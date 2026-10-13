Ketika ditanya apakah ia akan mencari pemain di bursa transfer berikutnya yang sudah terbukti kualitasnya untuk mengisi posisi itu, ikon Liverpool Walker, yang berbicara bekerja sama dengan Live Football Tickets, mengatakan kepada GOAL: “Ya, 100 persen.

“Namun, saya harus mengatakan bahwa Neco mungkin merupakan pemain terbaik Forest selama 18 bulan terakhir, jadi ia selalu menemukan cara. Ia memberi energi kepada tim. Andreas Brehme adalah bek kiri berkaki kanan dan ia berkelas dunia, jadi itu jelas bisa berhasil.

“Namun, saya suka menempatkan pemain berkaki kiri di sana karena itu membuka ruang di lapangan. Jika pemain berkaki kanan di sisi kiri menarik bola kembali ke kaki kanannya, lawan bisa menekannya dan praktis menutup sepertiga lapangan. Itu memudahkan mereka merebut bola kembali di area atas lapangan. Pemain berkaki kiri bisa membuka ruang dan tiba-tiba permainan menjadi lebih melebar.

“Namun, seperti yang saya katakan, Neco adalah pemain terbaik Forest. Ia terlihat lebih nyaman di kiri daripada di kanan. Saya ingat ia bermain melawan Liverpool beberapa tahun lalu, di sisi kiri menghadapi [Mohamed] Salah, dan Salah nyaris tidak mendapat kesempatan menyentuh bola. Neco tampil luar biasa.

“Sejak hari itu, menurut saya ia terus berkembang dan menjadi pemain mereka yang paling konsisten. Di kanan, saya tidak mengatakan ia melakukan kesalahan, tetapi ia tidak tampil menonjol dengan cara yang sama. Di kiri, ia memberikan begitu banyak energi, dorongan, dan semangat.

“Namun, bermain sebagai bek sayap dalam formasi tiga bek sedikit berbeda karena posisi awalnya jauh lebih melebar. Terkadang Anda membutuhkan kualitas dari pemain yang secara alami berkaki kiri ketika posisi Anda hampir berada di garis tepi lapangan. Saya belum cukup sering melihatnya bermain tepat di posisi itu untuk mengetahui apakah posisi tersebut cocok baginya.”