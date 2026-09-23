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Perkembangan baru dalam persidangan Diego Maradona setelah ahli resmi pengadilan menyebut ikon sepak bola itu mungkin meninggal akibat Covid-19
Hipotesis mendadak mengejutkan ruang sidang Argentina
Ikon sepakbola dunia Maradona meninggal dunia dalam tidurnya akibat serangan jantung di rumahnya di Tigre pada 25 November 2020 dalam usia 60 tahun. Tragedi itu terjadi hanya dua pekan setelah ia keluar dari rumah sakit usai operasi yang sukses untuk menangani hematoma subdural di otaknya. Memasuki tahap akhir persidangan di San Isidro, yang sudah mendengar keterangan 76 saksi, ahli resmi pengadilan Ferrari mengejutkan jalannya sidang dengan menyatakan bahwa legenda Argentina itu mungkin meninggal karena Covid-19.
- AFP
Pakar forensik mempertanyakan metodologi post-mortem
Teori mengejutkan itu disampaikan oleh Ferrari saat tampil sebagai saksi terakhir dalam persidangan, dengan pernyataannya dilaporkan media Spanyol MARCA. Mengkritik tidak adanya pemeriksaan virus corona selama autopsi yang dilakukan di masa pandemi global, Ferrari menyatakan di hadapan pengadilan: "Kami tidak bisa mengesampingkan bahwa dia meninggal karena Covid."
Menjelaskan bagaimana virus pernapasan itu bisa dengan cepat melumpuhkan kondisi fisik pasien, dokter forensik dan dokter anak itu menjelaskan: "Penyakit coronavirus masuk melalui saluran pernapasan dan bisa sangat fulminan dalam virulensinya serta membunuh pasien dalam beberapa jam."
Membantah kesaksian ahli sebelumnya yang menyatakan bahwa sang penyerang mengalami penderitaan fatal selama 12 jam, ia menambahkan: "Penderitaannya pasti hanya berlangsung beberapa menit."
Kesaksian yang saling bertentangan membentuk ulang pembelaan medis
Penilaian Ferrari memperkuat argumen pembelaan yang disampaikan dokter utama Leopoldo Luque bahwa Maradona mengalami penumpukan cairan di paru-paru secara mendadak, yang menyebabkan gangguan pernapasan akut dan memicu henti jantung dalam hitungan menit. Sebagai satu-satunya ahli resmi pengadilan yang mempertahankan pandangan ini, kesaksian Ferrari menjadi penyeimbang yang krusial bagi tim pembela.
Bersama Luque, enam praktisi medis lainnya menghadapi dakwaan pembunuhan sederhana dengan kemungkinan kesengajaan: psikiater Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Diaz, Mariano Perroni, Ricardo Almiron, dan Pedro Di Spagna.
- Anadolu Agency
Pledoi penutup krusial mendekati putusan
Persidangan dijadwalkan berlanjut pada 29 September, yang memungkinkan para terdakwa menyampaikan pernyataan yang diperluas secara langsung kepada hakim ketua. Agenda peradilan kemudian beralih ke argumen penutup formal, yang dijadwalkan dimulai pada 6 Oktober. Pengadilan secara luas diperkirakan akan menuntaskan seluruh urusan prosedural dan menjatuhkan putusan akhir sebelum akhir bulan.
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