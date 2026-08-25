Saat Vinicius memasuki 12 bulan terakhir dari kontrak sebelumnya di Santiago Bernabeu, rumor mengenai potensi perubahan suasana bagi ‘Galactico’ berusia 26 tahun itu pun mencuat. Perwakilannya dikabarkan sedang menjajaki minat dari seluruh Eropa dan Arab Saudi.

Persyaratan yang menguntungkan bisa didapat di Timur Tengah, tempat Cristiano Ronaldo masih melanjutkan kariernya, sementara tim-tim Inggris yang gemar belanja selalu berada di pasar untuk mencari pemain-pemain yang sudah terbukti di level tertinggi.

Vini Jr sempat menjadi kandidat Ballon d’Or dalam waktu yang belum terlalu lama dan tetap menjadi sosok yang konsisten di Madrid. Ia akan mengisi peran penting untuk Arsenal, yang telah berpisah dengan Leandro Trossard pada musim panas ini dan bersiap menyetujui penjualan Gabriel Martinelli.