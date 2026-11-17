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Perlakuan ‘keras’ terhadap mantan penyerang Man Utd dan Chelsea Romelu Lukaku dijelaskan mantan rekan setimnya di West Brom
Karier Lukaku: Inggris, Italia, dan Turki
Lukaku pertama kali pindah ke Stamford Bridge pada 2011, tetapi saat itu ia masih merupakan talenta mentah dan pihak klub di London barat memutuskan bahwa mereka tidak punya waktu untuk mengasahnya. Masa peminjaman yang produktif di West Brom disusul peminjaman lain di Everton, lalu transfer permanen ke Merseyside.
Penyerang Belgia bertubuh kekar itu menjadi pencetak gol reguler di Liga Primer Inggris selama lima musim yang produktif, termasuk dengan mencetak 25 gol pada musim 2016/17, sebelum pindah ke Old Trafford seharga £75 juta ($99 juta). Catatan golnya untuk Manchester United tidak seburuk yang diyakini sebagian orang: ia mencetak 42 gol dalam 96 penampilan.
Ia dilepas ke Inter pada 2019 dan berhasil menjuarai Serie A di Italia. Ketajamannya selama membela klub yang bermarkas di San Siro itu meyakinkan Chelsea untuk mengeluarkan £98 juta ($129 juta), tetapi ia hanya bertahan satu musim bersama Chelsea dengan torehan 15 gol sebelum kembali meninggalkan ibu kota Inggris.
Sejak itu, ia meraih lebih banyak kesuksesan bersama Napoli, sementara saat ini namanya tercatat sebagai pemain raksasa Turki Fenerbahce. Namun, apakah Lukaku mendapat pengakuan yang layak atas catatannya, termasuk torehan 94 gol bersama timnas?
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Apakah Lukaku dikritik secara tidak adil di Man Utd dan Chelsea?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Mulumbu, mantan pemain West Brom yang berbicara dalam kerja sama dengan Parimatch Online Casino itu mengatakan kepada GOAL: “Lucu juga, karena Romelu tampil sangat baik di Italia.”
“Saya tahu betapa ia mencintai Inggris dan klub-klub di Liga Primer Inggris. Ia selalu ingin bermain untuk klub di Liga Primer Inggris. Namun, menurut saya kita terlalu keras terhadap Romelu, terutama ketika ia berada di Man United.
“Ia pemain yang sangat bagus dan bisa membantu tim. Ia bisa mencetak gol, ia bisa menahan bola. Menurut saya, mereka tidak benar-benar memanfaatkannya dengan baik ketika ia berada di Man United.”
Apakah Lukaku mendapat pengakuan yang layak atas catatannya?
Ketika ditanya lebih lanjut mengapa Lukaku tidak mendapat penghormatan setara dengan sejumlah penyerang lain di era yang sama, Mulumbu menambahkan: “Mungkin tuntutan dan ekspektasi terhadapnya sangat tinggi. Namun, jika melihat cara bermain Romelu, Anda akan melihat bahwa ia penyerang yang suka berlari ke belakang garis pertahanan. Ia bisa mencetak gol.
“Namun, karena ia tidak benar-benar mencetak gol dalam pertandingan besar ketika berada di Chelsea dan Man United, menurut saya ia tidak mendapat pengakuan. Akan tetapi, di Inter Milan ia tampil luar biasa. Saya sangat sedih ia tidak menjuarai Liga Champions, tetapi ia memiliki karier yang sangat bagus.”
- Getty
Penyerang Belgia mendekati 100 gol bersama timnas
Lukaku, yang telah mencatatkan 135 penampilan bersama timnas, tentu ingin mencapai 100 gol bersama Belgia sebelum mempertimbangkan untuk pensiun dari timnas.
Pada usia 33 tahun, ia juga berusaha menemukan kembali ketajamannya di level klub setelah mengawali kiprahnya di Istanbul dengan lambat. Namun, jika ada pelajaran dari sejarah, itu adalah bahwa pemain yang memecah pendapat tidak boleh dianggap sudah habis.
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