Perkembangan tak terduga dalam negosiasi kontrak: BVB tampaknya mencapai terobosan dalam negosiasi dengan pemain bintang

Kontrak baru Nmecha akan berlaku hingga 2030. Gelandang tengah ini akan menerima gaji yang jauh lebih tinggi dan akan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di BVB, demikian menurut laporan.

Namun, situasi ini tidak begitu jelas dalam beberapa minggu terakhir: Baru-baru ini muncul banyak laporan yang menyebutkan bahwa sejumlah klub papan atas Liga Premier Inggris tertarik pada pemain berusia 25 tahun ini. Secara spesifik disebutkan mantan klubnya, Manchester City, tempat ia bermain saat masih muda, serta Manchester United.

Bild juga melaporkan bahwa Nmecha sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Borussia Dortmund pada musim panas mendatang dan Premier League menjadi tujuan impiannya.