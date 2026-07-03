Peristiwa yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah! Jürgen Klopp tampaknya memaksa DFB untuk mengambil langkah bersejarah

Namun tampaknya bukan itu masalahnya. DFB pun terpaksa mengambil langkah bersejarah dan tak pernah terjadi sebelumnya: Asosiasi ini belum pernah membayar biaya pelepasan untuk seorang pelatih tim nasional, namun hal ini kini harus dilakukan untuk Klopp. Surat kabar Bild melaporkan bahwa bos Red Bull menuntut jumlah dalam jutaan yang angka-angkanya satu digit agar Klopp dapat keluar dari kontraknya yang masih berlaku dan menjadi pelatih baru tim nasional.

Matthäus, pemain dengan penampilan terbanyak untuk tim nasional, juga menyampaikan kepada *Bild* bahwa Klopp pasti tidak akan bersedia menerima gaji yang sama dengan Julian Nagelsmann yang kini telah mengundurkan diri. Nagelsmann menerima gaji sebesar tujuh juta euro per tahun sebagai bagian dari perpanjangan kontraknya hingga 2028, sedangkan Klopp dilaporkan memperoleh antara delapan hingga 15 juta euro di Red Bull. Di Liverpool, gajinya mencapai 18 juta euro per tahun.

"Gajinya tidak akan sama dengan gaji Nagelsmann, saya yakin akan hal itu. Saya sudah membicarakan hal ini dengan beberapa orang. Klopp tidak akan pindah ke DFB dengan gaji tahunan yang ditawarkan RB," kata Matthäus, "Gaji tahunan di kisaran jutaan tidak akan cukup untuk hal ini."