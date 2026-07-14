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Perlengkapan koboi & boneka binatang! Erling Haaland harus menanggung tagihan sebesar $10.000 saat berbelanja habis-habisan di Texas bersama skuad Norwegia menjelang Piala Dunia 2026
Haaland yang menanggung biayanya di Dallas
Menurut saluran YouTube resmi Haaland, sesi belanja pribadi tersebut berlangsung di Wild Bill's Western Store tak lama setelah Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 pada babak 32 besar.
Haaland dan rekan-rekan setimnya memborong sepatu bot koboi, kemeja bergaya barat, botol minuman saku, dan ikat pinggang, sehingga tagihannya membengkak. Saat tiba waktunya membayar, striker dermawan ini langsung menanggung seluruh tagihan sebesar $10.000 untuk rombongan tersebut, sambil bercanda dalam vlog tentang kegiatan mereka hari itu, "Seseorang harus melakukannya." Pemilik toko menutup pintu bagi pengunjung umum agar sang penyerang bisa menikmati waktunya tanpa diganggu, saat ia membeli berbagai barang dan tertawa bersama para petugas perlengkapan tim Norwegia yang setia.
Raccoon yang diawetkan dan topi koboi
Haaland membeli empat topi koboi dan mengetahui takhayul setempat yang mengharuskan topi-topi itu disimpan terbalik agar keberuntungannya tidak habis.
Seorang staf menjelaskan: "Takhayulnya mengatakan: 'Kamu menyimpan keberuntunganmu di dalam topimu,' jadi jika aku meletakkan topiku seperti ini, keberuntunganku akan habis." Selain itu, pembeliannya yang paling menarik perhatian adalah beberapa barang taksidermi yang aneh.
Penyerang tersebut menghabiskan $750 untuk seekor rakun yang diawetkan sambil memegang botol minuman keras dan tambahan $900 untuk dua ekor tupai yang diawetkan, dengan salah satunya berpakaian seperti sheriff. Pada Senin malam, ia membagikan foto di media sosial saat turun dari pesawat dengan rakun di bawah lengannya, disertai keterangan: "Ia mengikutiku pulang."
Norwegia merayakan perjalanan bersejarah di turnamen tersebut
Perjalanan yang tak terlupakan itu menjadi penutup turnamen yang fenomenal bagi Norwegia, yang tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia sejak 1998. Dipimpin oleh striker andalan mereka, tim ini berhasil mencuri hati masyarakat Amerika dan menjadi viral berkat selebrasi unik mereka. Gelandang Sander Berge membeli topi yang dipersonalisasi selama perjalanan tersebut dan mengungkapkan kegembiraannya atas pengalaman itu.
Berge mengatakan: "Saya benar-benar menikmati setiap momen di sela-sela pertandingan, dan kemudian kami memainkan pertandingan sepak bola yang paling menyenangkan sepanjang masa. Keluarga dan teman-teman ada di sini, sungguh kelompok yang luar biasa untuk menjalani ini bersama, dan semua orang di rumah mendukung kami. Ini sangat istimewa... Saya rasa kami sedang berada di puncak kehidupan... dari sini semuanya akan menurun."
- Getty Images
Perhatian kembali tertuju pada Manchester City
Setelah kalah tipis 2-1 dari Inggris di babak perempat final, Norwegia pun pulang ke negaranya. Haaland kini akan menikmati liburan musim panas yang memang pantas ia dapatkan sebelum kembali ke Manchester City untuk mengikuti latihan pramusim.
Klub ini akan memasuki era baru di bawah asuhan manajer asal Italia, Enzo Maresca, setelah 10 tahun meraih prestasi luar biasa bersama Pep Guardiola, yang hengkang pada akhir musim lalu.
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