AFP
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'Perjalanan legendaris' - direktur olahraga Barcelona Deco memberikan penghormatan tertinggi kepada Lionel Messi setelah pensiun emosionalnya dari Argentina
Deco merayakan sebuah kemitraan legendaris
Perjalanan internasional Messi mencapai akhirnya dengan cara yang meyakinkan saat Argentina melaju mulus menuju kemenangan nyaman 3-0 atas Benin. Itu adalah malam yang dipenuhi emosi mendalam, dengan para penggemar dan rekan setim sama-sama menitikkan air mata ketika peraih Ballon d'Or delapan kali itu menutup perjalanannya bersama Argentina. Di antara mereka yang memimpin penghormatan adalah Deco, yang menjalani bagian penting dalam karier bermainnya bersama sang jenius bertubuh mungil itu di Catalunya.
Deco menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kekagumannya kepada mantan rekan setimnya itu, sembari menyoroti dampak yang telah diberikan Messi terhadap olahraga ini secara global. Menulis di Instagram, eksekutif asal Portugal itu menyatakan: "Perjalanan legendaris bersama Tim Nasional Argentina. Selamat atas setiap bab dalam karier yang luar biasa. Sepakbola dan semua orang yang mencintai olahraga ini berterima kasih kepadamu, Leo!"
Barcelona memberi penghormatan kepada bocah emas
Klub asal Catalan itu juga memastikan mereka menandai momen tersebut dengan pesan resmi untuk pemain terhebat dalam sejarah mereka. Alih-alih unggahan grafis standar pasca-pertandingan, klub menunggu hingga peluit akhir laga Benin, ketika Messi menutup pertandingan dengan satu gol dan dua assist, untuk merilis pernyataan yang menyentuh. Mereka memilih menyinggung kesuksesan awalnya, tepatnya medali emas yang ia menangkan di Olimpiade Beijing 2008, yang menjadi batu loncatan bagi dominasinya di level internasional pada masa berikutnya.
Dalam pernyataan yang dirilis melalui kanal resmi mereka, Barcelona mengatakan: "Dari medali emas di Beijing pada 2008 hingga karier yang tak terlupakan, mencetak sejarah di setiap langkah bersama Argentina. Selamat, Leo, karena terus membuat jersey Argentina semakin ikonik" Pengakuan ini mencerminkan keinginan klub untuk tetap terhubung dengan warisan Messi, meski ia hengkang secara kontroversial ke Paris Saint-Germain pada 2021 dan kemudian pindah ke Inter Miami di Major League Soccer.
Pertanyaan seputar perpisahan di Camp Nou
Dengan Messi kini mulai mundur dari tugas internasional, perhatian tentu beralih pada kapan ia akhirnya benar-benar gantung sepatu di level klub. Kesadaran ini kian memperkuat seruan agar Barcelona menggelar laga testimoni atau pertandingan perpisahan yang layak di Camp Nou. Bagi banyak fans, cara Messi meninggalkan klub, lewat konferensi pers penuh air mata tanpa kesempatan mengucapkan selamat tinggal kepada stadion yang penuh sesak, tetap menjadi sumber frustrasi besar.
Hubungan antara kubu sang pemain dan presiden klub Joan Laporta digambarkan tidak berjalan baik dalam tahun-tahun setelah kepergiannya. Meski sempat ada upaya untuk membawanya kembali sebelum kepindahannya ke Amerika Serikat, kesepakatan itu tidak pernah terwujud. Laporta baru-baru ini mengakui bahwa meski Messi memiliki rencana lain untuk kariernya dalam waktu dekat, kemungkinan laga penghormatan tetap menjadi prioritas bagi dewan klub saat mereka berupaya memperbaiki hubungan yang retak dengan mantan kapten mereka.
- Getty Images Sport
Babak terakhir dari seorang ikon
Kepergian Messi dari panggung internasional menandai awal dari akhir sebuah era dominasi sepakbola. Sepanjang waktunya bersama Argentina, ia berkembang dari seorang pemain muda yang terus disorot menjadi ikon nasional yang akhirnya mempersembahkan Copa America dan Piala Dunia. Penampilan terakhirnya melawan Benin menjadi perayaan atas transformasi tersebut, membuktikan bahwa bahkan di senja kariernya, ia tetap menjadi kekuatan penentu di lapangan. Seiring tirai ditutup untuk perjalanannya bersama tim nasional, fokus kini sepenuhnya beralih ke kiprahnya di level klub di Florida.
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