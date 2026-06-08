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Perjalanan karier Lionel Messi: Legenda Argentina ini telah ‘memperbarui dirinya setidaknya lima kali’ - dari Barcelona ke Inter Miami melalui PSG dan kemenangan bersejarah di Piala Dunia
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Kelahiran sang pemain sayap dan revolusi Guardiola
Ketika Messi yang berusia 16 tahun melakukan debutnya bersama Barcelona dalam laga persahabatan melawan Porto asuhan Jose Mourinho, ia adalah seorang pemain sayap yang masih mentah namun penuh ledakan, yang sering beroperasi di sayap kanan. Senjata utamanya adalah kemampuan mematikan untuk menusuk ke dalam menggunakan kaki kirinya, sebuah keahlian yang langsung menarik perhatian Ronaldinho. Legenda Brasil itu, yang saat itu merupakan pemain terbaik di dunia, pernah mengatakan bahwa pemuda itu pada akhirnya akan melampauinya. Pada tahun 2005, setelah penampilan legendaris melawan Juventus dalam Trofi Joan Gamper, Fabio Capello begitu terpesona hingga kabarnya ia mencoba merekrut remaja itu di tempat.
Namun, seiring dengan pertumbuhan Messi, para manajernya menyadari bahwa membatasi pergerakannya di pinggir lapangan adalah pemborosan terhadap pengaruhnya yang semakin berkembang. Frank Rijkaard mencatat bahwa semakin sering pemain Argentina itu menyentuh bola, semakin baik bagi tim. Ketika Pep Guardiola tiba pada tahun 2008, ia awalnya menempatkan Messi di sayap kanan tetapi segera menyadari keterbatasan pertahanan dari formasi tersebut. "Pertama kali Guardiola memutuskan untuk memindahkan Messi dari sayap adalah karena alasan pertahanan," kata analisis ahli dari BBC Sport. Itu adalah langkah yang lahir dari kebutuhan yang pada akhirnya akan mengubah sejarah olahraga ini.
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Posisi "false nine" dan kehancuran Real Madrid
Titik balik paling penting dalam perjalanan taktis Messi terjadi pada 2 Mei 2009, di Santiago Bernabeu. Dalam langkah yang akan menghancurkan Real Madrid dalam kekalahan memalukan 6-2, Guardiola menempatkan Messi sebagai 'false nine'. Dengan memindahkan Samuel Eto'o ke sayap dan menginstruksikan Messi untuk turun jauh ke lini tengah, Barcelona menciptakan mimpi buruk numerik bagi para bek. "Dulu saya tidak terlalu memperhatikan taktik," kata Messi kepada jurnalis Juan Pablo Varsky pada 2024. "Tapi bersama Guardiola, saya belajar banyak sekali. Saya mulai memahami ruang, penguasaan bola, dan bagaimana permainan ini sebenarnya bekerja."
Versi Messi ini adalah perusak sistem, mencetak 96 gol dalam 69 pertandingan La Liga antara 2011 dan 2013. Ia menjadi titik fokus tim yang mendefinisikan ulang sepak bola penguasaan bola, memenangkan empat Ballon d'Or berturut-turut selama masa kejayaannya. Dengan turun ke antara lini, ia memaksa bek tengah lawan untuk mengambil keputusan yang mustahil: tetap di tempat dan memberinya ruang, atau mengikutinya dan meninggalkan celah bagi pemain yang berlari seperti Thierry Henry. Itu adalah periode dominasi ofensif murni yang membuatnya mengangkat trofi Liga Champions dua kali dalam tiga tahun.
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Transisi ke posisi mesin dan peran 'enganche'
Seiring hengkangnya duo gelandang legendaris Xavi dan Andrés Iniesta dari Camp Nou, Messi terpaksa harus beradaptasi lagi. Ia tak lagi sekadar penuntas serangan di ujung serangan, melainkan menjadi motor utama tim. Selama tahun-tahun terakhirnya di Barcelona dan kepindahannya ke Paris Saint-Germain, ia bertransisi menjadi 'enganche' (penghubung). Ia turun lebih ke belakang untuk menjadi pengatur serangan utama, menyeimbangkan produktivitas golnya dengan kemampuan mengolah bola tingkat elit. Hal ini tercermin dalam statistik; selama musim 2019-20, ia mencatatkan 22 assist yang menakjubkan di samping 25 gol.
Waktunya di Prancis semakin mengukuhkan pergeseran ini. Untuk pertama kalinya dalam karier klubnya, ia mencatat lebih banyak assist daripada gol dalam satu musim. Seorang analis Argentina menggambarkannya sebagai "seorang pencetak gol yang menjadi seperti Iniesta." Ia telah berhasil bertransisi dari pemain yang menyelesaikan serangan menjadi pemain yang mendikte seluruh ritme pertandingan. Meskipun kecepatan fisik masa mudanya mulai memudar, pemrosesan mentalnya terhadap permainan telah mencapai tingkat di mana ia secara konsisten tiga langkah lebih maju dari lawan.
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Pembebasan sang kapten dan puncak Piala Dunia
Sejalan dengan perkembangannya di level klub, terjadi pula transformasi Messi sebagai pemimpin timnas Argentina. Setelah bertahun-tahun mengalami kekecewaan—termasuk tiga kali kalah di final dalam tiga tahun berturut-turut—Messi sempat pensiun sementara pada 2016. Saat kembali, ia telah berubah menjadi sosok yang berbeda. Jenius yang pendiam dan introvert itu kini berganti menjadi kapten yang vokal dan berani, yang tak segan-segan berhadapan dengan wasit atau memotivasi rekan-rekannya dengan kata-kata yang penuh gairah. "Copa America 2021 adalah pelepasan," dan saat Piala Dunia 2022 tiba, ia telah menyatukan setiap versi dirinya di masa lalu menjadi seorang pemain yang sempurna.
Di Qatar, kita melihat sayap tahun 2009 itu muncul kembali untuk menari melewati Josko Gvardiol, dan sang gelandang veteran memberikan umpan klinis untuk Nahuel Molina melawan Belanda. "Sepak bola telah banyak berubah," kata Messi kepada Zinedine Zidane pada 2023. "Cara bermain, sistemnya. Permainan hari ini jauh lebih taktis dan fisik daripada sebelumnya. Dulu, ada lebih banyak ruang." Kini di Inter Miami, ia menjadi contoh "maestro yang berjalan", menghemat energi untuk memberikan serangan menentukan. Seperti yang dicatat oleh idola masa kecilnya, Pablo Aimar: "Messi yang terakhir selalu yang terbaik."
Saat ia menatap penampilan terakhirnya di panggung dunia, fokus tetap tertuju pada kemampuannya untuk menjadi sosok yang benar-benar baru setiap kali permainan menuntutnya. Ia telah "menemukan kembali dirinya setidaknya lima kali", seperti yang dicatat oleh Guillem Balague untuk BBC, dan mungkin masih ada satu transformasi terakhir yang tersisa dalam dirinya.