Masalah kesehatan yang dialami Musiala menjadi diketahui publik setelah ia kolaps dalam laga uji coba pramusim melawan RB Leipzig dan Heidenheim. Meski diagnosis itu mengejutkan, klub dan pelatih Vincent Kompany tetap teguh memberikan dukungan mereka.

Kompany penuh pujian untuk ketangguhan sang gelandang, dengan mengatakan kepada DAZN: "Semua orang bahagia untuknya, 75.000 orang di stadion dan orang-orang di depan TV mereka. Kami tahu momennya akan datang. Dia mencetak gol yang sangat penting.

"Ini luar biasa untuk Jamal. Semoga sekarang fokusnya hanya tertuju pada penampilannya. Dia tahu bagaimana menghadapi topik yang lain itu dan akan terus mendapatkan semua dukungan dari kami."

Kapten Inggris Harry Kane juga membagikan kegembiraannya melihat rekan setimnya kembali beraksi dan kembali mencetak gol. Kane, yang memberi assist untuk gol pembuka, mengatakan kepada Prime Video: "Sangat bahagia untuknya. Dia melewati masa yang sulit, terutama di awal pramusim, awal musim, jadi menyenangkan melihat senyum di wajahnya.

"Tekanan itu sudah terangkat darinya, dan sekarang dia terlihat sangat baik. Dia berlatih dengan sangat baik.

"Anda bisa melihat rasa laparnya, Anda bisa melihat ketajamannya dalam latihan dan dia membawanya ke pertandingan. Bahkan sebelum mencetak gol dia terlihat sangat tajam di sepertiga akhir, lalu tentu saja penyelesaian akhirnya sangat bagus dan dia pantas sangat bangga pada dirinya sendiri."