Seperti dilaporkan Sky Sport, bahkan kabarnya sudah ada tawaran konkret pertama yang masuk. Menurut laporan tersebut, AS Roma dari Serie A telah menanyakan kemungkinan transfer pada musim panas mendatang.
Permintaan konkret sudah masuk! Apakah FC Bayern München harus khawatir kehilangan seorang talenta unggulan?
Namun, pihak Italia bukanlah satu-satunya yang menunjukkan minat pada gelandang berusia 20 tahun tersebut. Dua klub Liga Premier, Aston Villa dan Brighton & Hove Albion, serta klub Bundesliga Eintracht Frankfurt, juga dilaporkan telah mengamati Aseko dengan cermat.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Bayern bersedia melepas talenta terbaik mereka. Setelah dipinjamkan selama satu setengah tahun, Aseko pindah ke Hannover 96 di Bundesliga 2 pada musim panas 2026 dengan biaya transfer sebesar satu juta euro dan, setelah masa adaptasi awal, ia berkembang pesat di sana pada musim ini.
Berkat penampilan gemilangnya bersama klub asal Niedersachsen tersebut, juara Bundesliga asal Jerman itu menggunakan klausul pembelian kembali yang tercantum dalam kontrak penjualan - sehingga pemain berusia 20 tahun itu akan kembali ke Munich setelah musim berakhir.
Apakah Noel Aseko akan menjadi pengganti Leon Goretzka di lini tengah Bayern?
Menurut berbagai laporan media yang sejalan, ia tampaknya memang akan memainkan peran penting dalam rencana pelatih Vincent Kompany. Setelah kepergian Leon Goretzka yang bebas transfer, Bayern tampaknya berencana untuk mengisi posisi kosong di lini tengah bukan dengan pemain dari luar, melainkan dengan Aseko.
Menurut Transfermarkt, Kompany baru-baru ini menelepon gelandang tersebut dan melakukan percakapan telepon yang intens dengannya. Pembicaraan tersebut tampaknya berfokus pada prospek Aseko untuk mendapatkan waktu bermain reguler di musim mendatang.
Bahwa Kompany dikenal sebagai penggemar berat Aseko, yang ia sering ajak berlatih bersama tim utama pada paruh pertama masa jabatannya sebagai pelatih Bayern, sudah menjadi rahasia umum. Menurut Transfermarkt, dalam percakapan telepon terbaru tersebut, pelatih asal Belgia itu memuji perkembangan sang pemain berusia 20 tahun di 96.
Aseko pindah dari Hertha BSC ke akademi muda Bayern pada tahun 2022. Kontraknya di Säbener Straße masih berlaku hingga 30 Juni 2028.
Noel Aseko: Catatan statistiknya bersama Hannover 96 musim ini
Permainan
29
Gol
3
Assist
6
Kartu kuning
7