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'Perlu bikin mereka kena flu parah!' - Roberto Mancini melontarkan klaim kocak soal Prancis jelang bentrok dengan Zinedine Zidane
Mancini menikmati tantangan dari Zidane di Paris
Mancini sangat menantikan lawatan Italia ke Paris untuk menghadapi Prancis pada Jumat ini. Duel besar di Stade de France itu akan menjadi laga kandang pertama Zidane sejak mengambil alih tim nasional.
Kedua negara masih berusaha menemukan bentuk terbaik di bawah pelatih masing-masing, sehingga membuka panggung untuk pertemuan yang menarik. Prancis menatap pertandingan ini setelah meraih dua kemenangan beruntun 1-0 atas Turki dan Belgia, sementara Italia mengalami awal yang campur aduk.
Tim tamu menelan kekalahan 2-0 dari Belgia pada laga pembuka sebelum bangkit dengan kemenangan meyakinkan 4-1 di Turki. Mancini merotasi skuadnya secara besar-besaran dalam dua pertandingan itu, sehingga susunan pemain inti untuk Jumat benar-benar sulit diprediksi.
- AFP
'Kami butuh mereka terserang flu berat'
Terlepas dari prestise pertandingan ini, Mancini cepat meredam rivalitas pribadinya dengan pelatih lawan. Sebaliknya, bos Italia itu menyoroti tugas berat menghadapi tim Prancis yang dipenuhi bintang.
"Menghadapi Zidane akan menjadi sebuah kesenangan, tetapi ini bukan duel antara kami," kata Mancini kepada media. "Ini akan menjadi pertandingan hebat antara Prancis dan Italia, dua tim yang masih berusaha menemukan bentuk terbaiknya. Apa pun yang terjadi, saya merasa pertandingan ini akan sangat berguna untuk proses tersebut."
Menyadari kualitas luar biasa di kubu lawan, pelatih Italia itu memberikan penilaian ringan soal peluang timnya. Ia bercanda: "Sangat menyenangkan mencoba mengalahkan pemain-pemain seperti Ousmane Dembele, Michael Olise, dan Desire Doue. Kami membutuhkan mereka semua terkena flu berat agar level Prancis turun beberapa tingkat."
Prancis sedikit lebih unggul atas Italia
Mancini secara terbuka mengakui bahwa Prancis saat ini lebih maju dalam perkembangan mereka ketimbang tim Italia miliknya yang sedang dibangun kembali. Namun, ia tetap bersikeras bahwa tim tamu tidak akan pergi ke Paris hanya untuk bermain bertahan dan mengundang tekanan.
"Prancis lebih maju dalam proses mereka dibandingkan kami, tetapi saya pikir ini tetap akan menjadi tantangan level tinggi," kata Mancini. "Meski begitu, kami ingin memberikan kesan yang baik di sini, kami tidak akan hanya turun ke lapangan untuk mencoba bertahan. Tujuannya selalu bermain untuk menang."
- AFP
Masalah cedera mengganggu persiapan kedua tim
Kedua pelatih terpaksa menghadapi kemunduran akibat cedera yang membuat frustrasi jelang kick-off yang sangat dinantikan. Prancis akan tanpa penyerang andalan Kylian Mbappe, yang telah mundur dari skuad karena masalah lutut.
Penyerang Real Madrid itu telah kembali ke ibu kota Spanyol untuk menjalani perawatan medis. Absennya dia tak diragukan lagi akan mengurangi ketajaman serangan Prancis, meski Zidane masih memiliki banyak alternatif berbahaya yang bisa diandalkan.
Sementara itu, Italia memiliki persoalan kebugaran mereka sendiri yang harus ditangani sebelum pertandingan. Moise Kean dianggap sebagai kekhawatiran cedera yang signifikan bagi Italia, yang berpotensi membuat Mancini kekurangan opsi di lini serang saat dia mematangkan rencana taktisnya.
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