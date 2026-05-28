Jika tidak ada kesepakatan hingga keberangkatannya ke Piala Dunia, pembicaraan akan "ditunda untuk sementara", perpanjangan kontrak melampaui tahun 2027 pun akan batal untuk musim panas ini, dan VfB berisiko kehilangan Undav tanpa biaya transfer. Mulai 1 Januari, pemain timnas Jerman tersebut diperkirakan sudah dapat bernegosiasi secara bebas dengan klub lain.

Namun, hal itu tidak akan terjadi. Karena menurut Bild, petinggi VfB akan mengajukan tawaran kedua yang lebih baik kepada Undav sebelum akhir pekan mendatang. Tawaran pertama berupa kontrak tiga tahun dengan opsi hingga 2030 telah ditolak oleh pencetak gol terbanyak VfB tersebut pada awal Mei.

Kini, petinggi VfB yang dipimpin oleh CEO Alexander Wehrle dan Direktur Olahraga Fabian Wohlgemuth ingin mengajukan tawaran lagi. Dewan pengawas dilaporkan telah menyetujui tawaran kontrak baru untuk Undav, yang mencakup gaji pokok sebesar 5,5 hingga enam juta euro per tahun (saat ini 4,5 juta) dan bonus penandatanganan sebesar tiga juta euro. Tawaran ini dilaporkan merupakan tawaran rekor internal klub.