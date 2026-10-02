Mancini sangat menantikan lawatan Italia ke Paris untuk menghadapi Prancis pada Jumat ini. Duel besar di Stade de France itu akan menjadi laga kandang pertama Zidane sejak mengambil alih tim nasional.

Kedua negara masih berusaha menemukan bentuk terbaik di bawah pelatih masing-masing, sehingga membuka panggung untuk pertemuan yang menarik. Prancis menatap pertandingan ini setelah meraih dua kemenangan beruntun 1-0 atas Turki dan Belgia, sementara Italia mengalami awal yang campur aduk.

Tim tamu menelan kekalahan 2-0 dari Belgia pada laga pembuka sebelum bangkit dengan kemenangan meyakinkan 4-1 di Turki. Mancini merotasi skuadnya secara besar-besaran dalam dua pertandingan itu, sehingga susunan pemain inti untuk Jumat benar-benar sulit diprediksi.