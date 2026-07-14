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ERLING HAALAND NORWAY Getty Images
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Perlengkapan koboi & boneka binatang! Erling Haaland harus menanggung tagihan sebesar $10.000 saat berbelanja habis-habisan di Texas bersama skuad Norwegia menjelang Piala Dunia 2026

E. Haaland
Norway
World Cup
Manchester City
Premier League

Erling Haaland mentraktir rekan-rekan setim dan staf timnas Norwegia dengan sesi belanja senilai $10.000 yang tak terlupakan di sebuah toko bertema Barat yang terkenal di Dallas selama Piala Dunia 2026. Penyerang Manchester City itu membeli topi koboi, sepatu bot pesanan khusus, dan suvenir taksidermi yang unik, termasuk seekor rakun seharga $750 yang memegang sebotol minuman keras, setelah membawa negaranya melaju ke babak perempat final yang bersejarah di Amerika Serikat.

  • Haaland yang menanggung biayanya di Dallas

    Menurut saluran YouTube resmi Haaland, sesi belanja pribadi tersebut berlangsung di Wild Bill's Western Store tak lama setelah Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 pada babak 32 besar.

    Haaland dan rekan-rekan setimnya memborong sepatu bot koboi, kemeja bergaya barat, botol minuman saku, dan ikat pinggang, sehingga tagihannya membengkak. Saat tiba waktunya membayar, striker dermawan ini langsung menanggung seluruh tagihan sebesar $10.000 untuk rombongan tersebut, sambil bercanda dalam vlog tentang kegiatan mereka hari itu, "Seseorang harus melakukannya." Pemilik toko menutup pintu bagi pengunjung umum agar sang penyerang bisa menikmati waktunya tanpa diganggu, saat ia membeli berbagai barang dan tertawa bersama para petugas perlengkapan tim Norwegia yang setia.

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  • Raccoon yang diawetkan dan topi koboi

    Haaland membeli empat topi koboi dan mengetahui takhayul setempat yang mengharuskan topi-topi itu disimpan terbalik agar keberuntungannya tidak habis.

    Seorang staf menjelaskan: "Takhayulnya mengatakan: 'Kamu menyimpan keberuntunganmu di dalam topimu,' jadi jika aku meletakkan topiku seperti ini, keberuntunganku akan habis." Selain itu, pembeliannya yang paling menarik perhatian adalah beberapa barang taksidermi yang aneh.

    Penyerang tersebut menghabiskan $750 untuk seekor rakun yang diawetkan sambil memegang botol minuman keras dan tambahan $900 untuk dua ekor tupai yang diawetkan, dengan salah satunya berpakaian seperti sheriff. Pada Senin malam, ia membagikan foto di media sosial saat turun dari pesawat dengan rakun di bawah lengannya, disertai keterangan: "Ia mengikutiku pulang."


  • Norwegia merayakan perjalanan bersejarah di turnamen tersebut

    Perjalanan yang tak terlupakan itu menjadi penutup turnamen yang fenomenal bagi Norwegia, yang tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia sejak 1998. Dipimpin oleh striker andalan mereka, tim ini berhasil mencuri hati masyarakat Amerika dan menjadi viral berkat selebrasi unik mereka. Gelandang Sander Berge membeli topi yang dipersonalisasi selama perjalanan tersebut dan mengungkapkan kegembiraannya atas pengalaman itu.

    Berge mengatakan: "Saya benar-benar menikmati setiap momen di sela-sela pertandingan, dan kemudian kami memainkan pertandingan sepak bola yang paling menyenangkan sepanjang masa. Keluarga dan teman-teman ada di sini, sungguh kelompok yang luar biasa untuk menjalani ini bersama, dan semua orang di rumah mendukung kami. Ini sangat istimewa... Saya rasa kami sedang berada di puncak kehidupan... dari sini semuanya akan menurun."

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  • haalandGetty Images

    Perhatian kembali tertuju pada Manchester City

    Setelah kalah tipis 2-1 dari Inggris di babak perempat final, Norwegia pun pulang ke negaranya. Haaland kini akan menikmati liburan musim panas yang memang pantas ia dapatkan sebelum kembali ke Manchester City untuk mengikuti latihan pramusim.

    Klub ini akan memasuki era baru di bawah asuhan manajer asal Italia, Enzo Maresca, setelah 10 tahun meraih prestasi luar biasa bersama Pep Guardiola, yang hengkang pada akhir musim lalu.

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