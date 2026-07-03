Pasalnya, berbeda dengan laporan Sky,Bild melaporkan bahwa dalam kontrak Klopp sebagai Kepala Sepak Bola Global Red Bull yang berlaku hingga 2029, tidak ada “klausul keluar” yang dicantumkan secara tertulis. Sky selalu melaporkan bahwa Klopp telah meminta agar “opsi keluar” dimasukkan ke dalam kontraknya dengan RB, untuk berjaga-jaga jika ada panggilan dari DFB.
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Peristiwa yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah! Jürgen Klopp tampaknya memaksa DFB untuk mengambil langkah bersejarah
Namun tampaknya bukan itu masalahnya. DFB pun terpaksa mengambil langkah bersejarah dan tak pernah terjadi sebelumnya: Asosiasi ini belum pernah membayar biaya pelepasan untuk seorang pelatih tim nasional, namun hal ini kini harus dilakukan untuk Klopp. Surat kabar Bild melaporkan bahwa bos Red Bull menuntut jumlah dalam jutaan yang angka-angkanya satu digit agar Klopp dapat keluar dari kontraknya yang masih berlaku dan menjadi pelatih baru tim nasional.
Matthäus, pemain dengan penampilan terbanyak untuk tim nasional, juga menyampaikan kepada *Bild* bahwa Klopp pasti tidak akan bersedia menerima gaji yang sama dengan Julian Nagelsmann yang kini telah mengundurkan diri. Nagelsmann menerima gaji sebesar tujuh juta euro per tahun sebagai bagian dari perpanjangan kontraknya hingga 2028, sedangkan Klopp dilaporkan memperoleh antara delapan hingga 15 juta euro di Red Bull. Di Liverpool, gajinya mencapai 18 juta euro per tahun.
"Gajinya tidak akan sama dengan gaji Nagelsmann, saya yakin akan hal itu. Saya sudah membicarakan hal ini dengan beberapa orang. Klopp tidak akan pindah ke DFB dengan gaji tahunan yang ditawarkan RB," kata Matthäus, "Gaji tahunan di kisaran jutaan tidak akan cukup untuk hal ini."
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Klopp "siap" untuk jabatan pelatih tim nasional Jerman — Pembicaraan dengan petinggi DFB akan segera berlangsung
Klopp dilaporkan telah mengisyaratkan kesediaannya kepada DFB untuk mengambil alih tim nasional Jerman sebagai pengganti Nagelsmann. DFB sendiri mengumumkan hal ini seiring dengan pengunduran diri Nagelsmann. "Pimpinan DFB kini akan menjalin pembicaraan dengan Jürgen Klopp. Ia telah mengisyaratkan kesediaannya secara prinsip untuk mengambil alih jabatan tersebut," demikian bunyi pernyataan yang dirilis pada hari Jumat.
Menurut Bild, harapan dari asosiasi yang sekali lagi sedang dilanda krisis ini adalah untuk memperkenalkan Klopp sebagai pelatih baru timnas Jerman dalam lima minggu ke depan. Posisi yang kosong tersebut diharapkan terisi paling lambat pada awal Agustus. Pada 24 September, Klopp mungkin sudah akan menjalani debutnya di pinggir lapangan bersama timnas Jerman.
Saat itu, tim DFB akan menghadapi Belanda dalam laga pembuka Nations League. Tiga hari kemudian, Jerman akan menjamu Yunani. Hingga akhir tahun, masih ada empat pertandingan internasional lainnya yang akan digelar.
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