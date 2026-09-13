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Perlakuan bak kerajaan untuk para juara! Levante menghormati delapan pemenang Piala Dunia Barcelona dengan hadiah dan standing ovation
Penghormatan barisan untuk para elite Barcelona
Semangat sportivitas terlihat jelas di Valencia ketika Levante UD meluangkan waktu untuk merayakan pencapaian para pemain lawan yang berstatus pemain internasional. Mengikuti jejak Elche, yang menggelar penghormatan serupa pada pekan pertandingan kedua musim ini, Granotas memastikan para pemain Barcelona merasakan apresiasi dari komunitas sepak bola Spanyol yang lebih luas.
Saat kedua tim keluar untuk pemanasan dan rangkaian protokol berikutnya, atmosfer terasa begitu semarak. Para suporter di Ciutat de Valencia mengesampingkan rivalitas antarklub untuk memberikan standing ovation berkepanjangan kepada para pemain yang membantu membawa trofi Piala Dunia kembali ke tanah Spanyol. Levante memberi penghormatan kepada para pemain Barcelona sebelum pertandingan sebagai bentuk terima kasih atas kontribusi mereka terhadap kesuksesan tim nasional.
Meski Levante memberikan penghormatan khusus kepada para pemenang Piala Dunia milik Barcelona, juara LaLiga itu tidak menunjukkan belas kasihan dengan melesat unggul dua gol sebelum turun minum. Xavi Espart membuka skor pada menit kelima, sebelum Lamine Yamal menggandakan keunggulan Barcelona pada menit ke-19.
- AFP
Presentasi spesial dari Sanchez Morante
Presiden Levante Pablo Sanchez Morante memimpin langsung perayaan di lapangan, memastikan masing-masing dari delapan pemain menerima tanda penghargaan nyata dari klub. Sang presiden menyerahkan sebuah karya kerajinan lokal yang unik, yang dipersonalisasi khusus untuk setiap atlet, untuk memperingati status mereka sebagai juara dunia.
Delapan pemain yang menjadi pusat perayaan itu merupakan perpaduan antara superstar mapan dan talenta La Masia yang sedang muncul. Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Joan Garcia, Eric Garcia, dan Gavi adalah sosok-sosok yang menjadi sorotan dalam seremoni tersebut. Setiap pemain maju untuk menerima hadiah mereka dari Sanchez Morante, tampak terharu oleh sambutan dari para pendukung tuan rumah.
Perubahan taktik dan wajah-wajah yang kembali
Meski fokus awalnya tertuju pada perayaan, Hansi Flick tetap berkonsentrasi pada tugas yang ada sambil mengelola beban kerja skuadnya. Pelatih asal Jerman itu melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain inti, memberikan kesempatan kepada pemain seperti Eric Garcia, yang tampil dalam starting XI sambil mengenakan masker pelindung.
Masuknya lima wajah baru dalam starting XI mengindikasikan bahwa Flick sudah mulai berupaya memanfaatkan seluruh kedalaman skuadnya. Dengan tantangan di Liga Champions dan kompetisi domestik yang kian bertambah, pelatih Barcelona itu ingin memastikan para pemenang Piala Dunia-nya tetap bugar.
- AFP
Pesan solidaritas sosial dari Levante
Levante juga memanfaatkan laga bergengsi tersebut untuk menyoroti isu-isu sosial penting yang saat ini memengaruhi negara itu. Sebelum pertandingan dimulai, para pemain tuan rumah memasuki lapangan dengan mengenakan kostum khusus sebagai dukungan untuk Ceuta, terkait krisis migrasi yang sedang berlangsung di kota Spanyol yang terletak di Afrika Utara itu.
Kostum tersebut menampilkan slogan "Kita semua adalah Caballas.", sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada warga Ceuta, yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesadaran. Klub menjelaskan bahwa tujuan dari inisiatif ini adalah untuk "memberikan visibilitas pada situasi kompleks yang sedang dialami banyak orang dan yang harus diselesaikan sesegera mungkin.
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