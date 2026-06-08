Perjalanan karier Lionel Messi: Legenda Argentina ini telah ‘memperbarui dirinya setidaknya lima kali’ - dari Barcelona ke Inter Miami melalui PSG dan kemenangan bersejarah di Piala Dunia

Sejalan dengan perkembangannya di level klub, terjadi pula transformasi Messi sebagai pemimpin timnas Argentina. Setelah bertahun-tahun mengalami kekecewaan—termasuk tiga kali kalah di final dalam tiga tahun berturut-turut—Messi sempat pensiun sementara pada 2016. Saat kembali, ia telah berubah menjadi sosok yang berbeda. Jenius yang pendiam dan introvert itu kini berganti menjadi kapten yang vokal dan berani, yang tak segan-segan berhadapan dengan wasit atau memotivasi rekan-rekannya dengan kata-kata yang penuh gairah. "Copa America 2021 adalah pelepasan," dan saat Piala Dunia 2022 tiba, ia telah menyatukan setiap versi dirinya di masa lalu menjadi seorang pemain yang sempurna.

Di Qatar, kita melihat sayap tahun 2009 itu muncul kembali untuk menari melewati Josko Gvardiol, dan sang gelandang veteran memberikan umpan klinis untuk Nahuel Molina melawan Belanda. "Sepak bola telah banyak berubah," kata Messi kepada Zinedine Zidane pada 2023. "Cara bermain, sistemnya. Permainan hari ini jauh lebih taktis dan fisik daripada sebelumnya. Dulu, ada lebih banyak ruang." Kini di Inter Miami, ia menjadi contoh "maestro yang berjalan", menghemat energi untuk memberikan serangan menentukan. Seperti yang dicatat oleh idola masa kecilnya, Pablo Aimar: "Messi yang terakhir selalu yang terbaik."

Saat ia menatap penampilan terakhirnya di panggung dunia, fokus tetap tertuju pada kemampuannya untuk menjadi sosok yang benar-benar baru setiap kali permainan menuntutnya. Ia telah "menemukan kembali dirinya setidaknya lima kali", seperti yang dicatat oleh Guillem Balague untuk BBC, dan mungkin masih ada satu transformasi terakhir yang tersisa dalam dirinya.