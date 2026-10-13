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Perlukah Nottingham Forest mengganti “pemain terbaik” mereka? Legenda klub Des Walker ikut angkat bicara dalam perdebatan soal Neco Williams dan transfer bek sayap kiri di City Ground
Williams yang dominan menggunakan kaki kanan diminta bermain di sisi kiri
Williams awalnya direkrut Forest setelah klub itu kembali ke Liga Primer pada 2022 untuk mengisi sisi kanan lini belakang Steve Cooper, baik sebagai bek sayap konvensional maupun dalam peran yang memberinya keleluasaan untuk merangsek lebih jauh di sisi lapangan.
Ia kemudian dipindahkan ke sisi kiri ketika Nottingham Forest kesulitan mengisi posisi yang menjadi masalah tersebut. Pemain timnas Wales itu menunjukkan komitmen penuh dan tak kenal lelah berlari saat menjadi starter di posisi yang tak pernah terasa sepenuhnya alami baginya.
- Getty
Forest tidak memiliki keseimbangan alami di sisi kiri.
Secara taktis, memiliki pemain berkaki kiri di sisi itu memudahkan semua pihak. Ketika bola jatuh atau diumpankan ke arahnya, pemain tersebut bisa dengan mudah mengalirkan bola menyusuri garis tepi lapangan, menjauhkannya dari bahaya dan mengarahkannya ke ruang kosong untuk dikejar penyerang.
Ketika pemain dipaksakan bermain di posisi yang tidak sesuai, wajar jika ia cenderung mengubah arah untuk menggunakan kaki dominannya. Williams pun kerap menggeser bola ke kaki kanannya untuk membuang bola dari area berbahaya atau mengirim umpan silang.
Kecenderungan itu bisa membuat permainannya agak mudah ditebak di sepertiga akhir lapangan, sekaligus mengundang tekanan di lini belakang. Karena itu, muncul pertanyaan apakah Forest, yang telah merekrut Daniel Munoz untuk bermain di sisi kanan, perlu mencari pemain yang lebih baik di posisi bek sayap kiri.
Haruskah Nottingham Forest mempertimbangkan merekrut bek sayap kiri pada Januari?
Ketika ditanya apakah ia akan mencari pemain di bursa transfer berikutnya yang sudah terbukti kualitasnya untuk mengisi posisi itu, ikon Liverpool Walker, yang berbicara bekerja sama dengan Live Football Tickets, mengatakan kepada GOAL: “Ya, 100 persen.
“Namun, saya harus mengatakan bahwa Neco mungkin merupakan pemain terbaik Forest selama 18 bulan terakhir, jadi ia selalu menemukan cara. Ia memberi energi kepada tim. Andreas Brehme adalah bek kiri berkaki kanan dan ia berkelas dunia, jadi itu jelas bisa berhasil.
“Namun, saya suka menempatkan pemain berkaki kiri di sana karena itu membuka ruang di lapangan. Jika pemain berkaki kanan di sisi kiri menarik bola kembali ke kaki kanannya, lawan bisa menekannya dan praktis menutup sepertiga lapangan. Itu memudahkan mereka merebut bola kembali di area atas lapangan. Pemain berkaki kiri bisa membuka ruang dan tiba-tiba permainan menjadi lebih melebar.
“Namun, seperti yang saya katakan, Neco adalah pemain terbaik Forest. Ia terlihat lebih nyaman di kiri daripada di kanan. Saya ingat ia bermain melawan Liverpool beberapa tahun lalu, di sisi kiri menghadapi [Mohamed] Salah, dan Salah nyaris tidak mendapat kesempatan menyentuh bola. Neco tampil luar biasa.
“Sejak hari itu, menurut saya ia terus berkembang dan menjadi pemain mereka yang paling konsisten. Di kanan, saya tidak mengatakan ia melakukan kesalahan, tetapi ia tidak tampil menonjol dengan cara yang sama. Di kiri, ia memberikan begitu banyak energi, dorongan, dan semangat.
“Namun, bermain sebagai bek sayap dalam formasi tiga bek sedikit berbeda karena posisi awalnya jauh lebih melebar. Terkadang Anda membutuhkan kualitas dari pemain yang secara alami berkaki kiri ketika posisi Anda hampir berada di garis tepi lapangan. Saya belum cukup sering melihatnya bermain tepat di posisi itu untuk mengetahui apakah posisi tersebut cocok baginya.”
- Getty/GOAL
Glasner masih menggarap sistem taktik favoritnya
Pembahasan mengenai Williams bukan persoalan mendesak. Penampilannya yang penuh komitmen selama empat tahun terakhir berujung pada penandatanganan kontrak baru pada musim panas 2026. Ia masih memiliki peran dalam rencana besar di Trentside.
Namun, pelatih kepala asal Austria, Glasner, sedang berupaya menyampaikan gagasannya dan menegaskan otoritasnya. Agar rencananya berjalan efektif, sejumlah keputusan sulit harus diambil. Itu mungkin berarti kembali mencari pemain di bursa transfer saat jendela berikutnya dibuka pada Januari.
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