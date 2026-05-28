Seperti dilaporkan Bild, Undav ingin mendapatkan kejelasan mengenai masa depannya paling lambat pada Selasa depan. Saat itu, pemain berusia 29 tahun tersebut akan berangkat ke AS bersama rombongan DFB. Tak lama setelah kekalahan di final Piala DFB melawan FC Bayern, Undav telah mengisyaratkan bahwa ia hanya bersedia melakukan negosiasi hingga keberangkatannya bersama tim DFB. "Mulai Rabu, saya akan pergi. Kita lihat saja apa yang terjadi sampai saat itu," katanya.
Diterjemahkan oleh
Perkembangan mengejutkan dalam negosiasi kontrak! Deniz Undav dilaporkan memaksa VfB Stuttgart untuk mengambil keputusan sebelum Piala Dunia
Jika tidak ada kesepakatan hingga keberangkatannya ke Piala Dunia, pembicaraan akan "ditunda untuk sementara", perpanjangan kontrak melampaui tahun 2027 pun akan batal untuk musim panas ini, dan VfB berisiko kehilangan Undav tanpa biaya transfer. Mulai 1 Januari, pemain timnas Jerman tersebut diperkirakan sudah dapat bernegosiasi secara bebas dengan klub lain.
Namun, hal itu tidak akan terjadi. Karena menurut Bild, petinggi VfB akan mengajukan tawaran kedua yang lebih baik kepada Undav sebelum akhir pekan mendatang. Tawaran pertama berupa kontrak tiga tahun dengan opsi hingga 2030 telah ditolak oleh pencetak gol terbanyak VfB tersebut pada awal Mei.
Kini, petinggi VfB yang dipimpin oleh CEO Alexander Wehrle dan Direktur Olahraga Fabian Wohlgemuth ingin mengajukan tawaran lagi. Dewan pengawas dilaporkan telah menyetujui tawaran kontrak baru untuk Undav, yang mencakup gaji pokok sebesar 5,5 hingga enam juta euro per tahun (saat ini 4,5 juta) dan bonus penandatanganan sebesar tiga juta euro. Tawaran ini dilaporkan merupakan tawaran rekor internal klub.
- Getty Images Sport
Sebenarnya, Undav ingin tetap di VfB Stuttgart - Peran sebagai pemain pengganti di Piala Dunia
Undav sendiri dilaporkan telah memberi sinyal kepada petinggi Stuttgart bahwa ia sangat tertarik untuk tetap bertahan di VfB dalam jangka panjang. Baik di klub maupun di kota tersebut, ia merasa sangat nyaman bersama keluarganya. Namun, klub-klub internasional yang lebih kaya dilaporkan juga mulai melirik penyerang timnas Jerman ini berkat penampilannya yang luar biasa musim ini (25 gol, 14 assist).
Berbeda dengan di VfB, Undav tampaknya akan tetap berperan sebagai pemain pengganti di Piala Dunia di bawah asuhan pelatih timnas Julian Nagelsmann untuk saat ini. Posisi di lini depan tampaknya tidak akan bisa direbut dari Kai Havertz, dan di belakang Nick Woltemade, Undav pun harus antre dalam pertandingan uji coba terakhir, meskipun pemain bertubuh jangkung yang terampil secara teknis itu sedang mengalami masa sulit di Newcastle United dan jauh tertinggal dari catatan gol Undav.
Karena Undav pada akhirnya menjadi penentu kemenangan dalam laga uji coba kedua melawan Ghana dan setelahnya secara terbuka mengungkapkan harapannya untuk mendapatkan tempat di starting line-up meskipun Nagelsmann telah menetapkan pembagian peran dengan jelas, pelatih timnas Jerman itu terprovokasi untuk membuat beberapa pernyataan yang kontroversial terhadap penyerang VfB tersebut. Untuk hal itu, ia meminta maaf secara pribadi kepada Undav dan sang pemain sendiri juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Nagelsmann tidak terganggu.