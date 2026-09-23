Teori mengejutkan itu disampaikan oleh Ferrari saat tampil sebagai saksi terakhir dalam persidangan, dengan pernyataannya dilaporkan media Spanyol MARCA. Mengkritik tidak adanya pemeriksaan virus corona selama autopsi yang dilakukan di masa pandemi global, Ferrari menyatakan di hadapan pengadilan: "Kami tidak bisa mengesampingkan bahwa dia meninggal karena Covid."

Menjelaskan bagaimana virus pernapasan itu bisa dengan cepat melumpuhkan kondisi fisik pasien, dokter forensik dan dokter anak itu menjelaskan: "Penyakit coronavirus masuk melalui saluran pernapasan dan bisa sangat fulminan dalam virulensinya serta membunuh pasien dalam beberapa jam."

Membantah kesaksian ahli sebelumnya yang menyatakan bahwa sang penyerang mengalami penderitaan fatal selama 12 jam, ia menambahkan: "Penderitaannya pasti hanya berlangsung beberapa menit."