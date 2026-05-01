Perkembangan Bruno Fernandes! Bagaimana kapten Man Utd ini menguasai eksekusi bola mati saat ia semakin mendekati rekor assist Premier League milik Thierry Henry dan Kevin De Bruyne

Fernandes berada di ambang menyamai salah satu rekor kreativitas paling ikonik di Liga Premier. Assistnya untuk Benjamin Sesko dalam pertandingan melawan Brentford membuat total assistnya menjadi 19 pada musim 2025–26, sehingga ia hanya tinggal selisih satu assist dari rekor yang dipegang bersama oleh Henry dan De Bruyne.

Setelah gagal mencatatkan assist dalam tujuh penampilan liga pertamanya musim ini, kapten United ini telah menunjukkan perubahan yang luar biasa. Fernandes telah memberikan 19 assist dalam 24 pertandingan terakhirnya, sehingga target bersejarah 20 assist kini berada dalam jangkauan dengan empat pertandingan tersisa.

Gelandang asal Portugal ini juga telah naik peringkat dalam daftar assist sepanjang masa, mencapai 70 assist di kompetisi ini dan masuk ke dalam 20 besar. Sejak debutnya di liga pada 2020, tidak ada pemain yang mencatatkan assist lebih banyak, dengan Fernandes berada sedikit di atas Mohamed Salah selama periode tersebut.