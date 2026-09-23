Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Diego Armando MaradonaGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Perkembangan baru dalam persidangan Diego Maradona setelah ahli resmi pengadilan menyebut ikon sepak bola itu mungkin meninggal akibat Covid-19

D. Maradona
Argentina

Seorang ahli pengadilan resmi telah mengemukakan teori tak terduga dalam persidangan seputar wafatnya Diego Maradona, dengan menyatakan bahwa ikon Argentina itu tidak bisa dikesampingkan kemungkinan meninggal karena Covid-19. Dokter forensik Pablo Ferrari mengatakan kepada para hakim bahwa kegagalan melakukan pemeriksaan virus corona saat autopsi merupakan kesalahan metodologis yang krusial.

  • Hipotesis mendadak mengejutkan ruang sidang Argentina

    Ikon sepakbola dunia Maradona meninggal dunia dalam tidurnya akibat serangan jantung di rumahnya di Tigre pada 25 November 2020 dalam usia 60 tahun. Tragedi itu terjadi hanya dua pekan setelah ia keluar dari rumah sakit usai operasi yang sukses untuk menangani hematoma subdural di otaknya. Memasuki tahap akhir persidangan di San Isidro, yang sudah mendengar keterangan 76 saksi, ahli resmi pengadilan Ferrari mengejutkan jalannya sidang dengan menyatakan bahwa legenda Argentina itu mungkin meninggal karena Covid-19.

    • Iklan
  • ARGENTINA-FBL-MARADONA-DEATH-TRIALAFP

    Pakar forensik mempertanyakan metodologi post-mortem

    Teori mengejutkan itu disampaikan oleh Ferrari saat tampil sebagai saksi terakhir dalam persidangan, dengan pernyataannya dilaporkan media Spanyol MARCA. Mengkritik tidak adanya pemeriksaan virus corona selama autopsi yang dilakukan di masa pandemi global, Ferrari menyatakan di hadapan pengadilan: "Kami tidak bisa mengesampingkan bahwa dia meninggal karena Covid."

    Menjelaskan bagaimana virus pernapasan itu bisa dengan cepat melumpuhkan kondisi fisik pasien, dokter forensik dan dokter anak itu menjelaskan: "Penyakit coronavirus masuk melalui saluran pernapasan dan bisa sangat fulminan dalam virulensinya serta membunuh pasien dalam beberapa jam."

    Membantah kesaksian ahli sebelumnya yang menyatakan bahwa sang penyerang mengalami penderitaan fatal selama 12 jam, ia menambahkan: "Penderitaannya pasti hanya berlangsung beberapa menit."

  • Kesaksian yang saling bertentangan membentuk ulang pembelaan medis

    Penilaian Ferrari memperkuat argumen pembelaan yang disampaikan dokter utama Leopoldo Luque bahwa Maradona mengalami penumpukan cairan di paru-paru secara mendadak, yang menyebabkan gangguan pernapasan akut dan memicu henti jantung dalam hitungan menit. Sebagai satu-satunya ahli resmi pengadilan yang mempertahankan pandangan ini, kesaksian Ferrari menjadi penyeimbang yang krusial bagi tim pembela.

    Bersama Luque, enam praktisi medis lainnya menghadapi dakwaan pembunuhan sederhana dengan kemungkinan kesengajaan: psikiater Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Diaz, Mariano Perroni, Ricardo Almiron, dan Pedro Di Spagna.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1076447904.jpgAnadolu Agency

    Pledoi penutup krusial mendekati putusan

    Persidangan dijadwalkan berlanjut pada 29 September, yang memungkinkan para terdakwa menyampaikan pernyataan yang diperluas secara langsung kepada hakim ketua. Agenda peradilan kemudian beralih ke argumen penutup formal, yang dijadwalkan dimulai pada 6 Oktober. Pengadilan secara luas diperkirakan akan menuntaskan seluruh urusan prosedural dan menjatuhkan putusan akhir sebelum akhir bulan.

Friendlies
Argentina crest
Argentina
ARG
Bolivia crest
Bolivia
BOL