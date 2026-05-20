Jerman bisa bernapas lega — pelakunya sudah ditemukan! Hal ini memang penting secara historis di negara ini, karena jika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan, pasti selalu ada pihak yang harus disalahkan. Jika tim nasional Jerman, dalam bentuk apa pun, tampil mengecewakan di Piala Dunia mendatang, analisis kesalahannya sudah disiapkan.
Perjalanan yang benar-benar menghancurkan! Julian Nagelsmann telah merugikan dirinya sendiri dengan banyak tindakan yang dipertanyakan
Lalu, layaknya setelah kegagalan telak di Piala Dunia 2022 di Qatar, orang-orang akan mengesampingkan detail-detail teknis dan melihat gambaran besarnya. Saat itu, yang menjadi sorotan adalah soal sikap politik yang tepat dan penyampaian pendapat, yang konon menghalangi tim untuk meraih hasil yang lebih baik.
Empat tahun kemudian, inti dari masalah ini terletak pada situasi saat ini, di hari-hari menjelang akhir musim Bundesliga. "Akan ada keputusan yang mungkin tidak akan mendapat pemahaman yang luas," kata Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann kepada majalah kicker pada 1 Maret lalu terkait praktik penunjukannya untuk Piala Dunia. Itu adalah pernyataan utama dalam wawancara yang sangat panjang, di mana Nagelsmann—seperti jarang dilakukan oleh pelatih Timnas Jerman sebelumnya—secara tegas memberikan kritik individu terhadap para pemain, bahkan tanpa diminta.
Pernyataannya itu terbukti benar. Ironisnya, hal ini sudah pasti, meskipun skuad final untuk turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko belum diumumkan secara resmi. Hal ini sebagian disebabkan oleh bencana komunikasi yang hampir tak terelakkan seputar kembalinya Manuel Neuer sebagai kiper utama, yang juga mengguncang kredibilitas Nagelsmann di mata publik serta, hampir pasti, di sebagian anggota skuad.
Kesalahan-kesalahan kecil sudah menanti Nagelsmann
Di sisi lain, dan sejujurnya hal ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan pada Nagelsmann, selama beberapa hari terakhir bocoran mengenai nama-nama pemain yang akan masuk skuad atau yang diperbolehkan mengambil cuti terus beredar di media. Hal-hal seperti ini tentu tidak disukai oleh DFB dan, dalam skala sebesar ini, tidak sehat—dan juga tidak terjadi secara masif di negara besar manapun.
Oleh karena itu, kemungkinan besar tidak akan ada kejutan besar pada hari Kamis, ketegangan sudah hilang. Yang paling menarik sekarang adalah alasan-alasan Nagelsmann, tentu saja terutama terkait masalah penjaga gawang. Di sini sudah ada beberapa kesalahan yang menanti pelatih tim nasional, seperti yang ditunjukkan oleh masa lalu.
Baik itu penurunan posisi Joshua Kimmich ke lini tengah yang sempat diumumkan Nagelsmann, maupun pernyataan yang saling bertentangan seputar peran Leon Goretzka dan terutama Aleksandar Pavlovic, di mana ia baru-baru ini bahkan memutarbalikkan fakta di acara Aktuelles Sportstudio. Belum lagi kasus Deniz Undav yang sepenuhnya disebabkan oleh Nagelsmann sendiri.
Penampilan Nagelsmann di acara olahraga itu telah merusak citranya
Terlepas dari itu, penampilannya di ZDF pada Sabtu lalu: Memang patut diapresiasi bahwa Nagelsmann tidak membatalkan jadwal yang sudah lama ditetapkan itu, meskipun ia sempat menunda pengumuman skuad beberapa hari. Namun, mengingat isu seputar Neuer dan Oliver Baumann yang baru saja memanas di media beberapa jam sebelumnya, kehadirannya pun dipenuhi dengan ekspektasi yang tinggi.
Nagelsmann benar-benar mengecewakan semua orang — karena dia tidak mengatakan apa pun yang substansial, tidak ada satu pun soal personel. Sebaliknya, dia malah ngotot bilang kalau dia sama sekali belum lihat daftar 55 pemain yang harus dikirim ke FIFA sebelumnya. Nagelsmann seharusnya bisa menikmati malam yang santai dan nggak perlu repot-repot ke studio TV di Mainz. Namun, penampilannya itu jelas merugikannya.
Nagelsmann telah mengalami kemunduran yang mengejutkan
Hal ini terlihat dari banyaknya kolom komentar, baik yang ditulis oleh media maupun masyarakat umum. Nagelsmann telah kehilangan banyak dukungan dan mengalami penurunan popularitas yang mengejutkan.
Dua tahun lalu, menjelang Euro di kandang sendiri, pria berusia 38 tahun ini mengalami lonjakan popularitas yang signifikan dan memiliki tingkat dukungan yang tinggi. Kini, Nagelsmann sering kali dikritik dengan sangat tajam oleh banyak pakar dan tokoh opini nasional Uli Hoeneß atas arah yang diambilnya, bahkan persepsi masyarakat luas terhadapnya pun telah berubah menjadi negatif.
Tidak ada tanda-tanda semangat baru atau bahkan euforia menjelang pengumuman skuad dan pertandingan grup pertama yang akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan. Hal ini terjadi meskipun Jerman berhasil memenangkan ketujuh pertandingan terakhirnya. Tampaknya mustahil bagi Nagelsmann untuk mengubah situasi ini pada hari Kamis pukul 13.00.
Pertandingan fase grup Jerman di Piala Dunia 2026
Pertandingan Tanggal Jerman vs. Curacao 14 Juni, pukul 19.00 (waktu Jerman) Jerman vs. Pantai Gading 20 Juni, pukul 22.00 (waktu Jerman) Jerman vs. Ekuador 25 Juni, pukul 22.00 (waktu Jerman)