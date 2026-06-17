'Perlakuan istimewa' untuk Lionel Messi? Pahlawan hat-trick Argentina lolos dari 'kartu merah pasti' setelah melakukan tekel 'ceroboh' dalam kemenangan Piala Dunia melawan Aljazair

Sumber utama kekecewaan bagi banyak orang adalah kegagalan tim wasit, yang dipimpin oleh Simon Marciniak, untuk meninjau tayangan ulang di monitor. Moreno mempertanyakan mengapa teknologi yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan semacam itu gagal bertindak selama kemenangan pembuka sang juara bertahan.

"Kita bahkan tidak perlu melihat gambar diamnya; jika menonton siaran langsungnya, sejak awal sudah terasa seperti tekel yang buruk," tambah Moreno. "Lalu saat melihat tayangan ulangnya, ini jelas tekel yang buruk. Seseorang harus memeriksa ini. Mengapa Simon Marciniak, wasitnya, tidak dipanggil untuk melihat ini? Seharusnya itu kartu merah untuk Lionel Messi. Sebesar apa pun saya menyukai Lionel Messi, itu adalah tekel yang ceroboh, tekel yang buruk. Dan Anda menggaruk bagian belakang betis seseorang dari lutut hingga pergelangan kakinya—itu seharusnya kartu merah."

Merasa frustrasi seperti Moreno, Onuoha berkata: “Menurut saya, sepertinya momen itu terlewatkan… Saat pemain itu tergeletak di lapangan, Anda bisa melihat Messi tampak cemas karena dia tahu bahwa dia mungkin baru saja melakukan sesuatu yang bisa membuatnya dalam masalah. Saya mengerti mengapa wasit melewatkannya. Namun, ketika VAR meninjau insiden itu dan mengatakan, ‘Tidak, itu tidak masalah, tidak ada yang perlu dipermasalahkan’, saya pribadi berpendapat bahwa itu layak mendapat kartu merah.”