Namun, di saat yang sama, Reif menyadari pentingnya menyesuaikan diri dengan kekuatan lawan. Mengenai ide formasi lima bek, ia menjelaskan: "Jelas bahwa posisi-posisi tersebut harus fleksibel, dan Sane harus lebih sering turun ke belakang saat melawan Pantai Gading. Saya yakin dia akan bermain sejak awal. Melihat daftar pemainnya, saya rasa susunan pemainnya akan sama seperti saat melawan Curacao. Menurut saya, itu juga masuk akal."

Bagi Sane sendiri, yang dipertaruhkan pada Sabtu malam ini jauh lebih besar daripada sekadar penyesuaian terhadap peran taktis baru. Dalam pertandingan yang diwarnai banyak gol melawan Curacao, pemain berusia 30 tahun itu jelas-jelas tertutupi oleh rekan-rekan serangnya. Meskipun memiliki peluang emas untuk mencetak gol, ia gagal mencetak gol sendiri, yang kemudian membuatnya menuai banyak kritik.

Reif pun melihat sang penyerang sudah berada di persimpangan jalan dalam turnamen ini. “Saya yakin ini adalah pertandingan ujian bagi Sane. Jika performanya tidak benar-benar bagus di sana, maka Nagelsmann akan kehabisan alasan, dan kemudian kita harus mempertimbangkan Leweling atau Undav, atau mengambil langkah lain,” ujarnya.