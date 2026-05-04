Perjalanan Kylian Mbappé ke Sardinia bersama pacarnya yang berprofesi sebagai aktris, Ester Exposito, menjadi sorotan manajer Real Madrid, Álvaro Arbeloa
Madrid membutuhkan striker itu dalam pertandingan yang sangat penting
Kontroversi ini muncul di tengah masa-masa sulit yang dialami pemain internasional Prancis tersebut, yang mengalami cedera saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Real Betis baru-baru ini. Setelah meminta diganti di Stadion Benito Villamarin, hasil pemeriksaan medis resmi mengonfirmasi adanya cedera pada otot semitendinosus di kaki kirinya, sehingga ketersediaannya untuk sisa musim ini pun dipertanyakan. Madrid sangat ingin bintang andalan mereka bisa bermain dalam laga Clasico melawan Barcelona akhir pekan depan, di mana mereka harus menang untuk mencegah rival abadi mereka merebut gelar La Liga.
Kebebasan Mbappe untuk berlibur dibela
Setelah kemenangan 2-0 Madrid atas Espanyol di Stadion RCDE pada Minggu tanpa kehadiran Mbappe, Arbeloa diminta untuk menjelaskan sikap klub terkait liburan yang baru-baru ini diambil sang penyerang. Meskipun masuk dalam daftar cedera, penyerang tersebut menghabiskan waktu di Sardinia bersama pacarnya, Exposito, sebuah langkah yang menimbulkan beberapa pertanyaan. Namun, Arbeloa tetap tegas dalam mendukung hak sang pemain untuk menikmati waktu pribadi.
"Semua perencanaan terkait pemain yang cedera selalu diawasi oleh staf medis Real Madrid, yang menentukan kapan mereka perlu pergi ke Valdebebas dan kapan tidak. Di waktu luangnya, Mbappe bisa melakukan apa pun yang dia anggap pantas, seperti pemain lainnya," kata Arbeloa kepada wartawan.
Vinicius Junior memimpin
Sementara Mbappé masih dalam masa pemulihan, Vinicius Junior tampil sebagai bintang utama bagi Los Blancos. Dua gol yang dicetak pemain sayap asal Brasil itu saat melawan Espanyol memastikan tiga poin bagi timnya, sehingga menuai pujian besar dari manajernya. Arbeloa menyoroti pengaruh sang penyerang yang semakin besar dalam skuad saat mereka bersiap menghadapi fase akhir musim ini.
"Dia luar biasa, sekali lagi. Dia menjadi ancaman konstan dan bahaya nyata," kata Arbeloa dalam analisis pasca-pertandingannya. Dia kemudian menambahkan dalam konferensi pers: "Dia kembali menampilkan permainan fantastis dengan dua gol. Dia adalah pemimpin tim. Dia pemain yang fantastis dan pemimpin alami. Saya sangat beruntung memilikinya."
Kabar terbaru dan prediksi terkait cedera dalam laga Clasico
Menjelang laga krusial melawan Barcelona di Spotify Camp Nou pada 10 Mei, kondisi kebugaran para bintang utama tetap menjadi perhatian utama bagi staf pelatih. Arbeloa memberikan kabar terbaru singkat mengenai ketersediaan Mbappe dan bek senior Dani Carvajal, serta mengungkapkan harapannya agar keduanya dapat tampil sebelum musim ini berakhir.
"Kita lihat saja bagaimana kondisi Mbappe minggu ini; sepertinya pemulihannya akan memakan waktu sedikit lebih lama. Hal yang sama berlaku untuk Carvajal; saya berharap dia bisa menyelesaikan musim ini dengan bermain di lapangan," tutup sang manajer. Mengenai pertandingan melawan Barca, ia mencatat: "Ini akan menjadi pertandingan hebat lainnya melawan lawan yang sangat kuat dan sedang dalam performa bagus."