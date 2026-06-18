Dalam acara "Reif ist Live", disebutkan secara harfiah: "Para reporter kami berhasil mengungkap bahwa ada sebuah skema yang dilatih dalam sesi latihan tertutup DFB, yang tampaknya sedang dipertimbangkan secara serius oleh Julian Nagelsmann." Yang menjadi fokus dari pertimbangan ini justru adalah Sane, yang memang sudah menjadi sorotan khusus setelah penampilannya yang kurang memuaskan dalam pertandingan grup pertama melawan Curacao.
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Perkembangan mengejutkan di timnas Jerman! Julian Nagelsmann dikabarkan sedang "mempertimbangkan dengan serius" peran yang tidak biasa bagi Leroy Sané
Rencana konkretnya adalah agar pemain sayap kanan nominal tersebut mundur jauh ke belakang saat melakukan pergerakan ke belakang. Begitu lawan menguasai bola, Sane harus mengamankan sisi pertahanan kanan dan memperluas barisan empat bek menjadi barisan lima bek.
Penyesuaian taktis ini akan memicu reaksi berantai dalam sistem: Jamal Musiala akan bergeser dari tengah ke sisi kanan untuk membentuk lini tengah beranggotakan empat orang bersama Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic, dan Felix Nmecha. Di depan barisan ini, Kai Havertz akan tetap ditempatkan sebagai satu-satunya penyerang tunggal.
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Jerman tampaknya menghormati Diomande
Alih-alih menggunakan formasi 4-2-3-1 yang sudah mapan, tim nasional akan bermain dengan formasi 5-4-1 saat bertahan. Ini merupakan sinyal yang jelas bahwa Nagelsmann sangat menghormati lawannya.
Pantai Gading memiliki pemain sayap yang sangat cepat, terutama Yan Diomande (19 tahun) dari RB Leipzig, yang berpotensi menimbulkan masalah besar dalam transisi pertahanan tim Jerman. Rasa hormat terhadap kekuatan serangan balik ini tampaknya memaksa pelatih timnas Jerman untuk mengubah strategi ke arah pertahanan yang terkendali.
Sementara itu, pakar dan mantan komentator Marcel Reif memandang eksperimen taktik potensial ini dengan sikap skeptis yang wajar. Dalam acaranya, pria berusia 76 tahun itu mengatakan bahwa formasi dasar sejak awal pertandingan sebenarnya tidak terlalu penting. Ia juga menambahkan bahwa ia “tidak tahu apakah Sane benar-benar seorang pemain bertahan”.
Reif: "Saya yakin ini adalah pertandingan ujian bagi Sane"
Namun, di saat yang sama, Reif menyadari pentingnya menyesuaikan diri dengan kekuatan lawan. Mengenai ide formasi lima bek, ia menjelaskan: "Jelas bahwa posisi-posisi tersebut harus fleksibel, dan Sane harus lebih sering turun ke belakang saat melawan Pantai Gading. Saya yakin dia akan bermain sejak awal. Melihat daftar pemainnya, saya rasa susunan pemainnya akan sama seperti saat melawan Curacao. Menurut saya, itu juga masuk akal."
Bagi Sane sendiri, yang dipertaruhkan pada Sabtu malam ini jauh lebih besar daripada sekadar penyesuaian terhadap peran taktis baru. Dalam pertandingan yang diwarnai banyak gol melawan Curacao, pemain berusia 30 tahun itu jelas-jelas tertutupi oleh rekan-rekan serangnya. Meskipun memiliki peluang emas untuk mencetak gol, ia gagal mencetak gol sendiri, yang kemudian membuatnya menuai banyak kritik.
Reif pun melihat sang penyerang sudah berada di persimpangan jalan dalam turnamen ini. “Saya yakin ini adalah pertandingan ujian bagi Sane. Jika performanya tidak benar-benar bagus di sana, maka Nagelsmann akan kehabisan alasan, dan kemudian kita harus mempertimbangkan Leweling atau Undav, atau mengambil langkah lain,” ujarnya.