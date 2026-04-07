Perjalanan Real Madrid menuju eliminasi dimulai dengan kehati-hatian... Kompany menolak untuk merayakannya terlalu dini

Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, merasa senang dengan kemenangan 2-1 di kandang Real Madrid, Santiago Bernabéu, malam ini pada leg pertama perempat final Liga Champions, namun ia menyadari bahwa pertarungan melawan Los Blancos yang gigih belum berakhir.

Bayern mendominasi pertandingan hari Selasa ini, dan kembali ke negaranya dengan kemenangan berharga berkat gol dari Luis Díaz (menit 41) dan Harry Kane (menit 46) di awal babak kedua, sebelum Kylian Mbappé menghidupkan kembali harapan Real Madrid (menit 74).

Real Madrid nyaris mengacaukan rencana tim Bavaria pada menit ke-60 ketika Vinícius Júnior berhadapan satu lawan satu dengan kiper Manuel Neuer, namun tendangannya melebar, sehingga pertandingan tetap terbuka untuk segala kemungkinan saat keduanya bertemu kembali di Allianz Arena pada Rabu mendatang.

