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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Perlakuan bak kerajaan untuk para juara! Levante menghormati delapan pemenang Piala Dunia Barcelona dengan hadiah dan standing ovation

Barcelona
Levante
Levante vs Barcelona
LaLiga
L. Yamal
Rodri

Dalam aksi sportivitas berkelas yang melampaui rivalitas klub tradisional, Levante UD memberikan sambutan luar biasa untuk para pahlawan Barcelona yang kembali setelah sukses di level internasional. Tim asal Valencia itu mengesampingkan tensi persaingan untuk merayakan pencapaian besar delapan bintang Barcelona yang baru-baru ini merebut gelar Piala Dunia.

  • Penghormatan barisan untuk para elite Barcelona

    Semangat sportivitas terlihat jelas di Valencia ketika Levante UD meluangkan waktu untuk merayakan pencapaian para pemain lawan yang berstatus pemain internasional. Mengikuti jejak Elche, yang menggelar penghormatan serupa pada pekan pertandingan kedua musim ini, Granotas memastikan para pemain Barcelona merasakan apresiasi dari komunitas sepak bola Spanyol yang lebih luas.

    Saat kedua tim keluar untuk pemanasan dan rangkaian protokol berikutnya, atmosfer terasa begitu semarak. Para suporter di Ciutat de Valencia mengesampingkan rivalitas antarklub untuk memberikan standing ovation berkepanjangan kepada para pemain yang membantu membawa trofi Piala Dunia kembali ke tanah Spanyol. Levante memberi penghormatan kepada para pemain Barcelona sebelum pertandingan sebagai bentuk terima kasih atas kontribusi mereka terhadap kesuksesan tim nasional.

    Meski Levante memberikan penghormatan khusus kepada para pemenang Piala Dunia milik Barcelona, juara LaLiga itu tidak menunjukkan belas kasihan dengan melesat unggul dua gol sebelum turun minum. Xavi Espart membuka skor pada menit kelima, sebelum Lamine Yamal menggandakan keunggulan Barcelona pada menit ke-19.

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  • FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAAFP

    Presentasi spesial dari Sanchez Morante

    Presiden Levante Pablo Sanchez Morante memimpin langsung perayaan di lapangan, memastikan masing-masing dari delapan pemain menerima tanda penghargaan nyata dari klub. Sang presiden menyerahkan sebuah karya kerajinan lokal yang unik, yang dipersonalisasi khusus untuk setiap atlet, untuk memperingati status mereka sebagai juara dunia.

    Delapan pemain yang menjadi pusat perayaan itu merupakan perpaduan antara superstar mapan dan talenta La Masia yang sedang muncul. Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Joan Garcia, Eric Garcia, dan Gavi adalah sosok-sosok yang menjadi sorotan dalam seremoni tersebut. Setiap pemain maju untuk menerima hadiah mereka dari Sanchez Morante, tampak terharu oleh sambutan dari para pendukung tuan rumah.

  • Perubahan taktik dan wajah-wajah yang kembali

    Meski fokus awalnya tertuju pada perayaan, Hansi Flick tetap berkonsentrasi pada tugas yang ada sambil mengelola beban kerja skuadnya. Pelatih asal Jerman itu melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain inti, memberikan kesempatan kepada pemain seperti Eric Garcia, yang tampil dalam starting XI sambil mengenakan masker pelindung.

    Masuknya lima wajah baru dalam starting XI mengindikasikan bahwa Flick sudah mulai berupaya memanfaatkan seluruh kedalaman skuadnya. Dengan tantangan di Liga Champions dan kompetisi domestik yang kian bertambah, pelatih Barcelona itu ingin memastikan para pemenang Piala Dunia-nya tetap bugar.

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  • FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAAFP

    Pesan solidaritas sosial dari Levante

    Levante juga memanfaatkan laga bergengsi tersebut untuk menyoroti isu-isu sosial penting yang saat ini memengaruhi negara itu. Sebelum pertandingan dimulai, para pemain tuan rumah memasuki lapangan dengan mengenakan kostum khusus sebagai dukungan untuk Ceuta, terkait krisis migrasi yang sedang berlangsung di kota Spanyol yang terletak di Afrika Utara itu.

    Kostum tersebut menampilkan slogan "Kita semua adalah Caballas.", sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada warga Ceuta, yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesadaran. Klub menjelaskan bahwa tujuan dari inisiatif ini adalah untuk "memberikan visibilitas pada situasi kompleks yang sedang dialami banyak orang dan yang harus diselesaikan sesegera mungkin.


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