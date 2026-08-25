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Goal.com
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Vinicius Junior Arsenal crest 2026Getty/GOAL
Chris Burton

Diterjemahkan oleh

'Permainan klasik agen' - Mengapa Vinicius Junior ke Arsenal tidak pernah benar-benar mungkin saat mantan pemegang rekor Premier League bereaksi terhadap rumor transfer yang mengejutkan

Vinicius Junior
Arsenal
Real Madrid
Premier League
Atletico Madrid
J. Alvarez
LaLiga

Kaitan Vinicius Junior dengan Arsenal adalah “manuver klasik agen”, kata legenda Premier League Gareth Barry kepada GOAL, dengan sejak awal memang nyaris tidak ada peluang bagi superstar Brasil itu untuk meninggalkan Real Madrid dan pindah ke Emirates Stadium. Setelah memunculkan rumor transfer yang mengejutkan, penyerang Amerika Selatan itu pada akhirnya berkomitmen pada kontrak baru di Spanyol, sementara Arsenal mengeksplorasi opsi alternatif.

  • Vini Jr dikaitkan dengan Arsenal sebelum menandatangani kontrak baru dengan Real Madrid

    Saat Vinicius memasuki 12 bulan terakhir dari kontrak sebelumnya di Santiago Bernabeu, rumor mengenai potensi perubahan suasana bagi ‘Galactico’ berusia 26 tahun itu pun mencuat. Perwakilannya dikabarkan sedang menjajaki minat dari seluruh Eropa dan Arab Saudi.

    Persyaratan yang menguntungkan bisa didapat di Timur Tengah, tempat Cristiano Ronaldo masih melanjutkan kariernya, sementara tim-tim Inggris yang gemar belanja selalu berada di pasar untuk mencari pemain-pemain yang sudah terbukti di level tertinggi.

    Vini Jr sempat menjadi kandidat Ballon d’Or dalam waktu yang belum terlalu lama dan tetap menjadi sosok yang konsisten di Madrid. Ia akan mengisi peran penting untuk Arsenal, yang telah berpisah dengan Leandro Trossard pada musim panas ini dan bersiap menyetujui penjualan Gabriel Martinelli.

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  • Vinicius Junior Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    Mengapa transfer Vinicius tidak pernah menjadi opsi bagi Arsenal

    Christos Tzolis telah cepat beradaptasi setelah kepindahannya ke London utara - setelah sebelumnya sempat bermain di Norwich - tetapi Vinicius akan menjadi tambahan besar bagi Mikel Arteta di sisi kiri Arsenal.

    Ia menandatangani kontrak baru dengan Real hingga 2032, dengan Barry - yang berbicara atas kerja sama dengan BetVictor Online Casino - mengatakan kepada GOAL soal spekulasi yang memang sejak awal tak pernah memiliki dasar kuat: “Saya sangat antusias melihat Vinicius Junior dikaitkan dengan Premier League. Akan sangat menyenangkan melihatnya bermain di sini.

    “Dari kejauhan, itu tampak seperti taktik klasik agen, jika mereka sedang bernegosiasi, membawa nama klub besar lain jelas akan memancing minat dan membantu membuat kontrak itu jadi lebih menarik agar sesuai dengan tuntutan sebelum ditandatangani. Menurut saya pribadi, itu permainan agen yang sangat klasik.

    “Pada saat yang sama, akan sangat menyenangkan melihatnya di Premier League, karena dia adalah salah satu bintang dunia saat ini.”

  • Bisakah Alvarez kembali ke Inggris di Emirates Stadium?

    Meski pada akhirnya gagal mendapatkan Vinicius, Arsenal kini dikaitkan dengan upaya lain membajak pemain dari La Liga. Penyerang internasional Argentina juara Piala Dunia, Julian Alvarez, yang memiliki pengalaman di Premier League saat membela Manchester City, sedang mencari jalan keluar dari Atletico Madrid.

    Barry, yang musim lalu kehilangan rekor penampilan terbanyak sepanjang masa di Premier League dari James Milner, menambahkan mengenai pembicaraan soal kembalinya Alvarez ke kasta tertinggi Inggris: “Saya terkejut melihat Julian Alvarez ingin meninggalkan Atletico, tetapi saya mengerti mengapa mereka akan mempertahankannya. Dia pemain hebat, etos kerjanya luar biasa.

    “Dia pasti akan menjadi rekan setim yang hebat untuk bermain bersama. Saya terkejut dengan kaitan dengan Arsenal. Menurut saya, itu mungkin mirip dengan apa yang sudah mereka miliki.

    “Saya tidak yakin mereka membutuhkannya, tetapi pasti akan ada minat dari klub-klub Premier League lainnya. Tapi ya, saya pikir jika [Diego] Simeone sekeras itu untuk mempertahankannya, saya yakin dia akan bertahan setidaknya satu tahun lagi.”

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  • Julian Alvarez Arsenal crestGetty/GOAL

    Tenggat transfer: jendela musim panas dibuka hingga 1 September

    Barcelona, yang kini kekurangan opsi penyerang tengah, juga telah mendekati Alvarez. Namun, juara bertahan Spanyol itu belakangan ini kesulitan mendapatkan dana transfer dan hal itu bisa membuka peluang bagi Arsenal untuk menyelinap masuk.

    Arsenal, yang mengawali upaya mempertahankan gelar kasta tertinggi mereka dengan kemenangan nyaman atas Coventry pada awal musim 2026-27, memiliki waktu hingga 1 September untuk menuntaskan bisnis transfer terakhir. Vini Jr tidak akan bergabung dengan mereka, tetapi rumor mengenai masa depan Alvarez tampaknya akan terus berlanjut hingga tenggat musim panas.