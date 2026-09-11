AFP
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'Perlahan menemukan ritme saya lagi' - Jamal Musiala buka suara soal gangguan kesehatan neurologis setelah mencetak gol pada laga comeback bersama Bayern Munich dalam kemenangan telak di Liga Champions
Kembali ke ritme di Allianz
Musiala menjadi bintang pertandingan saat menandai starter pertamanya musim ini dengan gol penting, membantu Bayern memperpanjang rekor kemenangan mereka pada laga pembuka Eropa menjadi 23 pertandingan. Pemain berusia 23 tahun itu baru-baru ini sempat berjuang dengan kondisi neurologis yang membuatnya kolaps selama laga pramusim, yang kemudian membuatnya harus menjalani masa pemulihan dan penyesuaian obat.
Merefleksikan kembalinya dia ke panggung terbesar, Musiala yang lega berbicara tentang proses pemulihannya dan perasaannya bisa kembali berada di lapangan. Berbicara kepada DAZN setelah pertandingan, dia mengungkapkan kepuasannya: "Saya sangat senang karena saya mencetak gol dan kembali masuk starting XI di Liga Champions. Saya perlahan mulai menemukan ritme saya lagi. Tim benar-benar mendukung saya. Pelatih dan rekan-rekan setim saya sangat banyak membantu."
- Getty Images Sport
Dukungan dari keluarga Bayern
Masalah kesehatan yang dialami Musiala menjadi diketahui publik setelah ia kolaps dalam laga uji coba pramusim melawan RB Leipzig dan Heidenheim. Meski diagnosis itu mengejutkan, klub dan pelatih Vincent Kompany tetap teguh memberikan dukungan mereka.
Kompany penuh pujian untuk ketangguhan sang gelandang, dengan mengatakan kepada DAZN: "Semua orang bahagia untuknya, 75.000 orang di stadion dan orang-orang di depan TV mereka. Kami tahu momennya akan datang. Dia mencetak gol yang sangat penting.
"Ini luar biasa untuk Jamal. Semoga sekarang fokusnya hanya tertuju pada penampilannya. Dia tahu bagaimana menghadapi topik yang lain itu dan akan terus mendapatkan semua dukungan dari kami."
Kapten Inggris Harry Kane juga membagikan kegembiraannya melihat rekan setimnya kembali beraksi dan kembali mencetak gol. Kane, yang memberi assist untuk gol pembuka, mengatakan kepada Prime Video: "Sangat bahagia untuknya. Dia melewati masa yang sulit, terutama di awal pramusim, awal musim, jadi menyenangkan melihat senyum di wajahnya.
"Tekanan itu sudah terangkat darinya, dan sekarang dia terlihat sangat baik. Dia berlatih dengan sangat baik.
"Anda bisa melihat rasa laparnya, Anda bisa melihat ketajamannya dalam latihan dan dia membawanya ke pertandingan. Bahkan sebelum mencetak gol dia terlihat sangat tajam di sepertiga akhir, lalu tentu saja penyelesaian akhirnya sangat bagus dan dia pantas sangat bangga pada dirinya sendiri."
Tonggak pencapaian dan rekor mencetak gol
Gol Musiala bukan sekadar tonggak pribadi, tetapi juga menjadi gol ke-900 Bayern dalam sejarah European Cup dan Liga Champions. Pencapaian ini menempatkan raksasa Bavaria itu di posisi kedua dalam daftar sepanjang masa, hanya di belakang Real Madrid. Bagi Musiala, itu adalah gol kompetitif pertamanya sejak mencetak gol untuk Jerman dalam kemenangan telak 7-1 atas Curacao di Piala Dunia 2026.
Bodo/Glimt, yang mendapat reputasi sebagai pembunuh raksasa setelah mengalahkan tim-tim seperti Manchester City dan Inter musim lalu, mampu menahan Bayern tanpa gol pada babak pertama. Namun, penyelesaian klinis Musiala tepat setelah jeda mematahkan perlawanan mereka.
- Getty Images Sport
Menatap masa depan
Dengan kondisi kesehatannya kini sudah ditangani dan ketajamannya dalam mencetak gol kembali, Musiala fokus membangun momentum untuk sisa musim ini. Ia baru-baru ini didiagnosis mengalami "absence seizures caused by a neurological dysfunction", tetapi ia telah meyakinkan para penggemar di media sosial bahwa kondisi tersebut tidak menimbulkan risiko bagi kesehatannya.
Saat memaparkan target jangka pendeknya untuk beberapa pekan ke depan, Musiala tetap membumi tetapi ambisius soal upayanya kembali ke kebugaran puncak. Ia menambahkan: "Saya ingin tampil, menikmati permainan lagi selangkah demi selangkah, dan mencapai level saya." Saat Bayern Munich melanjutkan perjalanan mereka di Liga Champions, kehadiran kembali gelandang berpengaruh itu dalam kondisi terbaik akan sangat penting.
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