Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Perjalanan Real Madrid menuju eliminasi dimulai dengan kehati-hatian... Kompany menolak untuk merayakannya terlalu dini

Pelatih Bayern memuji peran Neuer... dan menyoroti kualitas Almeri

Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, merasa senang dengan kemenangan 2-1 di kandang Real Madrid, Santiago Bernabéu, malam ini pada leg pertama perempat final Liga Champions, namun ia menyadari bahwa pertarungan melawan Los Blancos yang gigih belum berakhir.

Bayern mendominasi pertandingan hari Selasa ini, dan kembali ke negaranya dengan kemenangan berharga berkat gol dari Luis Díaz (menit 41) dan Harry Kane (menit 46) di awal babak kedua, sebelum Kylian Mbappé menghidupkan kembali harapan Real Madrid (menit 74).

Real Madrid nyaris mengacaukan rencana tim Bavaria pada menit ke-60 ketika Vinícius Júnior berhadapan satu lawan satu dengan kiper Manuel Neuer, namun tendangannya melebar, sehingga pertandingan tetap terbuka untuk segala kemungkinan saat keduanya bertemu kembali di Allianz Arena pada Rabu mendatang.
Baca juga: Neymar mengejar mimpi Piala Dunia dengan operasi mendadak

Baca juga: Rencana perang... Simeone menjebak Barcelona dengan strategi kelelahan

Baca juga: Legenda Jerman: Jika Yamal orang Italia, mereka akan mengirimnya ke divisi kedua

  • Tidak ada waktu untuk merayakan

    Pelatih asal Belgia itu menggambarkan pertandingan tersebut seperti babak pertama dari pertandingan yang panjang, di mana "tidak ada ruang untuk perayaan besar atau rasa puas sepenuhnya, melainkan harus bersiap dengan matang untuk laga penentuan di Allianz Arena".

    Baca juga: Pato tentang hubungannya dengan Ancelotti: Dia menamai anjingnya dengan namaku

    Dia menjelaskan bahwa tim menunjukkan semangat juang dan performa yang memungkinkan mereka unggul dengan nyaman, namun dia memperingatkan para pemain tentang kemampuan lawan untuk menciptakan peluang berbahaya kapan saja berkat kualitas mereka yang tinggi, seraya menyerukan perbaikan pada beberapa aspek pertahanan dan perhatian untuk menyelesaikan serangan dengan lebih akurat.

  • Ancaman yang terus-menerus... dan pengaruh Noire

    Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Kompany mengungkapkan kebahagiaannya atas hasil yang diraih di kandang Real Madrid, dan menganggap setiap kemenangan di sana sebagai pencapaian yang dapat dijadikan landasan.

    Dia memuji kemampuan para pemainnya yang mampu menciptakan ancaman ke gawang Real Madrid sepanjang pertandingan meskipun berada di bawah tekanan.

    Dia juga menyebutkan bahwa timnya memiliki beberapa peluang tambahan untuk mencetak lebih banyak gol, yang mencerminkan semangat positif dan tekad untuk selalu mengejar kemenangan musim ini.

    Baca juga: Gol luar biasa... Kane terbebas dari "kotak penalti" berkat Real Madrid

    Baca juga: Legenda Bayern menantang Real Madrid: Hanya Barcelona yang bisa menyaingi kami

    Baca juga: "Mr. Assist"... Oliés, raja sentuhan-sentuhan brilian

    Selain itu, peran luar biasa kiper Manuel Neuer juga disorot, yang terus menampilkan performa tinggi yang menjadikannya salah satu yang terbaik sepanjang sejarah berkat konsistensinya dan kemampuannya untuk selalu bersinar, yang memperkuat peluang Bayern di setiap pertandingan.

  • Kesempatan nyata untuk lolos

    Pelatih tersebut menekankan bahwa Bayern memiliki pemain-pemain hebat yang tampil dengan performa tinggi, yang memberi mereka peluang nyata untuk lolos, namun ia menegaskan perlunya mengulangi performa kuat ini pada pertandingan berikutnya untuk memastikan lolos ke semifinal.

    Dia juga mengungkapkan rasa hormatnya yang besar terhadap kualitas Real Madrid dan kemampuannya untuk bangkit, sambil meminta timnya untuk fokus pada kekuatan mereka sendiri seperti tekanan tinggi dan menciptakan peluang.

    Baca juga: "Mr. Assist"... Oliés, Raja Sentuhan-Sentuhan Mematikan

    Baca juga: Video: Pukulan telak PSG dan insiden Xavi.. Peluit "Barcelona dan Atletico" memicu ketegangan

    Baca juga: Barcelona menemukan kunci gelar La Liga

    Dia mengakhiri pernyataannya dengan optimisme tentang kemungkinan menang di Allianz Arena, menganggap tim layak bersaing di level tertinggi berkat penampilan mereka sepanjang musim, sambil terus meningkatkan performa untuk mencapai versi terbaik yang mungkin.

