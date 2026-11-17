Lukaku pertama kali pindah ke Stamford Bridge pada 2011, tetapi saat itu ia masih merupakan talenta mentah dan pihak klub di London barat memutuskan bahwa mereka tidak punya waktu untuk mengasahnya. Masa peminjaman yang produktif di West Brom disusul peminjaman lain di Everton, lalu transfer permanen ke Merseyside.

Penyerang Belgia bertubuh kekar itu menjadi pencetak gol reguler di Liga Primer Inggris selama lima musim yang produktif, termasuk dengan mencetak 25 gol pada musim 2016/17, sebelum pindah ke Old Trafford seharga £75 juta ($99 juta). Catatan golnya untuk Manchester United tidak seburuk yang diyakini sebagian orang : ia mencetak 42 gol dalam 96 penampilan.

Ia dilepas ke Inter pada 2019 dan berhasil menjuarai Serie A di Italia. Ketajamannya selama membela klub yang bermarkas di San Siro itu meyakinkan Chelsea untuk mengeluarkan £98 juta ($129 juta) , tetapi ia hanya bertahan satu musim bersama Chelsea dengan torehan 15 gol sebelum kembali meninggalkan ibu kota Inggris.

Sejak itu, ia meraih lebih banyak kesuksesan bersama Napoli, sementara saat ini namanya tercatat sebagai pemain raksasa Turki Fenerbahce. Namun, apakah Lukaku mendapat pengakuan yang layak atas catatannya, termasuk torehan 94 gol bersama timnas?