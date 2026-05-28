Negosiasi kontrak antara FC Bayern München dan bek Konrad Laimer telah berlangsung cukup lama — namun kini tampaknya akan segera menemui titik akhir, berkat Presiden Kehormatan Uli Hoeneß.
Diterjemahkan oleh
Permainan taktik dalam negosiasi kontrak di FC Bayern! Uli Hoeneß kabarnya telah ikut campur dalam pembicaraan dengan bintang pertahanan tersebut
Seperti dilaporkan Sport1, pemilik klub dilaporkan telah turun tangan secara langsung dalam negosiasi dengan pemain asal Austria tersebut — dengan hasil yang positif. Menurut laporan tersebut, Hoeneß telah menjelaskan batas-batas finansial yang jelas dari klub juara terbanyak itu kepada tim manajemen pemain berusia 29 tahun tersebut terkait kontrak baru.
Dengan demikian, Laimer, yang berulang kali menekankan bahwa ia merasa nyaman di Munich dan ingin tetap tinggal, hanya akan mendapatkan kenaikan gaji yang moderat jika ia memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2027 di Isar.
Bayern tampaknya tidak akan keberatan jika Laimer hengkang tanpa biaya transfer
Setelah kemenangan 3-0 di final Piala Jerman melawan VfB Stuttgart, Laimer tampak sangat bersemangat terkait perpanjangan kontraknya bersama Bayern dan melontarkan candaan kepada Hoeneß, yang beberapa minggu lalu masih bersikap sangat keras.
"Dia bukan Maradona!" seru Hoeneß kepada DAZN mengenai tuntutan gaji Laimer yang dianggap terlalu tinggi. Namun, kini tampaknya kesepakatan akan segera tercapai, juga karena Bayern tidak mau mengalah dalam kasus ini dan menurut Max Eberl, mereka bahkan bersedia menerima kepergian Laimer tanpa biaya transfer dalam satu tahun ke depan.