Borussia Dortmund tampaknya telah mencapai terobosan penting dalam negosiasi dengan Felix Nmecha. Seperti yang dilaporkan oleh Sky dan Bild, kedua belah pihak dilaporkan telah sepakat untuk memperpanjang kontrak pemain asal Inggris tersebut secara dini, yang semula akan berakhir pada musim panas 2028.
Perkembangan tak terduga dalam negosiasi kontrak: BVB tampaknya mencapai terobosan dalam negosiasi dengan pemain bintang
Kontrak baru Nmecha akan berlaku hingga 2030. Gelandang tengah ini akan menerima gaji yang jauh lebih tinggi dan akan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di BVB, demikian menurut laporan.
Namun, situasi ini tidak begitu jelas dalam beberapa minggu terakhir: Baru-baru ini muncul banyak laporan yang menyebutkan bahwa sejumlah klub papan atas Liga Premier Inggris tertarik pada pemain berusia 25 tahun ini. Secara spesifik disebutkan mantan klubnya, Manchester City, tempat ia bermain saat masih muda, serta Manchester United.
Bild juga melaporkan bahwa Nmecha sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Borussia Dortmund pada musim panas mendatang dan Premier League menjadi tujuan impiannya.
Felix Nmecha adalah salah satu pemain kunci di BVB.
Di bawah asuhan pelatih Niko Kovac, Nmecha menjadi pemain reguler di BVB musim ini. Pada musim 2025/26, ia telah tampil dalam 38 pertandingan di berbagai kompetisi dan berkontribusi dalam delapan gol - lima gol dan tiga assist.
Penampilannya yang kuat dalam seragam Schwarzgelben membuatnya semakin sering diturunkan dalam tim nasional Jerman. Pelatih nasional Julian Nagelsmann mengandalkannya dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada bulan November melawan Luksemburg dan Slovakia. Ia juga dianggap sebagai kandidat kuat untuk Piala Dunia musim panas mendatang.
Nmecha pindah dari VfL Wolfsburg ke Schwarzgelben pada 2023 dengan nilai transfer 30 juta euro.
Felix Nmecha: Statistik pada musim 2025/26
Permainan 38 Gol 5 Assist 3
