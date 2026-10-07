'Perjalanan legendaris' - direktur olahraga Barcelona Deco memberikan penghormatan tertinggi kepada Lionel Messi setelah pensiun emosionalnya dari Argentina

Perjalanan internasional Messi mencapai akhirnya dengan cara yang meyakinkan saat Argentina melaju mulus menuju kemenangan nyaman 3-0 atas Benin. Itu adalah malam yang dipenuhi emosi mendalam, dengan para penggemar dan rekan setim sama-sama menitikkan air mata ketika peraih Ballon d'Or delapan kali itu menutup perjalanannya bersama Argentina. Di antara mereka yang memimpin penghormatan adalah Deco, yang menjalani bagian penting dalam karier bermainnya bersama sang jenius bertubuh mungil itu di Catalunya.

Deco menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kekagumannya kepada mantan rekan setimnya itu, sembari menyoroti dampak yang telah diberikan Messi terhadap olahraga ini secara global. Menulis di Instagram, eksekutif asal Portugal itu menyatakan: "Perjalanan legendaris bersama Tim Nasional Argentina. Selamat atas setiap bab dalam karier yang luar biasa. Sepakbola dan semua orang yang mencintai olahraga ini berterima kasih kepadamu, Leo!"