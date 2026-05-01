Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Perkembangan Bruno Fernandes! Bagaimana kapten Man Utd ini menguasai eksekusi bola mati saat ia semakin mendekati rekor assist Premier League milik Thierry Henry dan Kevin De Bruyne
Fernandes semakin mendekati rekor assist bersejarah
Fernandes berada di ambang menyamai salah satu rekor kreativitas paling ikonik di Liga Premier. Assistnya untuk Benjamin Sesko dalam pertandingan melawan Brentford membuat total assistnya menjadi 19 pada musim 2025–26, sehingga ia hanya tinggal selisih satu assist dari rekor yang dipegang bersama oleh Henry dan De Bruyne.
Setelah gagal mencatatkan assist dalam tujuh penampilan liga pertamanya musim ini, kapten United ini telah menunjukkan perubahan yang luar biasa. Fernandes telah memberikan 19 assist dalam 24 pertandingan terakhirnya, sehingga target bersejarah 20 assist kini berada dalam jangkauan dengan empat pertandingan tersisa.
Gelandang asal Portugal ini juga telah naik peringkat dalam daftar assist sepanjang masa, mencapai 70 assist di kompetisi ini dan masuk ke dalam 20 besar. Sejak debutnya di liga pada 2020, tidak ada pemain yang mencatatkan assist lebih banyak, dengan Fernandes berada sedikit di atas Mohamed Salah selama periode tersebut.
- Getty Images Sport
Fernandes menjelaskan perannya yang terus berkembang
Fernandes mengaitkan perubahan perannya di bawah asuhan Michael Carrick dengan penyesuaian taktis serta cara lawan-lawannya mengawalnya. Kapten United itu juga menjelaskan bagaimana manajernya mendorongnya untuk bergerak lebih ke sayap guna mencari peluang untuk mengirim umpan silang.
"Ini soal ruang," katanya, seperti dikutip oleh Opta Analyst. "Seiring berjalannya waktu, tim-tim lawan semakin mengenal Anda, jadi mereka tidak ingin memberi Anda ruang sebanyak yang mungkin mereka berikan saat saya pertama kali bergabung dengan klub ini karena mereka belum begitu mengenal saya. Saya sering bergerak bebas di zona itu sekarang bersama Michael [Carrick]. Dia tidak ingin saya hanya terjebak di tengah, jadi sering meminta saya untuk mencari celah [ruang kosong] itu."
"Umpan silang yang melengkung ke luar sangat berbahaya. Umpan silang yang melengkung ke dalam jauh lebih sulit bagi mereka untuk menyundul bola karena biasanya daya dorong bola lebih kecil dan tidak semudah itu bagi mereka untuk memberikan daya dorong saat menyundul."
Penguasaan situasi bola mati dan pengambilan risiko yang kreatif
Perkembangan Fernandes sebagai spesialis tendangan bebas dan tendangan sudut telah menjadi faktor utama di balik produktivitas serangan United. Ia telah mencatatkan 10 assist dari situasi bola mati musim ini, hanya satu assist lagi untuk menyamai rekor musim tunggal sebanyak 11 assist yang dicetak oleh legenda Liverpool, Steven Gerrard.
"Ketika kita berbicara tentang tendangan bebas dan kebutuhan untuk mengarahkan bola ke ruang yang tepat, terkadang hal itu lebih sulit daripada umpan biasa," jelasnya. "Mengingat bagaimana situasi tendangan sudut dan tendangan bebas berjalan, rekan-rekan setim saya menanyakan dan meminta di mana mereka ingin bola itu berada. Terkadang saya bisa melakukannya dengan tepat, terkadang tidak begitu."
"Saya akan katakan bahwa lima tahun lalu, saya akan mengambil tendangan sudut dan hanya menempatkan bola di tengah kotak penalti dan melihat apakah ada yang mendapatkannya. Dan sekarang saya harus mengarahkan bola ke titik tertentu, jadi terkadang bahkan lebih sulit untuk mendapatkan assist dari situasi bola mati daripada saat permainan terbuka."
- Getty Images Sport
Upaya terakhir untuk mencatat sejarah
Dengan empat pertandingan liga tersisa, Fernandes kini memiliki banyak peluang untuk menyamai atau memecahkan rekor assist yang telah bertahan lama. Performa serangan United dan perannya yang krusial dalam menciptakan peluang menunjukkan bahwa pencapaian tersebut berada dalam jangkauan.
Di saat yang sama, fokus sang kapten tetap tertuju pada upaya membawa Manchester United lolos ke Liga Champions sambil berpotensi mengukuhkan posisinya di antara para kreator terbaik di Liga Premier.