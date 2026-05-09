Tendangan penalti yang gagal dieksekusi oleh Harry Kane tentu saja menjadi salah satu topik pembicaraan dalam kemenangan Bayern yang tidak meyakinkan di Wolfsburg. Bagaimanapun, itu adalah kegagalan pertamanya dalam mengeksekusi penalti di Bundesliga setelah sebelumnya mencetak 24 gol. Selain itu, ada juga Jeanuel Belocian, yang dengan kaki yang terus menggaruk-garuk mungkin telah merusak titik penalti tersebut sehingga merugikan Kane.
Diterjemahkan oleh
"Permainan kotor" atau fair play? Bayern dan Wolfsburg memperdebatkan kontroversi seputar kegagalan Harry Kane dalam mengeksekusi tendangan penalti
Setelah itu, dalam ulasan pasca-pertandingan, banyak yang membahas pertanyaan ini: Apakah para pemain belakang Wolfsburg harus dituduh melakukan pelanggaran, ataukah perilaku semacam itu bisa dianggap sebagai hal yang biasa dalam dunia sepak bola dan disikapi dengan santai?
Bagaimanapun, manipulasi Belocian berhasil, meskipun masih menjadi spekulasi apakah Kane karena itu sedikit tergelincir dengan kaki kiri penopangnya dan menendang bola tinggi dan jauh melampaui gawang Wolfsburg.
"Itu adalah trik-trik kotor yang mungkin harus digunakan jika berada dalam situasi sulit," kata Patrick Wimmer dari Wolfsburg kepada Sky. "Apakah hal itu terjadi pada Harry Kane karena itu, kita tidak tahu, mungkin juga karena alas kakinya."
- Getty Images Sport
Hecking kesal: Tendangan yang meleset "juga baik untuk Kane"
Pelatih Wolfsburg, Dieter Hecking, yang bersama timnya masih berjuang menghindari degradasi di laga penutup musim, bereaksi dengan sedikit kesal: "Jika itu adegan yang ingin ditampilkan ... Harry Kane hari ini gagal mengeksekusi penalti pertamanya, dan itu mungkin justru baik baginya."
Pemain muda Bayern yang memang terkenal vokal, Tom Bischof, menganggap tindakan Belocian sama sekali tidak pantas. "Saya tahu Wolfsburg sedang berjuang menghindari degradasi. Namun, saya tetap menganggap tindakan itu tidak perlu," kata pemain berusia 20 tahun itu. "Fair play harus selalu diterapkan, meskipun taruhannya tinggi."
- AFP
Kompany: "Apakah mereka harus terdegradasi begitu saja tanpa berusaha sekuat tenaga?"
Sementara kiper Bayern yang luar biasa, Jonas Urbig, dengan lapang dada memaafkan situasi tersebut dan bahkan "sama sekali tidak marah", pelatihnya, Vincent Kompany, memberikan komentar dengan bijaksana seperti biasa dan penuh kepekaan yang menjadi ciri khasnya. "Apa yang Anda harapkan dari mereka? Haruskah mereka hanya bertepuk tangan saat kami mencetak gol? Haruskah mereka langsung terdegradasi tanpa berusaha sekuat tenaga?" tanya Kompany kepada Sky. "Bahwa pemain Wolfsburg melakukan itu? Tentu saja sebaiknya dia tidak melakukannya. Tapi saya juga bisa memahaminya."
Meskipun Kane gagal mencetak gol, Bayern menang 1-0 di Wolfsburg. Dengan demikian, "Serigala" tetap berada di peringkat ke-16 klasemen dengan 26 poin. Sabtu mendatang, mereka harus bertanding tandang melawan tetangga mereka, FC St. Pauli, yang memiliki poin yang sama. Jika kalah di Hamburg, Wolfsburg akan terdegradasi.