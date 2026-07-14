Perlengkapan koboi & boneka binatang! Erling Haaland harus menanggung tagihan sebesar $10.000 saat berbelanja habis-habisan di Texas bersama skuad Norwegia menjelang Piala Dunia 2026

Menurut saluran YouTube resmi Haaland, sesi belanja pribadi tersebut berlangsung di Wild Bill's Western Store tak lama setelah Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 pada babak 32 besar.

Haaland dan rekan-rekan setimnya memborong sepatu bot koboi, kemeja bergaya barat, botol minuman saku, dan ikat pinggang, sehingga tagihannya membengkak. Saat tiba waktunya membayar, striker dermawan ini langsung menanggung seluruh tagihan sebesar $10.000 untuk rombongan tersebut, sambil bercanda dalam vlog tentang kegiatan mereka hari itu, "Seseorang harus melakukannya." Pemilik toko menutup pintu bagi pengunjung umum agar sang penyerang bisa menikmati waktunya tanpa diganggu, saat ia membeli berbagai barang dan tertawa bersama para petugas perlengkapan tim Norwegia yang setia.