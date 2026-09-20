Chief perwasitan Howard Webb menghubungi United sebagai bentuk pertanggungjawaban, dengan mengakui di 'Match Officials Mic'd Up' bahwa ia sangat kecewa dengan hasil akhirnya. Webb menjelaskan bahwa para ofisial sepenuhnya terpaku pada potensi offside Haaland dan sama sekali melewatkan pelanggaran Fernandez.

Meski kekeliruan itu cepat diakui, Carrick pada dasarnya tidak terlalu terpengaruh. "Permintaan maaf itu tidak terlalu berarti," kata bos United tersebut. "Saya bisa menghargai dan menghormati mereka yang angkat tangan dan mengatakan bahwa kami salah soal itu, itu memang bisa terjadi. Kami hanya harus menghadapinya."

Ia menambahkan bahwa meski keputusan-keputusan mungkin akan berimbang seiring waktu, kesalahan yang satu ini terasa menyakitkan. "Mungkin kami mendapat satu atau dua keputusan berdasarkan hukum rata-rata atau apa pun itu, tetapi yang ini punya dampak besar pada pertandingan dan itulah mengapa ini terasa sangat berat," jelas Carrick.

Terlepas dari frustrasinya yang besar, Carrick menolak untuk sepenuhnya mengecam teknologi tersebut. "Hal-hal yang terjadi sekali-sekali bisa saja terjadi," ujarnya. "Pada saat itu, itu masalah yang cukup besar, kami tahu itu. Saya rasa saya tidak perlu membahasnya lagi. Tapi ya, saya punya kepercayaan pada itu (VAR). Itu adalah sistem yang kami tuju dan yang kami gunakan."



