Perjalanan Kylian Mbappé ke Sardinia bersama pacarnya yang berprofesi sebagai aktris, Ester Exposito, menjadi sorotan manajer Real Madrid, Álvaro Arbeloa

Setelah kemenangan 2-0 Madrid atas Espanyol di Stadion RCDE pada Minggu tanpa kehadiran Mbappe, Arbeloa diminta untuk menjelaskan sikap klub terkait liburan yang baru-baru ini diambil sang penyerang. Meskipun masuk dalam daftar cedera, penyerang tersebut menghabiskan waktu di Sardinia bersama pacarnya, Exposito, sebuah langkah yang menimbulkan beberapa pertanyaan. Namun, Arbeloa tetap tegas dalam mendukung hak sang pemain untuk menikmati waktu pribadi.

"Semua perencanaan terkait pemain yang cedera selalu diawasi oleh staf medis Real Madrid, yang menentukan kapan mereka perlu pergi ke Valdebebas dan kapan tidak. Di waktu luangnya, Mbappe bisa melakukan apa pun yang dia anggap pantas, seperti pemain lainnya," kata Arbeloa kepada wartawan.