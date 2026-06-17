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'Perlakuan istimewa' untuk Lionel Messi? Pahlawan hat-trick Argentina lolos dari 'kartu merah pasti' setelah melakukan tekel 'ceroboh' dalam kemenangan Piala Dunia melawan Aljazair
Kontroversi kartu merah membayangi penampilan gemilang
Sementara dunia seakan terhenti untuk menyaksikan penampilan gemilang Messi yang lain, pembicaraan pasca-pertandingan justru didominasi oleh insiden memanas yang terjadi ketika pemenang Ballon d'Or delapan kali itu melakukan tekel “ceroboh” terhadap bek tengah Aljazair, Aissa Mandi. Bintang Argentina itu tampak menginjak bagian belakang betis Mandi secara langsung dengan paku sepatunya, sebuah aksi yang langsung memicu seruan agar ia dikeluarkan dari lapangan, baik dari bangku cadangan Aljazair maupun di media sosial.
Yang mengejutkan, meskipun kontak tersebut cukup keras, wasit bahkan tidak mengeluarkan kartu kuning, dan VAR memilih untuk tidak campur tangan dengan merekomendasikan peninjauan ulang. Kelonggaran ini telah memicu perdebatan sengit mengenai apakah ikon-ikon terbesar dalam sepak bola diperlakukan dengan standar yang berbeda oleh tim wasit di panggung terbesar.
- AFP
Para pakar mengecam keras soal 'perlakuan istimewa'
Dampak dari insiden tersebut langsung terasa, dengan para pakar ESPN FC, Ale Moreno dan Nedum Onuoha, mengungkapkan keterkejutannya atas tidak adanya kartu yang dikeluarkan. Moreno bahkan bersikap sangat tajam, dengan menyatakan bahwa insiden tersebut memperkuat teori yang sudah lama beredar di dunia sepak bola. Mantan bintang MLS itu menyatakan: "Itu 100 persen layak mendapat kartu merah untuk Lionel Messi. Seharusnya begitu. Hal ini sejalan dengan narasi bahwa pemain hebat mendapat perlakuan istimewa. Saat dia hampir mencetak hat-trick dan kiper, [Luca] Zidane, benar-benar melakukan penyelamatan, mereka menayangkan [Presiden FIFA] Gianni Infantino yang tersenyum. Dia seolah berkata, 'Wah, itu nyaris saja.' Hal ini memang sejalan dengan narasi bahwa, 'Oh, ya, pemain ini mendapat perlakuan yang berbeda'."
Onuoha sependapat dengan hal ini, sambil mencatat bahwa bahkan komentar pertandingan seolah-olah mengabaikan tingkat keparahan pelanggaran tersebut. “Dalam komentar pertandingan, mereka bahkan tidak menyebutkan bahwa ada sesuatu yang terjadi,” kata mantan bek Manchester City itu. “Kami baru saja menonton videonya dan berpikir, ‘Wah, itu cukup parah,’ sementara mereka malah berkata, ‘Senang melihat Messi menekan lawan.’”
Wasit dan VAR menjadi sorotan
Sumber utama kekecewaan bagi banyak orang adalah kegagalan tim wasit, yang dipimpin oleh Simon Marciniak, untuk meninjau tayangan ulang di monitor. Moreno mempertanyakan mengapa teknologi yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan semacam itu gagal bertindak selama kemenangan pembuka sang juara bertahan.
"Kita bahkan tidak perlu melihat gambar diamnya; jika menonton siaran langsungnya, sejak awal sudah terasa seperti tekel yang buruk," tambah Moreno. "Lalu saat melihat tayangan ulangnya, ini jelas tekel yang buruk. Seseorang harus memeriksa ini. Mengapa Simon Marciniak, wasitnya, tidak dipanggil untuk melihat ini? Seharusnya itu kartu merah untuk Lionel Messi. Sebesar apa pun saya menyukai Lionel Messi, itu adalah tekel yang ceroboh, tekel yang buruk. Dan Anda menggaruk bagian belakang betis seseorang dari lutut hingga pergelangan kakinya—itu seharusnya kartu merah."
Merasa frustrasi seperti Moreno, Onuoha berkata: “Menurut saya, sepertinya momen itu terlewatkan… Saat pemain itu tergeletak di lapangan, Anda bisa melihat Messi tampak cemas karena dia tahu bahwa dia mungkin baru saja melakukan sesuatu yang bisa membuatnya dalam masalah. Saya mengerti mengapa wasit melewatkannya. Namun, ketika VAR meninjau insiden itu dan mengatakan, ‘Tidak, itu tidak masalah, tidak ada yang perlu dipermasalahkan’, saya pribadi berpendapat bahwa itu layak mendapat kartu merah.”
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Malam yang memecahkan rekor bagi GOAT
Terlepas dari insiden disiplin tersebut, penampilan Messi saat menguasai bola tetap luar biasa seperti biasa. Dengan mencetak tiga gol, ia kini menyamai rekor ikon sepak bola Jerman, Miroslav Klose, di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan 16 gol. Pemain berusia 38 tahun itu membuka skor dengan tendangan spektakuler dari jarak jauh sebelum melengkapi hat-trick-nya pada menit ke-76, sehingga tetap sejajar dengan Kylian Mbappe, yang sebelumnya mencetak dua gol dalam kemenangan Prancis 3-1 atas Senegal.
Ini merupakan kelegaan besar bagi tim asuhan Lionel Scaloni, karena skorsing bagi pemain andalan mereka bisa menjadi pukulan telak bagi upaya mempertahankan gelar juara. Dengan dua kartu kuning di turnamen ini yang mengakibatkan skorsing otomatis satu pertandingan, Messi yang memasuki babak gugur tanpa catatan pelanggaran merupakan keuntungan yang signifikan. Pemain Inter Miami ini justru meninggalkan lapangan sambil merayakan statusnya yang setara dengan Klose dan menatap sisa pertandingan fase grup.