditanya tentang kurangnya ketajaman skuadnya pada periode sulit ini, sang manajer tetap membela para pemainnya. "Saya pikir itu benar-benar terjadi secara instan dalam satu pekan terakhir atau lebih, dengan hal-hal tertentu yang muncul dalam pertandingan, tetapi itu tidak serta-merta berarti ada masalah yang besar, dan jelas itulah keseimbangan yang harus saya nilai," kata Carrick. "Sangat mudah, hanya karena itu terjadi baru-baru ini, untuk tiba-tiba berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang sudah datang sejak lama, dan itu bagian dari pemahaman kami sebagai tim untuk melangkah maju tentang apa yang bisa terjadi dalam sepakbola di pertandingan tertentu, dan apa yang perlu kami benahi ke depannya."
- Getty Images Sport
Laga tandang ke Fulham memberi peluang untuk menebus kesalahan
Manchester United harus segera menyingkirkan frustrasi mereka belakangan ini saat bersiap bertandang ke Fulham dalam lanjutan Liga Primer pada hari Minggu. Carrick menekankan pentingnya mengatur ulang mental, dengan menuntut skuadnya merespons secara tepat keterpurukan performa mereka baru-baru ini dan kemunduran akibat keputusan wasit.
"Itu bisa berdampak pada momen tersebut, bisa berdampak besar," kata sang pelatih mengenai kesalahan VAR yang merugikan itu. "Namun kami tidak boleh membiarkannya berdampak pada sisa musim ini, tugas kami adalah kembali ke jalur kemenangan sesegera mungkin."
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