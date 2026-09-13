Perlakuan bak kerajaan untuk para juara! Levante menghormati delapan pemenang Piala Dunia Barcelona dengan hadiah dan standing ovation

Semangat sportivitas terlihat jelas di Valencia ketika Levante UD meluangkan waktu untuk merayakan pencapaian para pemain lawan yang berstatus pemain internasional. Mengikuti jejak Elche, yang menggelar penghormatan serupa pada pekan pertandingan kedua musim ini, Granotas memastikan para pemain Barcelona merasakan apresiasi dari komunitas sepak bola Spanyol yang lebih luas.

Saat kedua tim keluar untuk pemanasan dan rangkaian protokol berikutnya, atmosfer terasa begitu semarak. Para suporter di Ciutat de Valencia mengesampingkan rivalitas antarklub untuk memberikan standing ovation berkepanjangan kepada para pemain yang membantu membawa trofi Piala Dunia kembali ke tanah Spanyol. Levante memberi penghormatan kepada para pemain Barcelona sebelum pertandingan sebagai bentuk terima kasih atas kontribusi mereka terhadap kesuksesan tim nasional.

Meski Levante memberikan penghormatan khusus kepada para pemenang Piala Dunia milik Barcelona, juara LaLiga itu tidak menunjukkan belas kasihan dengan melesat unggul dua gol sebelum turun minum. Xavi Espart membuka skor pada menit kelima, sebelum Lamine Yamal menggandakan keunggulan Barcelona pada menit ke-19.